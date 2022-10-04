台中銀行深耕新南向市場 受民眾青睞

台中銀行總經理賈德威表示，本行將視野移轉到國際空 間，用著「深耕」精神，提供在地金融服務，滿足企業 需求，在商機充沛的新南向舞台發光發熱。 台中銀行創立於一九五三年，前身是「台中區合會儲蓄公司」、「台中區中小企業銀行」；該行提供全方位金融服務，肩負及貫徹金融業所被賦與「服務、產品、專業、客戶、公益」的五項核心理念，傳遞社會大眾「用心盡在其中」的品牌精神。

文．林志垠 圖．台中銀行提供

二○二二年卓越銀行評比，台中銀行再度蟬聯「最佳新南向貢獻獎」，並首次榮獲「最佳客戶推薦獎」；台中銀行在董事長王貴鋒、總經理賈德威帶領下，更臻卓越，經營理念在於重視「深根在地、專業服務」價值，以及「用心盡在其中」企業品牌精神，做消費者事業發展最佳夥伴。

從客戶的角度出發

讓數位服務再進化

對於金融環境的變動，台中銀行以「客戶需求」為服務驅動，跟著國際市場及金融時勢與時俱進，同時也遵循主管機關訂定的公平待客原則，持續深化在金融科技的布局。面對數位化趨勢及快速解決客戶即時詢問需求，台中銀行推出聊天機器人「智能台妹」，客戶透過該行官網、網路銀行、行動銀行APP等服務渠道，點選「智能台妹」頭像就可開啟對話服務視窗，二十四小時不中斷，隨時可與智能機器人進行問題諮詢服務。

除此之外，為照顧弱勢族群，也為減少視障朋友因疫情接觸感染的風險，因此新增設視障語音ATM服務，視障使用者只要戴上自備有線耳機，按下鍵盤數字鍵「五」後，依語音導引指示即可完成提款、轉帳、餘額查詢等功能服務，不需透過他人協助，也能自行完成交易項目；為保護隱私與帳戶安全的考量，特別提供「遮蔽交易畫面」功能，讓視障朋友能更安心操作使用。

隨著近期美元持續升值、利率升高，民眾鎖定美元高利定存、投資美元資產等即時理財的需求增加，考量忙碌的上班族往往無法趕在銀行營業日下午三點半前臨櫃完成外幣結匯，台中銀行自今年六月起推出「夜間美元換匯」服務，讓客戶於銀行營業日晚上十一點前，皆可透過網路銀行及行動銀行APP進行美元線上換匯服務，使白天無暇理財換匯的民眾，下班在家也能ｅ指輕鬆買賣美元。

赴東南亞設點 成績亮眼

配合主管機關政策，國銀新南向腳步繼續穩健前進，台中銀行受政府鼓勵，也一直以「新南向政策」為主軸，經過積極籌劃海外布局，馬來西亞納閩分行於二○一八年十月份順利開幕營運，讓台中銀行正式開啟新南向發展大門。台中銀行總經理賈德威直言，有別於當地台資銀行業務聚焦於國際聯貸，台中銀行以台商在地需求及服務做為長期發展重點，因此納閩分行自成立以來，規模及獲利皆穩定成長，成績亮眼。

台中銀行在海外拓點也屢獲新成果，為爭取東協市場發展商機，提升國際金融業務規模，經考量越南地理位置優勢，受惠美中貿易戰轉單效應以及貿易協定的加入，基礎建設及經濟增長迅速，去年五月已順利取得金管會同意，設立胡志明市代表人辦事處；目前加緊腳步籌備中，嗣成立後不但助益掌握當地金融市場資訊及潛在業務契機，更進一步推動台中銀行在中南半島布局重要里程，朝當地爭取設立營業據點、規劃布局鄰近具發展潛力國家。

賈德威指出，本行將視野移轉到國際空間，用著「深耕」精神，提供在地金融服務，滿足企業需求，並在商機充沛的新南向舞台發光發熱，成為兩地企業和經濟交流幕後推手。秉持「深耕在地」的服務精神，台中銀行持續發展並深耕馬來西亞市場，分別於二○二一年九月及二○二二年六月成立北馬檳城及東馬亞庇行銷服務處，未來將串聯既有納閩分行及吉隆坡行銷服務處，為台商前進東南亞拓展業務提供完善的金融服務平台。

發揮影響力 落實社會責任

台中銀行開業六十九年來善盡企業社會責任不遺餘力，秉持「穩健營運、友善創新、永續發展」為原則，近年支持官方政策參與多項ESG（即Environmental環境保護、Social社會責任、Governance公司治理）相關融資專案，也積極投入社會住宅、危老重建、都市更新、公共工程、綠能產業等融資案，協助產業取得資金、促進城市與地方均衡發展，並將所累積架構融資的專業經驗於資金需求市場籌組聯貸案，擔任資金供需間的關鍵角色，深獲授信戶與合作參貸銀行一致認同。

台中銀行也長期支持體壇發展並贊助多項體育活動，如邀請國內射箭好手成立「台中銀行射箭金隼隊」、舉辦關懷盃棒球賽、國內排球公開賽、卡丁車亞洲盃公開賽等，積極深耕體壇陪伴年輕選手站穩腳跟。

除推動國內體育發展獲官方肯定外，台中銀行在企業社會責任的履行也不落人後，台中銀行捐血活動今年已邁入第五年，由於大環境受疫情影響，讓原本就不足夠之血液庫存量更是雪上加霜，身為金融業一員的台中銀行，擔起義務與責任發揮自身影響力來落實社會責任，攜手與台中捐血中心，發起「用心關懷熱血傳愛」捐血活動。

透過每年持續贊助與舉辦公益活動，台中銀行讓社會大眾更加關注體壇發展、社福團體維運…等社會現況，並帶動員工、客戶及民眾共同貢獻一己之力，未來也將持續讓公益的執行擴散到更多層面，善盡企業對社會的承諾與關懷。

在兼顧業務發展、風險管控、法令遵循及資產品質下，台中銀行以優化金融監理、強健經營體質、精進組織韌性、加速數位轉型、落實普惠金融等五大目標為方向，持續創新產品服務，驅動多元獲利，創造永續價值。