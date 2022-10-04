合作金庫深化永續經營力道 並在體壇嶄露頭角

合作金庫榮獲《2022卓越銀行評比》「最佳ESG永續獎」及「最佳社會共融獎」的肯定，合庫近年於ESG各面向不斷精進，並秉持永續經營的精神，積極整合集團資源，落實回饋社會的理念，期待達到社會共融的願景。

文．編輯部

近年來，合作金庫積極關注永續發展議題，在董事會的支持下，創公股金控首例，於二○二一年六月底正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，並劃分公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等六個執行面向，致力落實ESG相關作為；合庫亦擔負起企業公民責任，全力長期支持多項公益活動，從培育國手及舉辦各項體育賽事，至辦理普惠金融講座及舉辦關懷弱勢等公益活動，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，並運用金融影響力促進ESG正向循環與社會共融，創造永續新價值。

朝ESG永續目標邁進

戮力深耕獲得多項肯定

合作金庫將ESG納入首要經營政策，在今年三月以金控名義簽署赤道原則，為台灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構；另為深化永續金融作為與力道，積極接軌國際並配合台灣

二○五○淨零碳排路徑，更於今年七月簽署加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），為台灣首家承諾將遵循SBTi規範設定中長期減碳目標之公股金控。而在台灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦之「第八屆公司治理評鑑」，合庫金控再度榮獲「公司治理評鑑」前五％殊榮，顯示合庫在深耕公司治理之優良表現備受肯定。

合庫銀行亦戮力推動自主綠能產業發展，接續「永續連結貸款」後推出「併聯型儲能設備貸款」；另外，為響應聯合國永續發展目標，具體落實永續作為，合庫銀行自二○二一年起取得「ISO 14067 碳足跡」、二○二二年亦順利通過「ISO 20400永續採購指南」及「ISO 14064-1溫室氣體盤查」三項國際標準認證。

推動四大公益策略

落實回饋社會理念

在社會共融部分，合庫秉持永續經營精神，關注高齡化社會帶來之轉變與商機，依樂在學習、活出健康、安定社區及養護照顧之「樂、活、安、養」四大公益策略，積極整合集團資源，善用金融核心職能解決社會與環境問題，落實回饋社會的理念，榮獲《2022卓越銀行評比》最佳社會共融獎的肯定。

為了推動社會共融發展，合庫首要策略就是樂在學習，深知教育對社會發展的重要性，亦明瞭人才培育為企業永續發展之基石，多年來持續與社區、學校及機關密切合作，透過支持教育和學術研究，盡力讓每個孩子都享有同等教育與社會資源的機會，並落實普惠金融，向不同階層推廣金融知識與理財觀念。合庫銀行並設置研究獎金，及頒發獎助學金予品學兼優在學學生，長期協助學校培養優秀人才。

2021 年合庫十三度蟬聯體育推手獎三大金質獎。

活出健康支持體育產業

在體壇發光發熱

合庫金控暨銀行董事長雷仲達支持國家體育活動不遺餘力，就是要大家活出健康，所以積極整合集團資源，支持體育產業發展，關注偏鄉資源差距，培育基層體育人才，於台灣體壇嶄露頭角。合庫自一九四七年開始扶植體育事業，每年編列球隊預算達新台幣一億元以上，至二○二二年球隊預算已達一．八億元，讓選手們無後顧之憂，專心精進球技參與國內外賽事，使台灣於國際體壇發光發熱，二○二一年更在東京奧運羽球與桌球項目締造亮眼紀錄，讓世界看見台灣。此外，合庫也持續舉辦各項球類盃賽，邀請員工與客戶共襄盛舉，促進全民運動與健康。

合庫長期扎根基層體育、贊助推展體育活動，已連續十三年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」中「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座之最高殊榮。除積極推廣體育、培育選手外，為提昇國人之健康意識，合庫於二○二○及二○二一年新冠肺炎疫情蔓延之際，辦理多場「合庫講堂」活動，推廣民眾健康飲食、規律運動，傳遞國人正確的健康知識，提升「健康力」來度過疫情期間種種挑戰。合庫二○二二年九至十二月在國內北、中、南舉辦四場「合庫講堂」活動，於後疫情及高齡化時代，提供民眾理財新知。

安定社區關注弱勢

養護照顧推廣長照

在安定社區部分，合庫集團秉持回饋社會理念，持續落實集團公益政策，散播溫暖、關懷弱勢，於二○二二年擴大舉辦「寒冬送暖」活動，善用全台二七○家分行在地優勢，深入台灣各縣市，關注需要幫助的弱勢團體，共捐助四十五個團體、二九五萬元，捐助總金額及場次皆為歷年最高。

面對養護照顧議題，合庫金控旗下人壽子公司與中華民國家庭照顧者關懷總會合作推廣長照，同時響應政府推動「巷弄長照站」理念，積極培育長照種子行員，打造金融界第一個「社區長照情報站」，透過全台二七○家綿密的分行據點讓更多人了解社會長照資源。並自二○一三年起，與家庭照顧者關懷總會合作，每張房貸壽險捐款三百元提供家庭照顧者的創新服務，十年來累計捐款金額已超過兩千萬元。為支持照顧者，給予照顧者喘息空間，亦於全國支持九家喘息照顧咖啡館，每年提供約三千杯免費喘息咖啡；並於喘息學院舉辦花藝、烹飪、手作品等紓壓課程，減輕照顧者壓力，也可與學員互相交流照顧經驗。

合庫長期致力推動企業永續，亦秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，回饋社會大眾。展望未來，合庫將持續發揮金融業影響力，推動永續發展良善循環，深化ESG成為企業DNA；並秉持永續經營理念，結合集團力量，善盡企業社會責任，共創永續、樂活的美好社會。