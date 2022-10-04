新光銀行榮獲雙料獎項肯定 展現高度競爭力

新光銀行在《2022卓越銀行評比》中榮獲「最佳數位金融服務獎」及「最佳理專團隊獎」雙料獎項，其專業度備受肯定外，也展現新光銀行在業界的差異化和競爭力，未來發展頗受矚目。

文．黃小玲

新光銀行在《2022卓越銀行評比》中榮獲最佳數位金融服務獎，對此資深副總經理李正國表示從二○二一年開始，新光銀行就展開數位轉型的三年擘劃，首先確認新光銀行的位置並找出重要的差異點，透過數位數據成熟度模型盤點銀行現況，鎖定「讓數位成為新興成長曲線」，並訂下二○二五年要成為數位挑戰者的目標，讓數位成為

新光銀行發展最重要的競爭力，逐步拉開和其他競爭對手的距離，創建具有差異化及市場規模的數位企業。

便捷的數位金融服務

優化出市場差異

李副總並說明新光銀行透過數據分析來了解客戶的行為、痛點和需求，再進展到數位體驗，藉此得知客戶在使用時遇到什麼問題？有何斷點？例如因應疫情造成生活型態的改變，新光銀行就推出OU數位存款帳戶，以使用者為中心，規劃一戶三開（台幣、外幣、信託）的便捷服務，甚至是加上證券帳戶的一戶四開方案，滿足客戶在投資、消費、換匯、繳費的生活需求，讓客戶只要填寫一份資料，就可以透過後端AI自動化快速完成多項開戶流程，這是經過不斷地迭代更新調整出來的產品，目前開戶申請過件率高達九十％，而且時間從以前的三天縮短到最快只需二十至三十分鐘就可以開立完成，客戶的接受度都很高。而且明年還有新技術和新產品功能的導入，期望讓開戶過件率提高到九十五％。

還有信貸、微企貸也都落實在線上完成，有完整的AI和自動核貸在後端支援，運用數位作高效的信用評估，讓客戶填完資料就可以快速核定，李副總提到由傳統方式轉型到數位金融，必須將產品調整精煉及優化，用對的程序轉型到數位，才是對客戶負責任的作法。

尤其李副總提到新光銀行在所有的系統、平台和設計上都提前就規劃好，一旦符合規範就可以快速執行，如主管機關才通過第三類帳戶可直接線上對保規範，隔天新光銀行就立即可以上線，不但掌握了大利多，也是其邁向競爭力敏捷度考驗的試金石。

至於在金融數位化的推動上有無遇到困難？李副總表示因為疫情產生結構性的改變，反而讓大家對數位化的接受度越來越高，尤其是五十歲以上在數位的滲透率大幅提高了二十％至二十五％。雖然在轉型的過程中大家都要調整和適應很多數位的運作模式，但新光銀行的執行力很強，對科技的接受度也很高，各分行對於數位化、百分百無紙化、落實環保ESG上都徹底執行，而且會引導協助客戶使用數位平台作線上填寫，積極熱情的態度也讓客戶感動而配合，一起為環保盡一份心力。

溫度與專業度兼備

團隊合作守護財富

新光銀行財富管理一向秉持「以客戶為中心」的信念，致力提升服務的溫度及專業的深度。對於專業的養成，除了持續規劃金融商品相關專業課程外，也鼓勵同仁積極考取專業認證，包含高齡金融規劃師，高級金融管理師（AFMA），CFP等專業證照，獲證人數皆創佳績。此外，資深理專傳承專業職能及服務經驗的師徒制，讓大家齊心共好，塑造「一個客戶，全行服務」的良善制度。針對高資產客戶對家庭傳富的需求，新光也做好萬全的準備，推出家庭會員制度，提供客戶全家共享之理財服務，協助其資產傳承與退休規劃，讓每位客戶都能享受精彩的人生下半場。

新光銀行高度重視理專與客戶之間的關係，提供「以關係為導向」的銀行服務。理專不但具備理財規劃的專業能力，總行也不定期為理專舉辦各類軟性進修課程，讓理專在服務客戶時有更多的共同話題，可彼此分享生活大小事。而理專誠心專業、視客如親的對待，客戶一定能感受得到，因此新光才能多次榮獲「最佳理專團隊」的殊榮。

新光銀行最專業堅實的團隊夥伴，凝聚大家向心力一起為 公司打拚。

關注普惠金融成立「忠義銀行」

嘉惠弱勢族群

而新光銀行為落實SDGs「優質教育」目標，以有效提升偏鄉學童的金融知識，自

二○二○年起與美境有限公司之翻轉銀行財商教育平台合作「校園銀行計劃」，於新北市老梅國小、文林國小及桃園市義盛國小三所偏鄉小學內設立校園銀行，透過設計專屬校園貨幣、專屬存摺收支簿，結合學校教師日常教案，讓「實體銀行走入校園」，教導偏鄉學童正確的金錢理念，並由行員到校園舉辦課程講授及實體金融闖關活動傳達正確觀念，這項計畫於二○二一年獲得TSAA永續目標行動獎─社會共融銀獎肯定。

新光銀行也長期關注及投入弱勢、偏鄉兒童教育，觀察到台灣弱勢學童因缺乏正確金融知識，產生錯誤金錢觀念影響未來發展。鑑於失依兒沒有父母及親人照顧，雖然能仰賴機構支持，卻相對少了許多運用金錢的機會，為了幫助孩子自立後能有正確的金錢觀，新光銀行今年與忠義基金會合作，於基金會內成立「忠義銀行」及「忠義商店」，有擬真的銀行系統及發行專屬的「忠義幣」，讓園生可以透過存摺儲蓄，並研發適合機構的教材與教案，打造擬真的理財與消費環境，藉由「小小銀行員」和「小小店員」的體驗，讓園生透過好表現與付出得到獎勵，並學習儲蓄與合理的消費，讓弱勢兒童更貼近金融、擁有正確的金錢觀念。

強化風險管理

以「公平待客」擴大服務面

面對未來的變局和挑戰，李副總表示銀行本來就是風險管理的事業，要如何發展出自己的競爭力才是關鍵，未來除了強化全員風險管理的能力外，還要以「公平待客」原則，讓信用評分機制和模型在AI科技的協助下全面提升，以精準辨識及衡量客戶的信用，使其需求受到公平合理的對待和服務，協助其度過難關、甚至發展事業，因此新光銀行還需不斷地提升經營的效能和效率，以加強對客戶的服務，未來還有很多成長的力道要發揮。