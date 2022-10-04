台新銀行以客戶為中心的「五全」服務 勇奪卓越銀行評比「最佳財富管理獎」

向來以客戶需求為出發點的台新銀行，在《2022卓越銀行評比》中，連續七年獲頒「最佳財富管理獎」，也第三度榮獲「最佳多元產品獎」。顯見台新銀行財富管理多年來提升數位服務、優化客戶體驗、強化風險控管，在客戶心中形象扎根，長期獲得客戶支持，才能一舉榮獲雙料大獎！

文•傅啟倫

這兩年在疫情的影響下，客戶針對金融商品的交易習慣被改變，但是向來將客戶放在首位的原則下，台新銀行財富管理仍然持續穩定成長，透過「五全」服務策略，將營運目標邁向下一個三十年。

以客戶為中心 財富管理貼心服務

身為台新銀行的資深員工，台新銀行通路營運事業處副總經理張美玲見證台新銀行一路的成長，她表示，這些年來台新銀行一直在求新求變，以客戶為中心的台新財富管理，打造出最貼心的專業服務，並進一步擴展金融生活生態圈的服務範圍，在持續優化下，提升到五「全」策略，以「全產品」、「全客群」、「全方位」、「全通路」及「全視角」五個更全面的策略，開創財富管理新局。

「全產品」─打造多元產品優勢

台新銀行的產品多元，能夠貼近客戶的需求，針對產品的審核機制加入永續投資的概念，是台新財富管理在永續上的體現，也是台新勝出的優勢。

張美玲表示，除了大家熟知的基金、債券等金融商品外，也提供了ETF、海外債券，甚至還有比較少見的特別股、境外結構型產品等，滿足不同客群的理財需求。

「全客群」─滿足客戶多元需求

因應臺灣高齡及少子化，金管會推動信託2.0的政策趨勢，張美玲表示，台新銀行針對高齡者提供信託服務照護外，另也針對資產傳承提供對應信託服務。

台新整合金控集團資源，旗下台新人壽能夠提供完善的保障型產品，除了提升產品齊備度外，也能針對客戶不同階段所需要的保障規劃及缺口，提出最完整的服務及對應的產品，讓財管的規劃服務更臻完備，涵蓋各年齡階段的保障照護需求。

「全方位」─專家團隊落實風險管理

張美玲強調，台新銀行協助客戶管理好各項投資理財的風險，透過服務面與系統面的強化，以及事前、事中、事後的控管，確保交易時在客戶面及理專面皆能降低風險，以數位科技進行監控，強化風險管理能力，並透過制度面的改善以及人員面的關懷，並將交易風險降到最低，保護客戶資產的權益。

「全通路」─虛實整合優化客戶體驗

台新銀行打造線上線下完整的通路服務，讓客戶可以透過各種多元的通路服務來完成各項投資理財的交易。過去客戶在進行理財諮詢跟服務，大多習慣面對面，但疫情帶來行為的改變，台新加強虛實整合服務，讓客戶不受時間及空間限制，透過台新行動銀行APP或網路銀行即可輕鬆下單快速完成交易，簡單、安全又方便。

「全視角」─打造財富管理金融生態圈

台新銀行提供給客戶能夠結合金融與生活的溫度服務，不只滿足客戶的金融需求，更進一步延伸到食衣住行育樂各領域，客戶可將累積的台新Point任意兌換成超商、百貨及電商等合作商戶點數，同時在每一次使用台新Pay支付時，也可以同步折抵使用手邊的點數進行折抵，讓點數發揮最大效益。

身為台新銀行的資深員工，副總經理張美玲見證一路的成長與創新。（圖／黃世澤）

台新銀行五「全」財富管理

多元開放產品平台 備受肯定

張美玲補充，多元開放的產品平台更是台新財富管理的一大亮點及優勢，它不僅是國內少數採取全開放式產品平台，能夠摒除專賣自家特定產品過於集中的問題外，保險、基金商品更是一應俱全，甚至還包括海外ETF、海外股票、海外債券、境外結構型商品，及其他銀行少見像特別股跟境內結構型產品。因而在回應市場及投資人所需求的產品調整時能提供更具效率的反應速度，也因全產品的開放，做到更加客製化，並透過嚴謹的審核流程與投資後管理監控機制，將投資風險降到最低，本次榮獲「最佳多元產品獎」可謂實至名歸。

台新銀行的數位競爭力一直都是強項，加上以客戶為中心的財富管理服務以及持續強化的多元化產品平台，這幾年接連獲得多項國內外大獎的肯定，包括：銀行家（The Banker）及PWM頒發「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」、RBI（Retail Banker International）評選為「最佳客戶策略大數據應用推薦獎」等海內外大獎肯定。

張美玲強調，「未來的財富管理不是僅僅只是著眼於客戶財富的增長，而是必須照顧到客戶全方位的生活需求，得更加面面俱到，也因服務跨及生活圈，會有更多跨界合作，因此責任會越來越重大。」未來台新銀行將持續強化分行經營、人才培訓、優化客戶體驗，秉持認真專業、創新永續的精神，守護客戶資產，成為客戶的智慧好夥伴。