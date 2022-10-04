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2022卓越銀行評比 18家銀行逆勢成長再創佳績

聯合新聞網／ 卓越
金控獲獎銀行－金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆（左六）與國泰世華銀行、台新銀行、永豐銀行、新光銀行、合作金庫、台灣銀行及第一銀行等代表共同合影。
金控獲獎銀行－金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆（左六）與國泰世華銀行、台新銀行、永豐銀行、新光銀行、合作金庫、台灣銀行及第一銀行等代表共同合影。

2022年卓越銀行評比，於9/6日台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。當日出席嘉賓包含金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆、卓越雜誌發行人林定芃及社長徐邦浩等人。今年共評選出18家銀行，金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆期勉各家銀行，持續提升服務品質，為銀行界的永續經營及創造產業價值。

文．陳怡瑄

顯見近年來全球環境瞬變、金融市場更具挑戰的情況下，台灣銀行業的表現卻相對突出，除國內放款業務維持穩定，海外資金回流與政府鼓勵民眾消費成為獲利成長的主要助力。

卓越雜誌發行人林定芃表示，卓越銀行評比是藉由各銀行優勢，讓其互相交流，達到良性競爭的效果，也希望能促進社會更加安定繁榮。林定芃也特別提到，因應疫情，帶動的無接觸支付商機持續增加，各通路業者的行銷App，背後均有銀行扮演重要金流，打造能融入客戶生活日常的情景金融。因此越來越多銀行要求綁定信用卡或是帳戶，進而得到客戶忠誠度，藉由洞察用戶交易數據，創造金融多元生態圈，融入民眾的食衣住行育樂，創造更多商機。金融業投入數位金融的預算逐年增加，在技術面投入最多資源的，莫過於資安與監理科技。隨著線上交易次數暴增，期許銀行業更需要加強資安防護，並確實執行主管機關各項指引，讓安全便利的金融服務不中斷。

非金控獲獎銀行－金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆（左三）與遠東銀行、彰化銀行、土地銀行、台中銀行、臺灣企銀、上海商銀及王道銀行等代表共同合影。
非金控獲獎銀行－金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆（左三）與遠東銀行、彰化銀行、土地銀行、台中銀行、臺灣企銀、上海商銀及王道銀行等代表共同合影。

金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆，首先表示肯定及感謝卓越雜誌長期關注金融業發展及商品多元化，未來金管會也會用實質行動，支持相關媒體活動，希望透過良性競爭來提升銀行業的效益。蔡福隆強調，數位金融的普及使得銀行服務不受限，民眾對於銀行業的要求越來越高，除了加強服務品質外，金管會未來將會推展相關金融業務，適時檢討相關政策，為民眾權益把關，持續提升銀行業的永續經營與產業價值。蔡福隆特別提到，金管會截至7月底統計，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆600多億元，本國銀行對六大核心戰略產業放款達6兆7千多億元，由此可顯現出，銀行業對於國家的產業發展有相當大的助益。

金管會預計未來會推動多項政策，也期許各家銀行業持續朝金融創新邁進，提供民眾有溫度且安全的金融服務。

外商獲獎銀行－金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆（左四）與星展銀行、滙豐銀行、花旗銀行、及渣打銀行等代表共同合影。
外商獲獎銀行－金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆（左四）與星展銀行、滙豐銀行、花旗銀行、及渣打銀行等代表共同合影。

卓越雜誌委託「世新大學民意調查研究中心」進行《2022卓越銀行評比》網路調查，本次調查針對全國22縣市20歲以上一般民眾，透過網路調查收集資料，就國內37家本國公、民營銀行以及29間外國及大陸地區銀行在台分行分為金控類、非金控類、外商三大項進行認知評比。期望透過詳實的網路調查，以呈現台灣銀行業特色，協助大眾認識優質的銀行團隊，今年金融業擺脫疫情影響，逆勢成長，共18家本國及外商銀行獲得最高殊榮。卓越雜誌多年來舉辦銀行、證券、投信投顧、保險等相關評比，獲獎的皆是實力堅強且業績表現有目共睹的績優公司，希望得獎名單能成為讀者選擇銀行的參考素材。

《2022卓越銀行評比》得獎名單一覽表

金控類

國泰世華銀行 卓越最佳品牌形象獎

台新銀行 卓越最佳財富管理獎、卓越最佳多元產品獎

永豐銀行 卓越最佳綠色金融成就獎、卓越最佳創新服務獎、卓越最佳客戶推薦獎

新光銀行 卓越最佳數位金融服務獎、卓越最佳理專團隊獎

合作金庫 卓越最佳ESG永續獎、卓越最佳社會共融獎

台灣銀行 卓越最佳商品信賴獎、卓越最佳服務品質獎

第一銀行 卓越最佳新南向貢獻獎、卓越最佳信託金融獎

非金控類

遠東銀行 卓越最佳品牌形象獎、卓越最佳財富管理獎、卓越最佳社會共好獎

彰化銀行 卓越最佳數位金融服務獎、卓越最佳綠色金融成就獎

土地銀行 卓越最佳永續經營獎

台中銀行 卓越最佳客戶推薦獎、卓越最佳新南向貢獻獎

臺灣企銀 卓越最佳中小企業服務獎

上海商銀 卓越最佳服務品質獎

王道銀行 卓越最佳網路銀行獎

外商銀行

星展銀行 卓越最佳品牌形象獎、卓越最佳永續經營獎

滙豐銀行 卓越最佳財富管理獎、卓越最佳客戶推薦獎

花旗銀行 卓越最佳ESG永續獎、卓越最佳多元產品獎

渣打銀行 卓越最佳數位金融服務獎、卓越最佳理專團隊獎

卓越雜誌2022.10號438期
卓越雜誌2022.10號438期

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