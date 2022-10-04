迎接太陽能產業新黃金時代

全球極端氣候下的高溫熱浪襲擊、烏俄戰爭下的能源短缺和通膨，都加速各國建構再生能源新佈局的思維，以應付未來世界的新變局。因此一個具有高度韌性與穩定的能源供應變得格外重要，所以綠色再生能源將有機會推向高速成長期，「太陽能產業」也將再度成為綠能工業革命中的最佳首選，在全球各國對於太陽能建置工程方興未艾下，迎接太陽能產業的新黃金年代將要到來。

文．李振麟

歐盟「REPowerEU」計劃中顯示二○三○年前要減少石化燃料發電量，規劃二○二五年以320GW的太陽能建置為起步，並於二○三○年達到近600GW太陽能建置為目標。另外美國為了解決能源自主以及因應全球氣候暖化嚴肅議題，決定對第三國家的太陽能進口推動長達二十四個月的免課徵關稅，以加快國內太陽能產業製造、期待在二○三五年國內電力燃油供給方面全面擺脫化石燃料，另一方面也將補助太陽能產業，高達約五六○○萬美元推動自製化長遠發展計畫。美國期望能夠建立在地的太陽能產業供應鏈，在再生能源中扮演一個重要角色，美國能源政策規劃，對於全球的太陽能產業有正面發展意義，從廣泛長遠角度來看，對於台灣的太陽能產業全球化推動也是有其幫助。

二○二二年上半年，台灣對於用電大戶調漲十五％電費，進一步也刺激了企業與個人家庭，紛紛興起安裝太陽能的思維，政府規劃二○三○年增加九千億元預算用於再生能源的重製建構，其中以太陽能為首的綠色能源獲得市場最大支持，確定再生能源的未來發展地位，台灣太陽能建置工程在政府政策推動下將可大幅成長，令人拭目以待。

二十一世紀科技產業

需要穩定無虞的電力資源

近兩年來受到防疫封城與烏俄戰爭區域衝突影響，全球原物料能源短缺，市場陷於極度不穩定現況，伴隨著新興產業如半導體、電動車、5G通訊科技以及航太工業所帶來的高度經濟成長，用電量持續攀高，其中以工業用電佔整體發電量高達五十七％比率，電力價位飆漲再轉嫁給市場消費者，全球又面臨困境難解的通膨高壓力。一個穩定無虞的電力供應問題，在工商業追逐營利獲利與國家期待GDP經濟成長的黃金時代裡，隨之成為一項極度重要的議題。

極端氣候造成許多地區出現高溫乾旱，中國大陸四川地區受到熱浪侵蝕，太陽能板製成過程中所需要的關鍵材料，如多晶矽等供應受阻，造成原本就吃緊的供應鏈問題雪上加霜，相對也影響到多晶矽材料價格飆漲，引爆台灣太陽能大廠元晶、茂迪等業者漲價效應紛起，第一個衝擊到的就是電子產業，然而多晶矽供應斷料漲價，出現了搶購熱潮效應，也讓太陽能廠有了保證獲利條件，台灣太陽能板產業目前正處於內需消費買單增加與外在多晶矽原料缺料衝擊，趨向於賣方主導市場。

歐盟推動新能源計畫，規定新開發的建築案件都必須建置屋頂太陽能，為了能具體實現這個目標，公布一項二一○○億歐元的擺脫對俄能源依賴計劃，加速早日轉進綠色新能源。歐盟提出總成本高達數千億歐元推動方案，如此龐大的資金開銷，經過精密核算後，同時也能節省每年高達八四○億歐元的燃料進口成本，達到互補效應。計劃書中提議所有的新建築案與能源性等級D級以上現有建築之屋頂，皆需要安裝太陽能板裝置，以加速轉進再生能源，早日進入綠色生活圈。

政府修訂建築法規

新建築物設立太陽能設備

近期台灣經濟部能源局公布最新《再生能源發展條例》修正條文，要求所有新建、增建以及改建的建築物，符合上述條件者，應於建物屋頂設置太陽能光電板，在政策利多激勵下，對於台灣各大太能陽模組廠如同茂迪、元晶、聯合再生、安集等大廠，帶來不少利多機會。

新建築法規定屋頂太陽能板建置，也牽涉到許多相關的軟硬體與周邊配套措施，如同太陽能板發電建置，也需要相關的儲能設備以及智慧能源管理系統搭配，才能將生產後之電力移轉至蓄電槽中，以達到最終有效運用的目的。政府能源轉型計劃，力拼二○五○年淨零碳排，台灣太陽能建置量期待目標在二○二五年須達成20GW，今年前四個月的太陽能新增裝置量低於500MW，約8.168GW安裝量，如果要達成20GW目標，二○二五年前平均每年裝置至少要達3GW以上，如此規劃更需要全體國人一起來努力。

全球ESG減碳意識逐漸抬頭，案場需求量是應接不暇，也有不少社區建築大樓與企業集團計畫裝設太陽能板，場域周界管理問題浮上檯面。從建築屋頂太陽能板位置與能量儲藏系統建置，影像監測圍籬系統、高倍速球機攝影機等，綠能商機浮現出來，帶動新能源產業供應鏈，如今在矽晶圓、玻璃以及EVA封裝材料等原物料價格和緩下，更有利於成本控管與生產作業，為政府所推動的建築屋頂太陽能板新能源政策帶來利多。

海島型國家「台灣」

適合建置太陽能板

台灣本就屬於海島型國家，四周環海陽光普照。在地小人稠的台灣，綠能發展採取太陽能板與建築相結合的設計構思是可執行的，在新建築物上設置太陽能光板，不僅解決了電力能源供需問題，亮麗科技造型的太陽能板，在大樓外觀上也能達成建築美學上的視覺感官。

太陽能板發電系統靜靜地在屋頂上產電、蓄電與傳導運用，既不會有運轉上的震動，也不會有機械安全上的疑慮，在成本維護上每戶每度電約只要○．三至○．五元，蓄積後之電力能源，如要再轉賣給台電或綠電產業需求者都很划算，可增加大樓管理收入。在今日邁向全球淨零道路上，「屋頂建置太陽能板方案」所展現出來的低廉成本、省時省力又高效，可成為執行淨零排放目標上的選項之一。

各國政府致力於

太陽能電池板自產化

目前全球建立太陽能發電設備所需要的關鍵性組件包括晶圓、多晶矽、矽錠、電池和模塊等材料多數集中在中國大陸，他擁有全球七十九％的多晶矽產能，其中四十二％產能在新疆。國際能源署（IEA）警告，全球太陽能供應鏈過度集中有供應安全上的憂慮，為能打破材料來源單一局面確保風險減少，各國有必要擴大太陽能電池板的在地生產，以實現全球性減少碳排放的目標。

歐洲各國致力於減少對俄羅斯天然氣進口依賴，努力重建歐洲生產太陽能裝置。美國政府總統拜登援用《國防生產法》推動太陽能板國內製造計畫，同時拜登也凍結東南亞幾個主要的太陽能產品進口關稅兩年，避免在重建過程中受到衝擊壓力，重建過程中，需要來自泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南的組件採購給予二十四個月的關稅豁免，以推動更多太陽能電池板在美國生產製造，並以優惠條款鼓勵購買符合美國標準的太陽能系列產品，也就是買美國貨，美國期望在二○二四年之前將太陽能發電產能提高兩倍。

雖然全球景氣受到通貨膨脹、俄烏戰爭以及疫情封控等不確定因素而趨緩，但高階車用電子、5G及綠能產業等需求仍然撐起一片天，在這複雜惡化的能源困境中，催生了綠能產業快速成長，台灣也有許多企業開始興建太陽能電廠及儲能系統，在全球大環境利多下，將更有機會獲得綠色商機，持續帶動台灣的太陽能產業，走入晴空萬里的未來新世界。