細節成就KARAT凱樂 不讓您成為衛浴孤兒！

KARAT凱樂是來自美國KOHLER 一四九年衛浴集團旗下的主力品牌之一，多年來深受消費者的肯定，更在《2022卓越衛浴評比》獲得「最佳專業能力獎」、「最佳品質滿意獎」雙項殊榮。

文．陳怡瑄 攝影．孫玉璞

好的衛浴設施不但經久耐用，經典設計更能夠讓居家品味恆久，KARAT凱樂由全台唯一總代理商：鼎興開發貿易股份有限公司負責台灣市場銷售、產品維修及售後服務。

專注細節 成就凱樂

秉持著「專注」、「細節」、「用心」的經營理念，以客為尊的服務態度提供親切完善的售後服務，致力為每一個客戶創造滿意的消費體驗，讓每一項衛浴商品都可以安心無虞的使用。KARAT凱樂總經理徐一平表示，期望帶給用戶美式都會生活的全新享受，完美家的每一個角落。

將KARAT品牌引進到台灣的重要推手徐一平總經理，更是研發團隊最重要的角色，從引領團隊到開創新格局，公司內部也都對員工採開明策略，同仁都可直接和主管反應問題並進行溝通。徐總經理不定期也會親自為員工上產品訓練課程，親力親為是他的處事風格，也讓他更具備懂得傾聽客戶的需求，再加上自己創新求變的精神，因此在引進KARAT衛浴品牌後，就不斷積極投身進入產品研發及改良，讓KARAT凱樂在台灣大放異彩。

KARAT 凱樂推出業界最低水箱式智 能馬桶，採用水箱式進水，而非機械 式強制沖水。（水箱每降低1cm 可降 低1％噪音）

引進專屬台灣規格的商品零件

KARAT凱樂一直以來努力追求創新設計與卓越性能，引進專屬台灣市場規格的商品與零件，同時積極參與國際團隊的研發，打造最適合台灣在地環境的衛浴設備。說起台灣衛浴市場，大多為國外引進品牌，容易遇到受潮或零件停產等問題，讓民眾求助無門淪為「衛浴孤兒」。

台灣一年四季有雨，三月至五月春季接夏季時，更會吹偏南風，在衛浴設備質量上要求便會更高，KARAT凱樂細心觀察使用者需求，秉持在地化精神，於是開發出「PVC防水浴櫃」，不但擁有世界一流的品質，且百分之百鉸鏈防水效果，更能防腐、防鏽、抗水氣，是台灣民眾的一大福音。

最特別的是若將KARAT凱樂原廠內部零件拆除，卻依然可以用他牌替換，不會出現零件停產等問題，將一切零配件與市售產品規格與在地相容。也因為參與研發，所以凱樂能夠依建案需求去客製化產品，讓KARAT凱樂的消費者永遠不會是零件孤兒！

業界最低水箱式智能馬桶

提供消費者優質生活

KARAT凱樂對需求端的調整，不僅侷限於使用者，就連對安裝者的設計也十分用心，徐總經理笑著說到，KARAT凱樂不需要使用工具也可以安裝凱樂分體馬桶，包含固定馬桶螺絲及進水軟管皆可徒手鎖緊。

運用精湛的技術以及工藝，KARAT凱樂以水箱式進水，比直接進水式馬桶安靜。根據研究，水箱每降低一公分可以降低一％的噪音值，KARAT凱樂全智能馬桶，同時也是目前業界最低水箱式智能馬桶，不僅減少住家環境噪音，更提供消費者更優質健康的生活。

另外，KARAT凱樂奈潔技術是在釉的表面再上一層防污奈潔釉，經攝氏一千兩百五十度高溫全瓷化煅燒而成。奈潔釉為奈米級分子可將在陶瓷結晶表面毛細孔予以填平，陶瓷表面光滑細膩，此項技術會讓陶瓷親水性變強，讓污物、黑斑、水垢、尿垢等不易沾附。

KARAT凱樂節能省水大作戰

全球氣候異常造成天然資源匱乏，間接影響整體環境經濟的動盪。即便如此，關係到個人基本生活的衛浴設備消費需求依然存在。根據經濟部水利署資料，在生活用水使用調查中，衛浴用水比例約為總用水量的五成，不當的用水器材，容易造成水資源的浪費，在節能省水的大環境下，KARAT凱樂也準備好接招。

KARAT凱樂特別開發出「省水調節器可調節水量」一般虹吸式馬桶，存水封補水滿時都無法停補水，是因為必須等候水箱進水滿位後才會停止，這樣馬桶每沖一次水則浪費約○．二公升的水。KARAT凱樂全配備虹吸式馬桶專用可調節水量補水器，可將補水時間與水箱內的進水時間調整成一致，故每次馬桶沖水平均可省○．二公升水。以一般小家庭四人成員，每人每天如廁五次，則馬桶每天需沖水二十次，如果使用KARAT省水調節器，則可每天節省四公升水。如果台灣所有虹吸式馬桶皆安裝這項省水調節器，則台灣每年可省八百多萬噸的水。

另外意想不到的開水龍頭也是一門大學問，當水龍頭手把從中間打開時，就會無意識的啟動熱水器，一來二去便非常浪費電。KARAT凱樂為此特別設計一款「二段式省水節能龍頭」，內置節能陶瓷閥芯，即使從中間打開，仍然維持冷水，讓消費者省下不必要的電力開銷。

KARAT凱樂以省水節電為發展，更憑藉著先進卓越的設計，成為引領台灣衛浴界的風向指標。

管理團隊將運用新思維，讓KARAT 凱樂不斷創新成長。

因應未來趨勢 開發潛在年輕客群

專注品質與細節、堅持「給身體最細膩的感動」，KARAT凱樂讓每一刻衛浴時光，從此成為無比的享受。徐總經理也希望讓美國好品牌在台灣延續下去，透過持續研發改良，打造出更優質的產品，造福廣大消費者。同時也會希望管理團隊，運用新思維，融入一些新科技手法，透過數位化轉型，擴大品牌知名度，並開發潛在的年輕客群，勢必將KARAT凱樂打造成為家喻戶曉的指定品牌。