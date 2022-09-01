台灣的未來何去何從？

美國眾議長裴洛西旋風式的參訪台灣，引發中國大陸軍方啟動大規模的實彈軍事演習，嚴重干擾了東亞區域與台灣海峽周邊的海、空運路線，區域衝突危機一觸即發。然而台灣在全球的經濟地位佔有一席之地，未來台灣的經濟優勢會是安心、安家、安全的戰略武器嗎？

文．李振麟

全球面臨新冠疫情以及烏俄戰爭衝擊下，造成產業供應鏈嚴重失衡脫序，尤其是能源資源如天然氣與石油短缺下，造成的物價通膨問題更是困擾難解，高物價通膨時代已經悄悄降臨在我們身邊，不斷墊高的支出成本影響到所有人的基本生活，其中以第三世界中的貧窮國家傷害甚鉅。

美國總統國會中期選舉將要來臨，經過多次的全國性民意調查顯示，現任總統拜登的公眾支持率是每況愈下，曾經一度降至三十六％，這也是拜登個人自入主白宮任內最低紀錄，近期拜登在民主黨內的支持率也一路下滑從七十四％降到六十九％。僅有十一％的同黨人滿意他的任職表現，高達五十九％的美國民眾並不滿意拜登的工作表現，認為今日高通膨的主要起因，拜登在處理蘇俄與烏克蘭問題上難辭其咎，大多數美國人不願意看到拜登或前總統川普二○二四年再次參選。昆尼皮亞克大學民調分析師Tim Malloy表示，「除了拜登的黨內支持率堪憂。人們對於川普或拜登再次參選都已經不感興趣，川普目前僅是守住自己的基本盤。」

拜登藉由半導體國產化 能挽回疲憊不堪的政治生涯？

不利的數據給予民主黨成員重大警訊，也預告在未來的十一月八日美國國會中期選，將有可能會丟掉參議院或眾議院控制權。」面對高通膨帶給執政之路重擊，美國總統喬·拜登Joe Biden 現在期待藉由半導體國產化的方向進行，藉由高科技產業所依賴的晶片，以達到處理烏俄戰爭失利的目標轉移，期待挽回疲憊不堪的政治生涯。

拜登高調論述，科技日益進步的新時代來臨，各產業對於晶片的需求日劇加重，半導體逐漸成為全球重要的戰略資源，全球晶片短缺問題嚴重，為強化半導體供應鏈，美國將「積極」投資晶片業，美國總統拜登表示，「中國大陸與世界其他國家都在進行半導體，美國人也沒有理由再繼續等。美國計畫要投資大筆資金在半導體、電池領域，這是別人正在進行的，我們也必須馬上做」。

美國眾議院投票通過「半導體輔助法案」

美國召開半導體產業的虛擬高峰會，積極投資晶片產業，擁護全球領導地位，拜登規劃「晶圓四方聯盟」，並且安排亞太之行，以為對抗中國大陸崛起，第一站選擇就是到韓國平澤晶片工廠，另一方面也透過視訊參與半導體會議，與美國晶片業龍頭英特爾Intel Corp與韓國三星Samsung等十八 家企業高層執行長召開半導體會議，其中包含台積電、三星、英特爾等十九家全球重要半導體產業高層受邀。

另一方面，拜登也致力於推動《半導體及科學法案》(Chips and Science Act)，資金規模高達五二○億美元政府補帖，並為半導體設計業者提供二四○億美元投資稅務寬減，也將在十年之內授權撥款兩千億美元，推動科學研究。相關法案經由美國眾議院投票表決並且順利通過「半導體輔助法案」，法案目的在扶持美國半導體產業，以應對中國大陸產品的競爭挑戰，在投票表決以二四三票支持比一八七票反對下通過，再將法案交由總統拜登簽署確認執行。

裴洛西亞洲之行參訪台灣 引發兩岸的軒然大波

半導體法案通過後，業界紛紛表示，該法案有助加快落實半導體產業相關投資推動，並且有效加速在美投資設廠計劃，半導體晶圓代工大廠格芯GlobalFoundries深表歡迎，在美方拋出與台灣、日本與南韓共組「晶片四方聯盟」後，為有效推動拜登總統的晶片法案。美國眾議長裴洛西Nancy Pelosi則以積極行動前往亞洲各晶片主要生產國進行遊說宣導，表面上是退休之旅，實質上是身負晶片法案推動之重責，行程中經由新加坡、馬來西亞、台灣、韓國以及日本，其中以台灣之行，受到中國大陸以一中為原則，強烈抗議令世人關注。

亞洲行程中的台灣，議長裴洛西是一路保密到家，為避開中方重軍部署的南海區域，裴洛西是搭乘C-40C專機，遠繞行經由菲律賓東部外圍北上抵達台灣。在航行路途中，中國大陸海關總署以違反規定為理由宣布禁止台灣一百多項食品業者進口，此次被限制進口的企業幾乎都是中小企業，包括愛之味、味全、東鄉、維力、泰山、郭元益、光泉、奇美、義美、葡萄王、台灣海洋深層水、義格、聯華等知名食品廠家。

根據相關訊息，中方乃是依中國大陸海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》限制未完成更新註冊之台灣產品輸陸。另一方面，中國大陸對外宣布暫停天然砂對台灣地區出口，試圖影響台灣半導體產業，因為天然砂是半導體業中不可或缺的主要原材料。

在裴洛西抵台後，中共新華社突然對外宣布，解放軍將於八月四日十二時至七日十二時期間，將圍繞台灣周邊多個海域和空域，包含台島北部、西南、東南海空域進行海空軍聯合演習訓練，展開一系列聯合軍事行動，並進行實彈演訓，解放軍規劃在台灣海峽執行遠程火力實彈射擊，並且在台島東部海域進行火力試射，實彈演習期間所有船隻與飛機都不得進入，藉此軍事活動表達對於美方暗助台獨勢力的嚴正抗議，給予台獨警告。

美國提供五二○億美元聯邦晶片投資補貼

美國眾議院議長裴洛西在台期間，除了赴立法院拜會，也與台積電董事長劉德音及張忠謀會面，以討論近期所通過的晶片法案(Chips and Science Act)，此一法案中確立美國提供五二○億美元的聯邦補貼給予在美晶片投資廠家，其執行內容與台積電、英特爾等國際代工大廠及矽晶圓龍頭廠環球晶圓等單位在美投資建廠案息息相關，以牽動未來半導體晶片在美國本土自給率提升，對於全球半導體生產供應鏈產生重大變革，影響深遠。

中國大陸軍演引發區域衝突危機 恐一觸即發

中國大陸軍方啟動在台灣環海周邊區域的實彈軍事演習，大量的軍艦、戰機以及高速彈道演練，嚴重干擾了東亞區域與台灣海峽周邊的空運和海運路線，引發區域衝突的危機升級，對於一個人訪台卻造成中方如此嚴重的衝突局面，這是所有人都始料未及的。工商產業界擔憂，今日情勢對於未來台灣進出口貿易的影響發展，如果變成常態，外資是否會減少生產訂單以及對台經貿投資意願，憂慮的心情浮現在每一位大老闆臉龐上，台灣與美國共同譴責中國大陸舉動，隨後美國白宮也派遣美國海軍的里根號(USS Ronald Reagan)航母群艦在旁監控局勢。

這次中國大陸在台灣島周邊的六大區域軍事演訓活動，不僅是精銳盡出，也是距離最接近台灣的一次，部分實彈演習區距離台灣海岸不超過十二英里，也與台灣所聲稱的領海區域面相重疊，尤其是重要商業港口基隆港與高雄港，都間接處於槍砲就在你家大門口的臨場感受，一些貨輪和航空班機都被警告不要進入演習區，相當於對台灣進出的臨時封鎖。

台灣海峽可以說是全世界最繁忙的商務海域通道之一，也是中國大陸、台灣、日本和韓國貨輪商船最主要的海上往返通道。去年約有一半以上的全球集裝箱船隊和九十％的世界噸位最大的貨輪皆行經此海域。台灣最主要的商務港口高雄港和基隆港，受到軍演影響，船隻抵港數量大幅下降，近二百多艘經常性往來船隻，已經從六個中國大陸軍演實彈區遠離。