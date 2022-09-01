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糧食安全要居安思危

聯合新聞網／ 卓越

新冠疫情肆虐還未結束，地緣政治衝突的俄烏戰爭，也延宕看不到終點，極端氣候的打擊方興未艾，多年來大家享受的全球化紅利戛然而止，世界各國生產不易，供應鏈又受到重大衝擊，尤其是糧食供需失衡，復受到美國量化寬鬆貨幣政策推高大宗商品價格，致使全球通膨嚴重。

文．韋伯韜

二○二一年世界銀行大宗商品價格指數全面上漲，肥料漲幅五十九％，能源四十二•六％，金屬及礦物三十七•三％，糧食二十八•七％。聯合國糧農組織（FAO）鑒於糧食是人類生存賴以的基本條件，人道呼籲各國要密切注意、妥善因應，以免因為糧食問題，引發人類整體的生存危機。

各國政府都很認真應對規劃糧食政策，並且進階到大食物觀(包括所有主、副食品)，但不免許多國家以自保為重，建立自己的安全庫存，對糧食採取貿易限制，產糧國開始惜售，缺糧國瘋狂收購，就給控制著世界八十％糧食交易量的四大糧商巨大的操控與暴利空間。

聯合國糧農組織指出，二○二一年全球有九億人面臨嚴重糧食不安全狀況，兩年間增加了兩億人，即使全球經濟快速實現復甦，估計到二○三○年仍將有近七億人受到饑餓威脅，然而全球經濟不僅未見復甦，甚至更加沉淪。世界銀行估計，俄烏衝突將增加近億極端貧困人口，增加五千萬人遭受嚴重饑餓，這是人類的悲哀、大國的無能。聯合國秘書長表示，國際社會遭逢百年變局和世紀疫情相互交織，年內仍面臨多場饑荒的威脅，並可能在明年進一步惡化。

為了消滅饑餓，聯合國糧農組織做了許多努力，而且持續嚴密監測農產量，致力於維護供應鏈的順暢。對於農業科技方法的鑽研，更是不遺餘力，諸如農業機械設備技術、AI資訊技術、人工智慧、生物技術以及農業核技術等，在農作物耕作、突變育種、畜牧業生產、動植物病蟲害防控、食品安全、可持續農業資源利用等領域，開展了大量科研及先進技術，通過技術資訊平台及培訓，將實用技術推廣到全球，造福千千萬萬農戶。

種種努力之下，全球糧食生產總量，雖然受到種種困難打擊，事實並未減少還是持續增加的，烏克蘭二○二二至二○二三年度的小麥出口量估計下降約九百萬噸，但同期加拿大、歐盟小麥出口量，估計將分別增加八五○萬噸和五○○萬噸，俄國二○二二年小麥產量更有可能達到創紀錄的八七○○萬噸，全球糧食產量從二○一九至二○二○年度的二十七•一億噸，增至二○二○至二○二一年度的二十七•八億噸，再到二○二一至二○二二年度的二十八億噸。

就是供應鏈受到阻礙以及大糧商的刻意操控，糧價才會大幅波動，至今年六月底全球農產品價格指數較二○二一年初高出三十四％，其中玉米上漲四十七％，小麥上漲四十二％，均處於歷史高峰，當然，美元的量化寬鬆推高大宗商品價格，俄烏衝突後，金融市場投機增加，抬高了商品期貨價格，都是此番糧價波動的背景。

台灣地狹人稠，農耕土地面積只有七十九萬公頃，本就不具備大量生產糧食的條件，糧食自給機率很低，現在面臨全球缺糧，糧食出口國束緊糧袋，海空供應鏈也緊張，台灣怎麼能不居安思危？

台灣的農業科技是有堅實基礎和高度水準的，育種的成就更不在話下。我們只是對於珍貴的耕地太過輕忽，頻頻向所謂民意低頭，農地輕易准許轉作農舍，轉眼又變為民宿、餐廳、工廠者比比皆是，而且鼓勵獎助廢耕，真是暴殄天物。這次中國大陸軍事演訓，顯示高度依賴進口的糧食安全性是飽受威脅的，所以還是必須盡可能善用耕地，提高農業生產力與糧食自給率，捧妥手中的飯碗。

卓越雜誌2022.9號437期
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