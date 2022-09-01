用感恩的心持續打造科技竹北的郭漢章

延續服務，郭漢章為打造「科技竹北」繼續努力。 從鬼門關前走過一遭，抱著知恩、感恩、報恩、再造恩的心情，跟隨何淦銘市長投入公職服務，郭漢章誓言延續何市長的精神持續服務，讓每一位竹北市民都能為這座城市感到光榮與驕傲。

文•陳建維

現任竹北市公所主任秘書的郭漢章，有著與其外表不同的沉穩與內斂，跟隨何市長投入公職服務近十三年。這次，他將親自上陣，持續為自己所愛的竹北奮鬥。

鬼門關前走一遭

與何市長結下不解之緣

「當年因為大腸憩室發炎，沒想到在署立新竹醫院（現台大新竹分院）竟發生手術意外。緊急轉到林口長庚，又動刀四次還是沒有治好，此時遇到時任東元醫院副院長的何淦銘，他二話不說親自帶我到高雄義大就診，住院四個月開了兩次刀，前後一年半時間才好。幸虧遇上何市長，否則我的命撿不回來。」談起當年，郭漢章滿是惆悵與感恩，惆悵的是沒想到一個小病，竟差點讓自己失去生命；感恩的是遇到生命中最重要的貴人、也是往後人生中最重要的長官與前輩。

無私付出

以感恩的心情投入服務

自何淦銘十七年前（二○○五年）決意參選新竹縣議員後，郭漢章就投入其輔選團隊。雖然第一次未能如願，但仍持續協助經營地方，終在二○○九年輔選成功，郭漢章亦進入何淦銘服務團隊擔任主任一職。在縣議員團隊服務期間內，被議員服務的用心及努力而感動，這段期間因為何淦銘的背景，服務處接收到的陳情案件亦多以醫療服務為主，郭漢章始終抱持知恩、感恩、報恩、再造恩的心情，更積極投入地方服務。在何淦銘選上竹北市長後，隨其進入公所任職機要秘書，隨後升任主任秘書。

八年服務

持續了解市民需求

進入市公所後，郭漢章以不同的角度，慢慢深入並發現竹北市的需求，在這個充滿「科技新貴」的城市，居住空間品質及幼兒、老人福利是他們最在乎的事。這段時間郭漢章協助發想了竹北市輪狀病毒口服疫苗補助、水痘疫苗接種補助，亦爭取了竹北市內學校周邊人行道及一般道路整平。目前竹北市國中、小共有二十六校，市區內超過五成學校都已完成整平，給學童及家長更加便利的通學環境。

延續志業 再創竹北榮光

早在兩年前，郭漢章就決定要延續何淦銘的服務精神，投入下一屆竹北市長選舉。「目前竹北有許多正在進行的重大建設工程，是在我們任內提出，很怕因為人事更替，導致建設中斷。」這是郭漢章決定參選的重要原因。若能當選，除了繼續推動竹北市的重大建設外，更重要的是推動強化市民的社會福利，如帶狀疱疹病毒疫苗補助接種年齡由現行六十歲降至五十歲、學齡前兒童每年才藝學習補助擴大為三至七歲，深化嬰兒及老人照顧，都是郭漢章希望帶給市民的重要服務。

而人口的成長，也連動市民最關心的教育問題，目前竹北市區的公立國中小幾近全滿，甚至還有「出生就得開始比戶籍」的狀況發生。但實際上竹北其實還有可供設校的地塊，郭漢章未來希望有機會能向縣府爭取在非核心區新設校，結合市內原有七條免費公車路線打造成通學專車，給家長及孩童一個更安心優質的就學環境，進而解決市民教育需求。

最後，民眾最關注的是「老有所終」，目前竹北舊有納骨塔已滿，市內有新規劃可容納十萬罐的純納骨塔，但卻遭汙名含火葬、禮廳等設施，遭環保團體及當地里長抗議，公所也盼持續溝通、儘快建設符合市民期待。

延續服務、莫忘初衷，即使面對強大如藍營林為洲、綠營鄭朝方等對手，資源相對匱乏的郭漢章仍將秉持服務志業，勇於面對挑戰，成為市民眼中「做事的人」。