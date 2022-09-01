2022卓越衛浴評比揭曉 兼具專業與服務的兩大業者

本次舉辦《2022卓越衛浴評比》，評選出兩家衛浴業者榮獲肯定。未來本刊將持續關注衛浴產業的卓越品質，讓優良精品的衛浴業者脫穎而出，以成為消費者選購時的參考指標。

文．陳怡瑄

後疫情時代來臨，人們更注重居家空間，在社群中分享居家生活已是常態，衛浴裝潢也成為每個人呈現生活品味的方式。

衛浴選得好 居住品質更加分

衛浴空間的設計及品質，是展現時尚生活品味的重點之一，卻經常被大家忽略，許多人看著一成不變的浴室，想改造卻又不知道從何著手。由《卓越雜誌》舉辦的《2022卓越衛浴評比》，就是要將優質的衛浴業者評選出來，以提供消費者選擇衛浴產品時的參考。

在所有的居家用品中，衛浴設備可說是消費者使用頻率最高，與生活最息息相關的產品，加上生活水準的提升，讓消費者對衛浴空間的要求也愈來愈高，如何改善衛浴的衛生狀況是民眾的首要考量，甚至可能影響設計決策，一般而言，平滑的表面能夠讓清潔更加方便，鏡櫃可以收納不常用的美妝保養用品，讓浴室空間井然有序，而永不過時的智能馬桶，則能讓浴室搖身一變成煥然一新的整潔空間。

為了迎接後疫情生活，眾多品牌紛紛致力於提升產品附加價值的研發，許多衛浴產品都多了防疫功能設計，近期在台灣各大業者的努力下，也以嶄新面貌做好轉型。

HCG和成衛浴此次獲得《2022卓越衛浴評比》最佳服務品質獎；KARAT凱樂衛浴獲得《2022卓越衛浴評比》雙料大獎－最佳專業能力獎、最佳品質滿意獎

消費者選擇的六大關鍵指標

《卓越雜誌》為在地三十七年的財經雜誌，長期關注台灣經濟、財經、地產之發展，自二○一○至今每年仍持續舉辦銀行評比、保險評比大調查、企業評比等相關活動。為了瞭解台灣民眾選擇衛浴業者的關鍵指標及認知，此次《卓越雜誌》透過網路票選進行調查，期望以公平公正的民眾調查呈現台灣衛浴業特色，協助大眾認識更多優質的衛浴團隊。

為瞭解民眾對台灣五大衛浴品牌企業（CAESAR凱薩、TOTO、HCG和成、KARAT凱樂、Derek德瑞克）的表現、喜愛以及服務。《卓越雜誌》此次透過網路評比方式進行調查，經研究指出，一般民眾在選擇衛浴品牌的考量項目包括：整體品牌形象、服務品質、服務保障、專業能力、品質滿意、售後服務等；評價方式再分成民眾整體印象與顧客印象評價。

本次網路民調結果佔總評比百分之六十，以各指標回答人次計算交叉分析，再分成民眾整體印象與顧客印象，最後加入百分之四十的專家學者加權評比。

多年來《卓越雜誌》舉辦多項評比，獲獎的皆是實力堅強且專業表現有目共睹的績優衛浴公司，希望此次得獎名單能作為消費者選擇衛浴之參考首選。

HCG和成衛浴

最佳服務品質獎

和成公司自一九三一年由創始人邱和成先生於臺灣鶯歌創立迄今已九十一年，經過和成人胼手胝足，同心協力的經營之下，已然蛻變為專業領導、多元經營的現代企業。

HCG代表的不僅是衛浴、廚具、給水銅器製造的翹楚，更跨越建築、精密陶瓷、爐具及住宅設備等寬闊領域，甚至設立文教、慈善基金會，成為積極關懷鄉土、回饋社會、活躍國際的成功企業典範。

和成衛浴以「滿意」服務顧客，建立信譽；以最完善之行銷體系經營發展，拓展外銷，並以「顧客的滿意，即和成的滿意」為和成的從業標準，創造衛浴產品的新世界價值。

KARAT凱樂衛浴

最佳專業能力獎、最佳品質滿意獎

KARAT凱樂是來自美國KOHLER 一四九年衛浴集團旗下的主力品牌之一。KARAT凱樂由全台唯一總代理商─鼎興開發貿易股份有限公司負責台灣市場銷售、產品維修及售後服務，不只細心觀察使用者需求，更秉持在地化精神，積極參與國際團隊的研發，打造最適合台灣環境的衛浴設備，近年更是拓展「智能衛浴科技」，打造個人化的創新感受。

有別於其他品牌，鼎興開發貿易（股）是全台唯一總代理商，在台灣獨家代理已二十多年，且由總經理徐一平親自加入研發改良團隊，將一切零配件與市售產品規格與台灣在地相容，讓消費者購買凱樂不須擔心未來換修問題，也因為參與研發，所以凱樂能夠依建案需求去客製化產品。希望讓美國好品牌在台延續，打造出更優質的產品，造福更多消費者。