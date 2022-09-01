侯翠杏 溫室中的鐵薔薇

藝術之路，看似愉悅、美好，但是要將其走穩、走好，著實不容易，無止盡的沿途，有人頭一轉就換道，也有人一心堅持，一踏就是一輩子的步伐，為世界創造更多美好，本刊專訪國寶級藝術家-侯翠杏，一探藝術之路，如何穩步走向光彩？

文‧陳彥竹 攝影‧溫偉廷

這一天，我們榮幸來到侯翠杏的畫室，先是經過藝術長廊，擺滿療癒又大器的畫作，繽紛的色彩使用，配合寬廣色塊，實在迷人，每一幅畫都讓人忍不住想仔細佇足欣賞，「嗨，你們好！」從琳琅滿目的畫作中，一位很是優雅的女子緩緩走向我們，落落大方的揮手肢體，配上親切笑容，同樣迷人的畫面，不禁令人讚嘆，「哇，好美！」如同眼前的畫作，使人目不轉睛。

美感無限 194*259 2001 油彩畫布

從畫布走出來的公主

隨時散發正能量

侯翠杏說到自己生性樂觀，所以作畫上，使用的色彩柔和亮麗，在活潑快樂的氛圍下，不刺眼、也不搶鏡，畫中的每處角落各自是風采，即便呈現一片雲，也不拘束地畫出雲朵，而是由堆疊的色塊，讓欣賞者自行想心中的那片雲彩，這是她的溫柔與體貼，也道出了父母親給予的教育，是如此自由與溫暖。

「感恩我的父母親造就了我的正向、樂觀。」侯翠杏微笑著提到生長在充滿愛的家庭，給予自己很大的空間與支持，即便期望她接班家中事業的父親，在聽到這位藝術小公主想要一探藝術世界的奧妙，仍然給予支持，讓她能無憂的創作，也能無慮的探索世界。

對世界滿是好奇心與擁有極大藝術天份的她，想要畫雲，得飛上天看，想要畫海，還得學潛水，總是要將事物一窺究竟，「光是一顆小石頭，我可以仔細觀察一整天！」侯翠杏提到自己總能觀察到別人沒有發現到的事物，因此也覺得研究有興趣的事物總能有所收穫，這樣的個性，讓她在學術領域上仍是不斷鑽研，她早期曾隨台灣前輩畫家李石樵學素描、隨呂基正學水彩與寫生、傅狷夫習水墨、楊英風觀造型、傅宗堯學篆刻；之後還拜師臺灣抽象與室內設計先鋒顏雲連，學習油畫、蛋彩、粉彩與膠彩長達八年。

一九七三年起移居美國，一九七六年進入奧克拉荷馬州州立大學（University of Oklahoma）攻讀環境藝術碩士，一九七九年進入加州史丹福大學（Stanford University）藝術研究所博士班深造。旅美多年之後，一九八一年回到臺灣，先後任教於文化大學家政系、家政研究所，應聘於台灣大學講授藝術欣賞。

侯翠杏看似溫室中的花朵，她卻一點也不安逸其中，自行尋找養分，熱情地為自己綻開堅定而美麗、並且不帶刺的花朵，說她在台灣抽象藝術史上擁有重要的一席之地也不為過。

侯翠杏一路堅持50 年，創造出無數幅絕美藝術。

乘風破浪 逆境當養分

即便有天份、有環境資源，人生也未必是一帆風順，總是報喜不報憂的她，事實上在學生時期，也經歷過校園霸凌，但是即便被同儕嫉妒、莫名的攻擊排擠，保有善心的她，卻能在年幼時期，就懂得體諒他人，「我那時候想說，或許是我有獲得的東西，他們沒有辦法得到，覺得很不開心，我該體諒他們心情不好，而且回去告狀可能會害他們被修理！」即便自己遭受到欺負，也處處為他人著想，實在讓人很心疼，但又很慶幸看到如此良善的想法，才能造就快樂的初心。

然而過了學生時期，少了同儕無意義的比較之後，仍在社會上遇人不淑，總是敞開心胸與他人無私分享的侯翠杏，卻在母親離世的生命低潮期，遇到趁人之危的小人，曾經無私教導與分享畫作的朋友，趁亂將她的高價珍藏擅自帶走，甚至以救命之名將畫作低價了結，讓她珍藏已久的畫作、以為是朋友的友情，同一時間消失殆盡。

如此令人嘖舌難受的經歷，侯翠杏在當下，竟只是認為自己應該要更努力，自己的珍藏自己創造，「歷史會淘汰不對的人。」她不急於追討，秉持著化悲憤為力量，持續專注於作畫，她提到，很感恩自己可以接觸、喜歡藝術創作，每當沈浸作畫時，不斷療癒自我心靈外，更可以在完成作品後，帶給欣賞者正能量的感受。

創意不停歇

帶領藝術新穎潮流

不只如此，在台灣大學授課二十餘年的她，全是出自於回饋社會的心，希望可以把傳播美學與藝術完整的傳承，讓更多學子接觸到能夠與世界接軌的專業，「我的學生們都相當優秀！甚至還有學員開啟了收藏之路，到了可開啟收藏博物館的成就。」侯翠杏相當自豪能夠帶領學生們走進藝術領域，演講、專欄撰寫、授課，都是她奉獻社會的美好良善循環。

「永遠不要浪費時間，不做沒有意義的事情，也要學會如何躲避沒有意義的事情！」侯翠杏踏出的每一步，都造就更好的自己，偶爾也像小女孩般羨慕他人可以出門下午茶閒聊，但是凡事都擁有無比好奇心，每觀察一件事物得徹底研究一番，如此個性的她，時間總是不夠用，也讓作畫靈感，從來沒有瓶頸。

總是走在領域尖端的她，不將自我的畫風侷限，從村鎮河道，一直到深奧外太空，甚至早在十幾年前就注意到了虛擬空間、動畫的藝術運用，即便不懂電腦工程的她，也親自與工程師討論細節，只想呈現最美好的畫面讓大家欣賞，低調的她默默地進行一系列的嶄新研發，也造就了現今當紅NFT的數位藝術展現。

但是她仍不將功勞歸於自我，而是繼續觀察新穎事物，為世界創造更多美好，對於藝術保有熾熱的心，看似優美柔和的她，卻能執著地為自己保有最初、最美好的樣貌，如同鐵薔薇一般，美麗又堅強存在。