台人魂斷柬埔寨 潛藏問題浮上檯面

從去年底開始，就零星傳出台人遠赴柬埔寨打工遭詐騙的案件，然而當時個案卻未能喚起民眾警覺心，受害事件在今年暑假倍增，多數年輕人妄想一夜致富，隻身前往外地，慘遭囚禁、凌虐，甚至魂斷異鄉。

文‧林怡廷

有關台灣人前往柬埔寨打工遭詐騙、囚禁等案件，外交部與台灣駐胡志明市辦事處在二○二一年六月至今已經接獲超過五十起求助案件，然而經台商、網紅和全球反詐騙組織救助的被害人卻遠超這樣的帳面數字。更多的受害者是向家屬撥打電話、傳送求救簡訊、索要贖金，家人驚覺孩子受騙上當，卻又因台灣與柬埔寨無邦交關係，求助無門，在網路平台發文求救，才讓詐騙案一個接著一個浮上檯面。

高薪誘騙台人 手法爐火純青

多數受害人年紀較輕、甚至未滿二十歲，由於他們缺乏社會經驗，又易輕信網路同儕的金錢哄騙、甜言蜜語，進而被仲介多個海外高薪職缺。這些職務多以徵求客服員、打字員、技術員等基本職缺居多，不需學歷及工作經驗。又因地點落在柬埔寨、緬甸、泰國，甚至是杜拜，合理的主打高薪、包機票食宿，讓對懷有海外淘金夢的民眾趨之若鶩。

當求職者進一步聯繫時，人蛇集團會拿出早已偽造好的公司資訊、工作環境照片，並以自身或其他台灣人赴柬埔寨賺錢的相關經驗來說服被害人，甚至安排實體面談、簽署文件，增加可信度，使求職者戒心逐漸降低。後續人蛇集團更派專人一條龍包辦其出國行程，所需護照、PCR、飯店和機票等，全由人蛇集團出錢打點並隨行機場，假意關懷實則監視，一下機由當地同夥接應，受害人接著就被沒收護照、集體被載往詐騙園區，自此陷入地獄深淵。

被控制者接著淪為詐騙集團幫手，身為台灣人卻又不得不回過頭騙台灣人的錢。無法達成交辦事務拳打腳踢是常態，昏暗的集體宿舍、骯髒環境與難以下嚥的食物，受害者只能透過手機求助、換取贖金，甚至「以人換人」，拉在台友人下水，只為求得一線生機，否則最後將可能淪為「豬仔」而被層層轉賣，當被判定為「無用」時，更可能被強行摘除器官，魂斷柬埔寨。網路上盛傳一張人體器官價目表，令人不寒而慄。

台人受騙比例高 可能與就業結構有關

台灣人受騙比例偏高，且受害者多為年輕人，相對反映台灣就業環境日益惡化的問題。根據行政院主計總處數據，在二○二一年台灣十五歲至二十九歲的青年失業率為八．八％，二○二二年六月略降至八．三％，但仍是總失業率的兩倍多；台灣民眾平均薪資低於新台幣五萬元者，更佔勞動人口比例達六十％。

青年失業率曾在二○○九年金融海嘯時期，竄升至十四．七％，幾年間緩降至現今的八．三％，卻仍是驚人數字。包含碩博士在內的大專院校學生總數自一九八八年後有飛躍性的成長，然而近年受到少子化的影響，已經有多個院校傳出欠款、合併，甚至倒閉的情形，也有多個系所面臨年年招生不足的情況，廣設大學原立意良善，擴大民眾接受高等教育的機會，但招不到學生或經營困難卻是大問題。

然而，打開求職網站，在電子、半導體產業的徵才公告中，不乏工程研發、軟體工程師工作，給新鮮人的待遇每月能達四萬多，但高薪招聘卻仍職缺高懸。高等教育雖給了年輕人求職的門票，但是科系人數分布的結構卻與社會需求不相吻合，因此青年失業率居高，企業卻難覓人才。

近年來台灣經濟維持成長，但經濟成長卻趕不上物價飛漲、通貨膨脹幅度超出民眾預期，實質所得縮減、購買力大幅降低，財富過度集中，M型化社會的情形未見改善，富者越富、貧者越貧，兩端分化。年輕人雖擁有高等教育文憑，但並非人人都能脫穎而出，起薪為基本薪資的人不在少數，當看到優渥的工作條件，難免心動而落入陷阱，更何況是未成年學子。

「新南向政策」與「一帶一路」助長火苗？

詐騙集團開始在柬埔寨發展成一個人口販運鏈，恐怕與台人過往的詐騙手段有所關聯，中國大陸的「一帶一路」和台灣的「新南向政策」都可能是問題產生的間接因素。

台灣在經濟剛起步的年代，詐騙組織也曾在台灣橫行，但隨著法律修訂、罪刑加重，台人組建的詐騙集團將行騙目標轉往東南亞地區，馬來西亞、柬埔寨、泰國都有人上當受騙。當年詐騙集團利用資訊不對稱和難以跨海司法合作的漏洞，騙取東南亞民眾大量錢財，甚至用規模經濟的方式，將據點轉往人力成本較低的中國大陸，直至近年台灣跨國詐騙的犯罪案例才比較銷聲匿跡。

而中國大陸的詐騙集團在柬埔寨活動，實際已存在相當一段時間，自二○一三年年習近平正式提出「一帶一路」的政策後，大量人潮湧入柬埔寨西港，從二○一三年的八萬人增長至二○一九年的二十五萬；甚至在西港有高達九十％企業由中國人運營，加上因為中國大陸政府對內採取嚴厲的肅清手段，例如在詐騙犯的祖宅噴漆示警、宣傳標語「中國人不騙中國人」深植人心，短時間內詐騙集團遭到多方圍捕，因此最終選擇遷往柬埔寨。

而柬埔寨本地原有許多線上博弈公司，但因柬埔寨新頒布「禁賭令」被迫轉型，園區主要詐騙對象多以中文溝通，因此這些公司招攬、誘騙許多中國大陸民眾至當地從事詐騙工作，在中國大陸政府使出強力手段後，才將目標轉至台灣、馬來西亞等地。也因如此，畸形的「詐騙園區」紛紛建立，這些園區從詐騙到人口販運形成一條龍產業鏈，西港因執法力量薄弱，部分警察、軍隊「合謀」無形助長此生態形成，勾結當地官員也時有所聞。園區亂象叢生，其中「KK園區」更令人聞風喪膽，人口販運、活摘器官，不法行為無人可管，致使柬埔寨成為犯罪活動的天堂。

而台灣政府大力推動的「新南向政策」，在第一波以經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結等四大目標，本欲加強台灣與新南向國家的互動往來，官方合作管道的建立卻不盡理想，導致台灣民眾輕信徵才，在柬埔寨受害卻求助無門。甚至有案例表示曾向外交部求援遭拒，台灣欠缺有力的民間機構在柬埔寨深耕提供資源，如今仰賴當前警力、組織救援可能非長久之道，配套措施如何建置、如何避免更多人受騙上當，仍待政府擬定相關對策，以解決迫在眉睫的難題。

民間與政府需通力合作

台灣民眾至柬埔寨打工受騙事件未見平息，且隨著社會關注度提高，詐騙集團也手法也日新月異，雖已有多名受害者經救援後向大眾闡述親身經歷，但仍有年輕人躍躍欲試。台灣警政署刑事局宣佈設立專案組，更加派警力連續多天到桃園國際機場，針對前往柬埔寨航班的報到櫃台，舉起「提防詐騙」標語，並留意單人、年輕及行囊少的民眾，並主動接觸，若詢問中出現「打工」相關關鍵字，便予以勸返。

台灣目前無法透過外交渠道營救受困民眾，受害人信息真假難辨也是一大難題，有詐騙集團臥底偽裝受害人返台，在偵訊時被揪出，目的在於得知台灣警察最新動向。因此當務之急應是政府及民間盡快串聯、相互合作，當地台商與國際非政府組織亦是救援管道之一，政府也應組織多個救援小組前往當地談判，力保國人安全。

唯有加強詐騙宣導、完善國內就業環境，才能釜底抽薪，政府與民間通力合作，拯救受困國人離開永無天日的詐騙毒窟，是目前最重要的行動，避免再有憾事發生。