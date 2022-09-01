讓笑容與夢想在新竹縣實現－愛民如親的何淦銘

在國民黨楊文科確定競選連任，民進黨徵召客家事務部主任周江杰參選新竹縣長後，新竹縣長選舉也正式進入「三腳督」，無黨籍的竹北市長何淦銘沒有政黨奧援，只能靠著一路走來的用心及努力，爭取每一位新竹縣民的支持。

文•陳建維

隨者科學園區的發展，許多在園區工作的科技新貴並不選擇搶進腹地有限的新竹市，轉向移居一溪之隔的竹北，也讓竹北市的人口呈跳躍式成長。根據內政部今年五月份統計資料，竹北市人口數已達二十萬六千七百多人，為全國僅次於彰化市的第二大縣轄市。也因為大量竹科新貴入駐，竹北擁有居民平均學歷最高、年紀最輕、生育率第一等優勢。何淦銘從一屆縣議員到兩任市長，任內推動許多重要建設，也深獲市民信賴。二○一四年市長選舉打破國民黨在竹北的長期執政，二○一八年更以將近六成得票連任成功。未來，他將帶著竹北經驗，帶給大新竹更好的未來。

多項活動及社會福利，讓竹北市民的臉上都充滿笑容。

從醫療服務出發

與竹北結下不解之緣

出生於新竹市的何淦銘家境貧苦，因父親擔任礦工之故，自幼即跟隨父親輾轉漂泊，最後因緣際會，從東元醫院的建設開始協助服務，展開其在竹北深耕二十一年的歲月。「我的從政是個意外，當年有機會到竹北東元醫院服務，擔任行政副院長期間，協助許多病患。而這樣的善緣，也讓我決心希望能協助更多的民眾。」決定投入公職服務的何淦銘，從政之路並非一路順遂。二○○五年第一次投入議員選舉的他，以三千多票成為竹縣第一選區落選頭，經過四年努力，終在二○○九年以五千多票，第二高票當選議員，正式展開其公職生涯。

在議員服務期間，因為其出身背景，何淦銘及服務團隊接到最多的是醫療案件類的服務，也跟更多的民眾建立起服務的善緣。鑒於民意代表之職主要僅有建議權及監督權，許多相對於竹北的重大建設及政策都未有推進。懷抱著對竹北的責任、且看到民眾需要，二○一四年何淦銘以無黨籍之姿投身竹北市長選舉，力戰曾任新竹縣議會議長的國民黨張碧琴，以將近七成得票率，四萬八千多票當選市長，二○一九年更以將近六成得票率，四萬七千多票力退前市長楊敬賜而連任成功，顯見市民對其信賴。從東元醫院開始，何淦銘最自豪的是這二十四年來沒參與過任何生意、不謀取不當利益、也絕不公器私用，乾淨清白是其初衷。

建構優質環境 打造亮眼竹北

細數八年施政，何淦銘認為最重要的是市容的改變。因為竹北人口急遽增長，隨之而來的是車輛的用路需求大增。八年來透過區段徵收，竹北新闢了許多市內道路、亦推展路平專案。其中文田橋的增設，除了改善光明商圈的停車問題，也大幅解決縣政二路的交通雍塞。不僅僅是路面，地下的排水設施也因為定時清理及管理，在其他城市常常見到的淹水問題，不曾在竹北發生。而在市內地下道增設抽水機組，也讓市民擁有更好的通行環境。

解決了基本市容，為打造更加優質的市民生活環境，竹北市每年花費將近一億元自籌款，針對市內二三八座公園進行養護，並打造許多特色公園，如請專家協助設計新竹縣第一座極限運動滑板公園、繩索公園、直排輪公園，讓親子在假日有更多遊憩選擇。為了貼近需求，公所更在老年民眾比較多的地方做簡易體健設施、針對小朋友多的社區公園則增設親兒遊具，都讓市民備感溫馨。

在其他重要建設方面，竹北共有三十一個里，何淦銘在任內主導十四個里民活動中心的翻修或新建。而推動舊有竹北市立圖書館重建為竹北市民綜合活動中心、竹北市立圖書館二館的新設、竹北市立竹仁立體停車場整建、興隆市場新建…等，不僅解決市民需求，也讓城市風貌大幅改善。而除了市區翻新，爭取「鳳山溪水月意象景觀橋新建工程」和「牛埔溪水月意象整體景觀工程（水月公園）」及新月沙灣整治，都為竹北帶來新的觀光亮點。

從竹北出發，何淦銘有個真正的大新竹夢。

優質社福

市民幸福笑容滿分

生活在竹北的市民非常幸福，根據資料顯示竹北市負債為零，所庫收入超過四十四億元，有錢又有人口紅利。而這樣的紅利，何淦銘選擇回饋給每位市民。首先在兒童福利的部分，除了生育補貼，公所一年補貼兩千多萬給竹北市立幼兒園，每年招生二百多位。每位學齡前兒童（三至六歲）一年均享有三千元的兒童教育才藝補助。每年小朋友最期待的，莫過於公所辦理三天的兒童節，三天期間大小活動不斷，堪為年度盛事。而由公所主辦，分為五組（國中、國小高年級、中年級、低年級、幼幼組）的寫生比賽，更讓小朋友及家長趨之若鶩，公所每年都將得獎作品編排成年度公發特色桌曆，常常一推出就發放完畢、供不應求。

在其他社會福利部分，竹北市內有獨創的七條「環狀線」，即繞行於市內的免費公車，不論是否為竹北市民，只要是搭上市內公車一率免費，也為竹北吸引觀光客。為了市民健康無負擔，竹北亦提供市民輪狀病毒口服疫苗補助、三至六歲水痘疫苗接種補助、六十至七十九歲帶狀疱疹疫苗補助，六十五歲以上長者每年健保補助六千元、七十歲以上長者二千元重陽禮金及枴杖一支、弱勢族群春節慰問金等，都是讓人津津樂道的社會福利。

從竹北經驗出發

建構優質大新竹

有了竹北市的發展經驗，何淦銘體會到許多地方工作仍有待跟縣府及中央溝通，「竹北市雖堪為新竹縣領頭羊，但大新竹的發展不能只有竹北市，當政者應該站在整體發展的角度來帶領新竹縣。」這也是何淦銘決意參選的重要原因。

在他來看，大新竹縣的發展不能只側重科技，休閒農業、觀光更是必須注重考量。對於新竹縣的發展願景，何淦銘早有藍圖，首先是科學園區三期開發案必須加速進行，若園區開發順利定案，以園區設立地的竹東鎮為主、將帶動周邊北埔、峨嵋、橫山、芎林有新的人口流入（猶如當年因為竹科而移居竹北的新增人口），將產生新的竹東核心生活圈。

其次，因應台灣知識旗艦園區、台灣生醫園區的落腳，配合新設道路、可帶動關西、新埔的發展。兩大原民鄉尖石、五峰則保持原有風貌，以話題吸引觀光客進入。而在次級偏鄉如關西、橫山、北埔、峨嵋，則應大力開發農業休閒觀光產業，並以縣府力量輔導民眾，達到成長目標。

而在交通的部分，因應AI智慧園區落腳，雖提供五千個工作機會，但也將再度帶來爆量車潮。歷任縣長均有提出新建交流道方案，但都恐因建設費時耗工，造成更大交通衝擊，何淦銘認為應結合現有地貌地況，做最小影響之妥善建設，才能解決即將面對的交通問題。

最後，大新竹市民心中永遠的痛，就是台68線快速道路無法銜接國道一號、國道三號的歷史共業問題，他認為立式交流道或許是可解決方案。而湖口工業區至新竹段的塞車問題，則期待能新闢新竹市武陵路跨頭前溪、鳳山溪、接明新科大的高架橋，此舉不僅能解決湖口及新竹的往返問題，也能往藉此往西銜接新豐，帶動當地發展。

大新竹合併 仍須兼顧苗栗

談到之前由前新竹市長林智堅所提出的大新竹合併案，何淦銘則認為新竹因得力於科學園區的設置，科技產業都集中在新竹市、新竹縣、苗栗縣，所謂的「科技都」的確有其條件。若加上未來AI智慧園區、新竹生物醫學園區均持續建設落成，大新竹將成為台灣的高新產業重鎮，但與台北市的內湖科學園區、南港軟體工業園區不同的是，目前新竹科學園區的管理權限仍隸屬科技部，地方政府並無管理權。中央如能將管轄權劃給大新竹、苗栗縣也願意參加整併，如此才是竹竹苗的民眾之福。

面對藍綠兩黨夾殺，何淦銘堅持以無黨籍之姿投入選戰，這也是他政治生涯的「終局之戰」，熱愛大新竹的他，希望能將這份對家鄉的熱誠，傳達給每一位縣民，讓「做事的人」能夠持續為縣民服務！