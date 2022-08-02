聽到藝術品一詞，無疑會想到各式拍賣行每年拍出的天價藝術品，然而這項看似遙不可及的領域，卻在新世代運作之下，產生了新商業模式，讓小資族也能輕易入手，踏入快藝術世界，讓投資與收藏並存，到底，是什麼樣的新商機呢？

文/編輯部

今年，已故藝術大師Jean-Michel Basquiat《無題》畫作，於國際拍賣行富藝斯（Phillips）「二十世紀及當代藝術」於紐約拍賣上拍，最終買家約二十五億五七○○萬元新台幣成交價得標，天價飆漲的藝術品，在這個世代，你也有機會擁有。

鉅作分割 共同持有

藝術與 NFT 開發研究室-TimeArt，是專門為實體、數位藝術NFT協同創建的平台，創辦人呂紹群表示，「藝術品往往受地區限制、數量限制，創造方便的流通模式，讓創作者更容易受到關注與支持，也鼓勵更多創作產生，這是相當重要的良善循環！」本身為藝術藏家的他，發現許多藝術品相當優質，卻乏人問津。

TimeArt執行長郭建霆提到：「收藏品總是一人獨有，並且放置私人場域中，少有分享鉅作機會，然而因NFT不可篡改、智能合約可訂製規範的情形下，一件高價的收藏品，已經可以透過智能合約的規範與簽訂，讓不只一個人擁有。」

像是股票的概念，依照發行人決議每一份數切分的價值，可一次讓多人共同擁有與投資，過去房地產以類似的方式吸引投資客，但是捲款而逃、詐騙的案例不在話下，因此這樣分割擁有的模式，較少出現在其他高資本財上。

然而現今NFT的性質，恰巧避開了此風險，每一次的交易皆會被記錄，也不可篡改，將作品以數位處理方式，讓持有者能夠在虛擬錢包中，看到自己的收藏，未來銷售金額的分潤，也會不假他人之手，直接入到你的虛擬貨幣錢包當中。因此，在NFT世代，一位月薪三萬元的上班族，也可能擁有張大千的畫作！

陳孝忠 Jeff C.

扶植創作者 登上世界舞台

呂紹群說到，藝術創作品從古至今已經奠定扎實又穩健的市場，然而走到現今世代，不改變其藝術創作本質，但是賦予新世代的利基，可以說是雙贏的局面，穩固NFT與藝術綁定的價值，也藉由智能合約保護創作者權力，並且擁有更多的展示舞台，讓藝術創作可以達到真正無國界流動。

從扶植台灣之光開始，TimeArt與台灣藝術家陳冠儒合作，以二十四節氣、中華文化故事著墨，推出每一節氣畫作結合NFT，開賣當日該節氣即銷售一空，以畫作原價獲得實品與NFT，彷彿成為了藏家的小確幸。

其中也促成連載漫畫作家Jeff C.陳孝忠與台灣全方位演藝人員劉宇珊合作，帶出不同領域對於藝術作品的支持與關注。

NFT能夠帶給創作者的優勢，不只是能見度，還有每一次交易將會與創作者有關，創作者將可獲得每次交易中分配的利潤，「創作者能夠感受到成就感，並且繼續為世界帶來美好的作品，是我們最期望的目標。」呂紹群說到。

美寓首日展覽即湧入上百位觀眾，爭相參與新潮的藝術旅館展覽。（圖／美寓藝術旅館提供）

藝術旅館 今晚睡展覽

「快藝術」其原理跟快時尚有些雷同之處，找到真正的藝術家、符合現代潮流喜好，並且讓其擁有世界各地展覽的經驗，成為能見度高且受到藏家肯定，在扎實的基礎之下，製作限量的版畫、復刻雕塑，讓一般小資族也可以有收藏的機會。

「其實大家在家中都會擺放一些掛畫，那麼與其純粹放一個視覺，不如放一張又好看又會漲價的畫呢？」呂紹群表示，讓藝術家快樂產出、作品快速流通、更多數藏家能夠獲得，你家牆上的畫作，無需留著成為傳家寶，四季更迭都不成問題。

而使得新銳藝術家能見度增加的做法，不僅僅是將藝術與NFT連結，現在連入住飯店都可以沈浸在藝術展覽之中，今年初打造的台北高空藝術旅館─美寓，將旅館廊道以展覽燈光規格建設，並且每一間房內，佈置不同畫作，除了大廳、廊道可以欣賞畫作，連入住房內，都能擁有私密的賞畫空間，開幕時，更與多位國際當代熱門藝術家合作，眾多藝人觀展祝賀，國內外媒體大肆報導，在在說明了新潮的展覽模式，儼然成為注目的焦點。

「藝術市場的商機之大，但是過去都沒有順著世代有所改變，實在可惜，藝術應該不斷的穿梭在你我生活中，不該只是資本殿堂的玩物。」從收藏家角度嗅到商機、契機的呂紹群，致力推廣「快藝術」，支持更多新銳藝術家。