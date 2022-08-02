極端氣候加劇全球經濟衰退

引發全球性經濟大蕭條的另一大主因就是氣候，受到有史以來最極端氣候影響，許多地區出現乾旱熱浪、颱風洪水、河川瞬間凍結等大自然逆襲，造成能源天然氣，糧食大豆、玉米、小麥以及其它基本生活必需品嚴重失衡，日常生活中三餐飲食、交通運輸、民生電力供應等皆面臨不利條件，大自然無情反撲下，地球生存環境遭遇破壞，各國政府都無能為力，僅能在貨幣金融上做最大修正。

文．李振麟

今年夏天異常炎熱，熱浪侵襲北半球許多國家，引發火災、乾旱等自然天災，包括義大利、英國、西班牙、法國等地都遭遇極端氣候侵襲，熱浪襲擊葡萄牙及西班牙，短短幾天內逾千人死亡，許多地方森林野火肆虐，上萬人被迫離開家園。

暴風雪和酷熱的極端氣候

推升物價及民生困境

極端氣候推升大宗商品價格，冬季風暴襲擊烏里（Winter Strom Uri）造成美國南部德克薩斯州冰封，天然氣油井結凍阻塞無法營運，全美天然氣期貨價格飆升，一度創下每百萬英制熱量單位二十三．六八美元的歷史紀錄，寒冷氣候影響墨西哥灣化學生產設備損害，導致工業產品PVC塑料瓶、油漆樹脂、化肥、殺蟲劑等材料斷鏈，價格瞬間飆漲，物價高飛，某些地區電網故障，造成持續數日大停電，積雪變成災難，居民個個是苦不堪言。

芝加哥的惡劣暴風雪導致天然氣能源價格暴漲，佛羅里達州冰凍寒潮推升了全球橙汁價格。乾旱浪潮也襲擊北美區，導致西部水利資源枯竭，發電廠所需之基本水位不足，大型水電站被迫關閉，民眾僅能經由天然氣與煤炭能源彌補缺口，供不應求更是造成價格飆漲主因。

乾旱嚴重影響到北達科他州的農場春季小麥作物成長，蚱蜢大肆繁殖，造成超過一二○萬英畝的春小麥在還沒有到達收割季時就被啃食摧毀，因而影響到糕餅產業，麵包與比薩餅等產品價格都暴漲一倍。美國明尼阿波利斯的榖物交易也創下二○○八年種植以來的最高價位，還有加拿大大草原的乾燥氣候影響到農作物收成，導致燕麥價格不斷飆升，創下歷史新高紀錄。

高溫熱浪災情嚴重

各地森林大火延燒

極度高溫熱浪持續到七月份仍然是不停歇，在極具破壞性的天候襲擊下，全球大宗物資生產者，面對著一波未平一波又起的挑戰性氣候危機，苦不堪言。太平洋西北地區，加拿大的不列顛哥倫比亞省，因為氣候乾燥造成森林大火，木材消費需求因為鋸木廠被森林火災所吞食，造成木材市場價格不斷攀升，嚴重衝擊到居民住房品質。

南美地區因為氣候乾旱影響農作物收割，南美洲第二大河巴拉那河（Parana River）為阿根廷主要商業命脈，也是黃豆和玉米農作物出口通往大西洋的重要商業河川，因為巴拉那河水位降低，影響對外運輸，玉米和大豆期貨價格飆漲到數年以來最高水平，衝擊阿根廷經濟。同時巴西也遭遇二十五年來最嚴重冰凍災害，摧毀了咖啡作物，阿拉比卡咖啡豆價格大幅跳升。

歐洲地區熱浪席捲，歐洲大陸各地造成野火肆虐，前所未有的高溫，引發義大利、西班牙、土耳其、希臘及葡萄牙等地災情連連，這是十幾年來最嚴重的熱浪，熱浪在歐洲各地造成超過一一○○人的死亡，未來幾周更有可能到達攝氏四十九度酷溫，糧食和能源危機迫在眉睫。酷熱天氣也造成

機場不得不暫停航班起落，歐洲主要河流萊茵河水位不斷下降，嚴重影響德國燃煤發電廠以及其他工業設施的能源交付，全球性氣候危機正在加劇中。

西班牙及葡萄牙近期部分地區氣溫超過攝氏四十度，造成許多人死亡，能源供應的掣肘，造成歐洲的發電成本不斷飆升，面對眼前危機，歐洲許多國家都將放棄碳排放政策，重新啟動燃煤電廠。

嚴重乾旱加劇糧食短缺

經濟動盪不安

義大利則出現七十年以來最嚴重乾旱，許多河川乾涸土地龜裂，「波河」本是灌溉與發電水源之一，乾旱造成一片光禿景象，小麥缺水無法耕種價格飆漲，同時也嚴重影響到民生用電，波河流域管理官員貝薩利（Meuccio Berselli）表示「全國五十五％水力發電，都來自波河，乾旱造成發電量大減五十％。」乾枯的「波河」讓烏俄戰爭衝擊的能源供應區更加緊繃。

不只義大利北部面臨此情況，這波熱浪也讓南方台伯河水位下降，造成古羅馬時期的橋樑遺跡罕見地露出水面，義大利遊客表示「我們都很擔心，現在水源非常珍貴不能再浪費了，但是天氣炎熱很難不用水，只能想辦法和缺水對抗。」伊拉克南部數月以來遭受極端乾旱之苦，政府設法從水庫摩蘇爾大壩（Mosul Dam）中引水以保持糧食作物運作，然而水庫水位持續降低，讓幾十年前被淹沒的古城重見天日，目前推論可能是曾統治美索不達米亞北部和敘利亞的米坦尼帝國。

全球工業大國德國洪水決堤，侵襲金屬材料生產商Aurubis AG旗下一家工廠，迫使數月停工，消費市場失衡，國際期貨銅價不斷高漲。全球最大的錫生產國中國大陸，面對洪災以及高溫衝擊，造成金屬錫生產作業步履維艱，期貨錫價也不斷創新高，錫是電路板製造主要關鍵原料，造成電網陷入困境供應緊張。

極端氣候加劇經濟大蕭條陷入苦難，氣候變化給予巨大經濟拖累，全球暖化溫度升高，造成經濟活動顯著下降，尤其是世界上最貧窮的國家首當其衝，這些影響以位於赤道附近的國家最為明顯，極端熱浪引發超強風暴，致命乾旱產生。

熱炎中工人的生產力下降，主要農作物產量遞減，認知功能下降，人與人之間衝突加劇，毀滅性熱浪造成許多戶外經濟活動停滯，氣候變化增加了區域性衝突，動盪不安的生活將所有人推向經濟大蕭條的夢夢魘中。