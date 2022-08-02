具發展潛質的新竹市 未來前景無限

擁有科技之都美名的新竹市平均所得和消費力頗高，人均繳納所得稅全國最高就落在新竹市東區關新里居民，而非首善之都的台北市，而且新竹市的平均教育水平也最高，傲視全台六都及各縣市，由此可見新竹市的發展潛力不容小覷！

聯合撰述／楊介榮‧陳暐庭‧黃小玲

新竹市能發展得如此快速，可謂是天時地利人和，造就出新竹市的蓬勃發展。在文化學術部份歸功於清華大學和交通大學兩所名校加持，讓新竹的文風鼎盛、人才輩出；科技發展部分則要感謝孫運璿等人在新竹設立直屬中央的科學園區，讓新竹的科技業可以盡情獨立發展，不用受到中央的牽制。尤其台灣高鐵新竹設站選址在竹北，讓全球最重要的半導體生產基地和新竹生活圈連結，加速其擴大發展成帶狀的繁華榮景。

有了城市發展繁榮的利基點，當然就能吸引建商大興土木，讓一棟棟的摩天華宅節比麟次，擘劃出新竹市的天際線，改變了城市面貌，也吸引許多外來人口落籍入戶，近二十年來，新竹市人口成長率一直都是全台第一名，根據新竹市政府的統計，二○○四年新竹全市人口三十八萬六九五○人，戶數為十二萬三二四六戶，平均每戶人口約三．一四，到了二○二二年六月，全市人口成長為四十五萬○四六四人，十八年間成長六萬三五一四人，總戶數成長為十七萬四五一五戶，平均每戶人口數驟降為二．五八，這意味著新竹市人口成長的同時還趨於年輕化，這是一個值得關注的現象。

宜居魅力和發展前景

讓人口成長年輕化

因為當全台進入高齡化社會之際，新竹市人口成長的曲線竟然還呈現年輕化，顯示其宜居城市的魅力和發展的條件，受到最具生產力的世代所青睞。新竹發展年輕化可解讀來自於新竹市豪宅大廈激增，房價上漲，新增人口以新興科技貴族與房地產投資客為主，外移入住新竹市的族群也以單身、新婚夫妻及頂客族為大宗，因此拉低了每戶人口數。

其次，科技新貴和投資客在新竹市的家可能是第二個家，表示新竹市常住人口中，有相當比例的人並未設籍在新竹市，而是像候鳥一般地往返新竹和其他縣市之間，這群候鳥在新竹市沒有投票權，也缺乏認同感和歸屬感，所以雖然新竹市人口激增，但外移人口比例拉高，對年底選舉也會產生變數。

林耕仁是香山子弟，這次出來參選也希望能為家鄉的發展作出一點改變。

三腳督爭奪市長寶座

激烈選情受關注

而這樣一個具有高度發展潛質的新竹市，年底九合一選舉競爭當然十分激烈，國民黨將由六屆新竹市議員林耕仁出馬，對上由民進黨前市長林智堅推薦的副市長沈慧虹，而民眾黨則由立委高虹安迎戰，形成三腳督爭奪的戰局。

林耕仁是參選人中年紀最大、資歷最深的，國民黨推出他的原因是想要獲得更多香山區的選票，香山區屬於新竹市郊，是比較傳統的綠營選票區，想藉由林耕仁多年來在地方深耕的優勢獲取較多支持。

林耕仁也不負眾望地勤跑基層、辦客廳會、與新住民會面暢談政策，更率領各議員候選人站街口爭取支持，用親切的態度和行動力累積基層實力，除了鞏固基本盤外，也不斷經營社群媒體爭取年輕人的支持。為了翻轉城市軸線、平衡區域發展，提出「舒適減壓、永續新竹」，就是希望讓不管是原本居住在新竹、或是外來移入的新朋友，都能夠得到全方位的照顧，在新竹這座城市安居樂業。

林耕仁提出的「舒適減壓」，是為了平衡區域發展、降低市民生活壓力；「永續新竹」，則是希望新竹如托育、居住、醫療、長照、教育等機能可以妥善提升，讓下一代人也能夠留在新竹。在這個大框架的市政理念之下，林耕仁提出五大具體主軸，分別是教育新竹、便捷新竹、質感新竹、安心新竹、未來新竹。

教育新竹方面，林耕仁表示，新竹要推動國際社會的全球化素養，打造國際競爭力，連結跨平台學院計畫，有效媒合學生以及專業人士與國際資源，打造下一世代最強競爭力！

民進黨推派新竹前副市長沈慧虹參選(左)，民眾黨派出立委高虹安參選(右)

至於民進黨推派新竹前副市長沈慧虹參選，希望爭取更多中間選民支持，不過民意調查顯示對於新竹市正、副首長雙辭參選的態度，有四十八．四％不贊成，只有二十六．七％表示贊成，有二十四．九％未明確回答，其「落跑二人組」的印象恐怕在選舉過程中會如影隨形。而且雖然林智堅連任兩屆，但新竹市基本上是國民黨比較有優勢的選區，所以如何獲得中間選民的票會是一個挑戰，民進黨對於地方基層也需要積極整合。

而民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，其最大的挑戰是要對新竹在地的議題有更多的了解，近期和沈慧虹的針鋒相對，讓高虹安聲量大增，不過選戰瞬息萬變，高聲量未必代表高支持度或是選票，「雙虹互打」似乎尚未討到便宜。加上沈慧虹同樣形象清新，高虹安的優勢就沒有那麼大了，不過棄保效應用於新竹選民身上向來都沒有效，因此高虹安還是有一定的勝選機率。

城市發展日新月異的新竹市頗受各方關注，年底市長大選也關乎著未來發展走向，相信締造一個更先進、更便利、更人文化的新竹市，會是所有市民的期望！