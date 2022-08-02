「雙願橋」慈善計畫再度啟動 暖心送愛

由藝術團體藝青會與慈善團體雙願橋計畫團隊共同發起的「偏鄉援助計畫」，今年帶著二十位年輕志工與物資來到台東延平鄉的紅葉與桃源村，在當地人士與派出所的協助下，將募來的物資轉送給弱勢家庭，同時協助獨居老人整理清潔居家環境。

文•編輯部

藝青會與雙願橋計畫的偏鄉送暖已經邁向第七年，二○二二年的活動更獲得許多社會人士的支持，募集到較往年更多的物資，進行偏鄉捐贈。

「雙願橋計畫」從二○一五年成立至今，每年都會募集物資送往偏遠鄉區，藝人倪子均（小馬）也經常親自帶著青年朋友前去偏鄉舉辦義剪、為獨居老人清掃家園，每年聖誕夜送衣物與熱湯給街友等等。

「黑到家」公義關懷包

溫暖弱勢家庭的心

二○二○年因疫情爆發，公義常態活動被迫暫停，直到今年再次發動台東偏鄉關懷慈善活動。不同的是，過去這群年輕人都是靠臉書社群去號召響應，今年的慈善計畫是經過友人宣傳與牽線，獲得多位長輩的支持，捐贈「黑到家」公義關懷包給雙願橋計畫，送到弱勢家庭手中。

「黑到家」公義關懷包，由社會人士黑金城先生所設計發起，秉持「民以食為天」的概念，號召有志一同的民間友人共同參與，包括知名藝人徐乃麟代言的乾拌麵、宜蘭冬山鄉農會總幹事大力支持的優質稻米等民生物資，希望日後藉由「黑到家」公義物資關懷包的銷售盈餘，拋磚引玉，讓更多的弱勢家庭可以得到幫助。

2016雙願橋計畫偏鄉援助轉贈物資、協助獨居老人整理居家。

藝青會宣揚文化藝術

也號召青年做愛心

所謂街頭文化，包括街舞、塗鴉、饒舌、DJ、滑板等文化藝術，近幾年慢慢成為時下年輕人的主流文化。藝青會原名「台北多元藝術空間青少年發展促進會」，十二年前由一群街頭文化藝術家在台北市西門町成立，登記於台北市社會局；經過多年發展，許多當初的創會成員先後成立自己的工作室或單項協會，開枝散葉到各地，甚至在澳門成立了澳門藝青會與台灣方面持續合作。

二○二一年，藝青會召集夥伴，結合十九個相關藝術與青年慈善團體，成立登記於內政部的「台灣多元藝術空間青年發展聯合會」，同樣簡稱藝青會，是目前全台灣最完整的街頭文化團體。

文化演進的特性，早年街頭文化大多受到一群愛玩的年輕人所喜愛，但最後許多迷途的年輕人，卻是靠著藝術的力量找到了新的人生方向。因此藝青會從成立之初，除了推廣文化，也致力於號召青年參與慈善，回饋社會。

「雙願橋計畫」就是加盟聯合會的成員之一，該團體的主要發起者是藝人倪子均（小馬）與四位朋友；當初取名的宗旨，在於五人認為這社會上有很多希望幫助別人的人，及很多需要被幫助的人，所以決定成立這個團體，透過年輕人的手，成為雙邊「願望」的橋樑，讓更多的愛心可以直接送到需要被幫助人的手中。

此次「黑到家」與「雙願橋計畫」合作之目的有兩個；第一個是鼓勵購買「黑到家」米麵包的消費者把產品捐出去給弱勢；第二是這個產品的盈利，將會捐給「多元藝術空間青年發展聯合會」，成立基金，用來推廣包括街舞、饒舌、塗鴉、滑板等街頭文化，並舉辦比賽、表演等平台；除了發掘相關領域的青年人才外，同時也訂定出目標補助偏鄉小朋友的培育基金，讓更多領域的藝術人才得以被發掘。