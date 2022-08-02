愛 穿越時空連結一切的美！

一群追求「美」的藝術家，為了「善」的目的再度聚集，「暮色風華 光芒再現—師大66級聯展」除了捐出半數展覽所得做公益外，更對吳道遠神父長期為台灣的無私奉獻致上最深的敬意！

文．甘樂阿舍

當大學同學中出現一位大十歲的外國神父時，大家會如何反應？「很喜歡捉弄他啊！」藝術家曾英棟，同時也是台南甘樂阿舍美術館的創辦人笑說：「但我們也非常尊敬他。他是真正愛台灣的阿兜仔！」

而這份尊敬，竟源遠流長了半世紀。外國神父是來自瑞士的吳道遠，他長期為台灣無私奉獻，曾職掌「瑞復益智中心」，後來創辦「美善基金會」，投入身心障礙教育與服務弱勢家庭十餘年頭；喜歡捉弄他的「我們」則是師大美術系66級畢業生，如今遍佈台灣內外、各自從事教育與創作，雖然恬適淡泊，在藝術的道路上仍努力不懈地前進。

背著大竹簍竹村夫，點著煙坐在山上草地上，偷得浮生半日閒。待上山採擷山中寶物，蔞滿蔞空承載還有年復一日的歲月。

源於美善再度凝聚 情感連結外深具意義

一群追求「美」的藝術家，為了「善」的目的再度聚集，正如同吳神父的基金會之名。「暮色風華 光芒再現—師大66級聯展」是同學會，也是一場情感與愛的連結；展出的十五位藝術家作品，不只訴說著當年青澀的美術系學生如何讓歲月豐富了肌理、讓歷練深邃了意念，還因為不斷積累想要義助吳神父的心意，更顯意義非凡。

其實甘樂阿舍美術館於二○一五年成立時，師大66級畢業生便集資百萬捐予「美善基金會」；此次參展藝術家中的林章湖、鄭水圳、九天、曾英棟等人，多年來更持續義賣創作達百餘萬。而「暮色風華 光芒再現—師大66級聯展」除了捐出半數所得，更會致贈吳神父一座由曾英棟設計、林章湖題字、鄭水圳柴燒的「美善基金會」紀念碑，將老同學們的情誼化為永恆。

五十年前來到寶島台灣的瑞士神父，已從俊朗青年成為了睿智長者；在他的人生旅途中，於師大美術就讀這短短四年所種下的微小緣份，經由愛與善的灌溉，透過藝術的形式，日益綻放茁壯，串連起一切內在的精神與外在的創造。

正如同甘樂阿舍美術館花園裡，那棵繁茂挺拔的百年刺桐，也如同這「暮色風華 光芒再現—師大66級聯展」，情深意重，體現了何謂生而為人的「真善美」！