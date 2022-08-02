全台第一家合法房仲－太平洋房屋

太平洋房屋以「公平、公正、公開」的經營理念，多年來深受消費者的肯定，更在《2022卓越房仲評比》中獲得「最佳服務品質獎」的殊榮。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

早年間，有鑑於當時混亂的房屋交易市場秩序，許多民眾辛苦多年的家當與錢財，常因房屋買賣所託非人，而損失慘重，此情此景讓太平洋建設集團章民強總裁決定與日本三井不動產合作，於一九八五年成立台灣第一家合法房屋仲介公司─太平洋房屋。

首創透明化收費及房屋交易制度，打破從前房屋仲介業者行之多年的賺差價、假買賣行為，導正仲介交易風氣，透明化的交易制度，獲得正派經營企業的信譽保障，讓民眾買賣房屋的權益受到真正的保護，可謂是當時房仲市場上的一股清流。

老字號轉型

提升消費者的服務品質

經過多年的努力不懈，太平洋房屋已成為台灣老字號品牌，以誠信透明與公信力打造企業的核心價值，秉持著「促進房屋流通，保障交易安全」的服務宗旨，以「公平、公正、公開」的經營理念，提出開創性服務制度，率先領導同業走向店頭式連鎖經營，為業界樹立良好典範。

太平洋房屋董事長盧阿水表示，不論在房屋買賣、租賃和都市更新服務，太平洋房屋都盡最大的努力，貫徹信念與宗旨，完成每一位客戶的託付，以誠懇無悔的熱情，提供社會大眾更精緻、更貼心、更專業完美的服務。

自盧阿水接任董事長一職後，不斷推動數位轉型，為了符合時代潮流，他也在數位行銷媒體下足了工夫，推動了多項方案與時俱進，讓加盟店和總部都可共享資源，如Foundi房地資訊站，不論是資料搜尋、開發、銷售在使用及操作上都更容易，抑或是機器人LINE BOT智慧銷售系統，可一對一聊天，即時掌握客戶動向，並擁有智慧推薦，更能提升物件曝光度。除了在資訊系統上的轉型，太平洋房屋也有完整的訓練課程和培訓制度，快速提升專業能力，讓業務新人無痛接軌陌生的職務。

盧阿水笑著說到，傳統服務業是以人為本的服務，特別是房仲需要與人接觸，而數位轉型並非取代人際互動，而是服務力的提升，同時也是服務價值提升。讓每一家加盟店善用總部資源，在良好的互動下，也帶給消費者最優質的服務，如此便是一舉三得。

太平洋房屋不畏風雨

異軍突起

目前全台房仲業多達六千多家，全國性的連鎖品牌就有十多個，由於房地產交易金額龐大，房仲業門市密度僅次於便利商店。看似市場競爭激烈，但太平洋房屋卻不畏風雨，成為了逆勢中耀眼成長的箇中翹楚。五年前，太平洋房屋直營店與加盟店總計約一百一十家，直至今年六月底總計已達到一百七十家，盧阿水表示，這幾年太平洋房屋不只店數增加，業績更是蒸蒸日上，光是去年每間店業績平均成長二十五％，千萬經理人高達十一人，可見不受同業競爭影響，在經營層面穩扎穩打。

在去年疫情嚴峻時，太平洋房屋順勢推出免接觸服務、影音賞屋以及線上店東長與談等，於此同時也看到產業趨勢。善加利用影音平台，將困境轉為機會，運用推播功能提高消費者的買氣，搶佔品牌市占率，為客戶提供更好的服務品質。

太平洋房屋提出開創性服務制度，率先領導同業走向店頭式連鎖經營，為業界樹立良好典範。

品牌融合ESG提升服務品質

再造房仲新價值

太平洋房屋陪伴民眾走過三十七個年頭，以一顆「取之於社會、用之於社會」的回饋心，付出更具體的行動關懷台灣，未來將繼續延續品牌精神。「我們最大的資產就是良善！」盧阿水肯定地說到，他堅信今年年底，太平洋房屋的總家數可以突破兩百間。

近年，國際投資界最夯的通關語就是ESG（環境、社會、公司治理），這股永續投資新浪潮正快速吹向台灣，其實太平洋房屋早在四、五年前就致力推廣綠色生活，不只單純提供買賣房子的服務，更希望帶領民眾回歸居住的本質，也就是「家」，用綠色生活來提升「家」的居住品質。

先前太平洋房屋就推動了國內第一個「綠活+」平台，平台上，除了有買屋搜尋服務亦網羅多位綠色達人，分享從裝潢、居家生活到人文等，多元化簡單又實用的綠活知識，而太平洋房屋也以身作則，為綠活公益努力。

除此之外，太平洋房屋也長期與家扶基金會配合，善盡社會責任。盧阿水指出，房仲的核心可分為系統、環境、品牌，以往太平洋房屋較為重視系統建構及環境塑造，如今太平洋房屋正式推動ESG，屆時會融入品牌力的提升，在八月份將舉辦全台千人牽手護家園淨灘活動，讓品牌融合ESG，提升服務品質，再造房仲新價值！

盧阿水表示，太平洋房屋是老牌知名房仲，以往較不擅長包裝行銷，希望未來能替太平洋房屋注入全新價值，並強化資訊系統、服務功能及推動ESG等，提升消費者對太平洋房屋的印象與價值，要讓品牌認知再次被看見，重新定位太平洋房屋為「房仲第一家」；雖未必是獲利第一或市占第一，但目標是要做到創新第一！