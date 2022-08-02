雙雄稱霸全台 房仲業的佼佼者

此次《2022卓越房仲評比》，共兩家房仲業者榮獲專家學者及民眾肯定。未來《卓越雜誌》將繼續監督各家業者表現，替民眾把關，並讓優秀的房仲業者浮出檯面，作為消費者選擇房仲業者的參考指標之一。

文．陳怡瑄

「有土斯有財」的觀念一直深植人心，當今現代，隨著知識經濟的迅速發展，台灣房地產的討論度相當熱絡，已成為全民居住的共同話題。

透過公平公正調查

認識優質房仲團隊

近年來房市議題火熱，去年台灣房市在資金潮、低利環境帶動下，交易市況熱絡，尤其在國內疫情穩定受控後，房市信心回溫，遞延買氣持續出籠，購屋需求穩定的狀況下，房價出現易漲難跌的現象。

根據內政部最新統計，二○二一年國內不動產經紀人一．○一萬名，不動產經紀營業員來到四．八萬名，從業人員數量改寫十五年來新高。

有鑑於台灣經濟快速發展，卓越雜誌首次舉辦《2022卓越房仲評比》，更是希望能增進業界良性競爭與滿足民眾知的權益。

《卓越雜誌》長期關注台灣經濟、財經、地產之發展，自二○一○至今每年仍持續舉辦銀行評比、保險評比大調查、企業評比等相關活動。為了瞭解台灣民眾選擇房屋仲介的關鍵指標及認知，此次《卓越雜誌》透過網路票選進行調查，期望以公平公正的民眾調查以呈現台灣房仲業特色，協助大眾認識優質的房仲團隊。

為瞭解台灣民眾對國內八大房仲業（信義、永慶、住商、東森、中信、21世紀、太平洋、台灣）的表現、喜愛以及服務。《卓越雜誌》此次透過網路評比方式進行調查，共計近一萬一千名網友投票，經研究指出，一般民眾在選擇房仲業的考量項目包括：整體品牌形象、信賴、服務品質、永續經營、專業能力、企業社會責任、售後服務等。本次網路民調結果佔總評比百分之六十，以各指標回答人次計算交叉分析，再分成民眾整體印象與顧客印象，最後加入百分之四十的專家學者加權評比。若最後投票結果，票選誤差範圍在百分之五以內，主辦單位即取消該獎頒發。希望藉由此評比績優房屋仲介，能作為消費者選擇的參考。

最佳客戶信賴獎─東森房屋

東森房屋成立三十餘年所堅持的「在地、專業、守法、誠信」，是奠定品牌形象的重要基石。自創立以來，便持續創新、領先業界。像是成屋買賣綜合保險、飛天物件管理系統、影音看屋系統、格局圖功能，以及近年推出的精準行情系統、「東屋小秘書」LINE APP等等，都是領先業界的創舉，深獲消費者與加盟主好評。

消費者對品牌的好感與認同，也體現在佣收成數的提升。東森房屋二○一九年回歸前，平均佣收為三．五％，而統計二○二一全年已提升至四％，成長幅度顯著，表示消費者願意付出更多，來獲得優質的服務。

最佳服務品質獎─太平洋房屋

成立於一九八五年的太平洋房屋，為完成每一位客戶對「家」的想望而努力，貫徹「公平、公開、公正」的經營理念和「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨。以誠懇無悔的熱情，持續提供社會大眾更精緻、更貼心、更專業完美的服務。太平洋房屋在後疫情的時期，在數位資訊平台上加強建構，從影音賞屋的推動，到引進業務開發及銷售工具、並且全面升級店務資訊系統，再透過全台密集的教育訓練，實際幫助加盟店業績成長，在人源、房源、客源三方都面面俱到，因此太平洋房屋各店業績都逆勢成長二十％至二十五％，展望全台加盟店數將上看兩百家，打造房仲口碑第一的優質品牌。

《2022卓越房仲評比》得獎一覽表

最佳客戶信賴獎 東森房屋

最佳服務品質獎 太平洋房屋