打造系統化企管服務 帝天集團協助青年及企業圓夢

邁入而立之年，當大多數的年輕人選擇找份安穩的工作、把握著自己的小確幸，帝天股份有限公司董事長陳芃棣，早已精準走在創業之路、圓自己一個夢。帶著專利技術及優秀團隊，未來帝天也將幫助每個青年和中小企業，圓一個創業夢。

文．陳建維

頂著大台北三十五度高溫，依然標準正裝、四處奔波洽談業務，剛滿三十歲卻已拿到商管博士學位的帝天股份有限公司董事長陳芃棣，正馬不停蹄地為手上客戶圓他們的創業夢。

獲得政府平台肯定的7620

證券櫃檯買賣中心（櫃買中心）為響應政府扶植微型及小型創新企業發展的政策，並活絡資本市場動能。在主管機關支持下於二○一三年十一月十五日公告「創櫃板管理辦法」，並於二○一四年一月三日正式啟用「創櫃板」。

「創櫃板」主要取「創意櫃檯」之意命名，政府將其定位為提供國內具有創新、創意構想之非公開發行微型企業的「創業輔導籌資機制」，協助這些企業「股權籌資」但不具交易性質的功能。而能夠進入創櫃板的微型企業在其公司業務創意性、獨特性、潛力性、成長性及財報正常性，都具有一定審核標準，可說能登錄在創櫃板的企業，都是政府認可的潛力公司，發展前景值得期待。

目前櫃買中心已成功輔導九十家企業上創櫃板，大多是以電子科技（二十家）、文化創意（十八家）、生技醫療（二十家）為主。帝天股份有限公司是有史以來第一家以「其他」產業類別，「政府補助案核准率分析平台」、「企業管理服務」為主要業務的創櫃板公司，7620除了是一個獲得半官方金融平台肯定的代號，也是青創企業、中小企業一個夢想實現的代表。

帝天業務經理陳延宏與所羅門群島總理Manasseh Sogavare（梅納西‧蘇嘉瓦瑞）會晤。 用專利打造獨一無二的企管服務 讓政府補助看得到也拿得到

談到服務業，最重要的是完成客戶的需求，為其解決「痛點」。政府為扶植中小企業、創新計畫，以經濟部、科技部、國家發展委員會為主，下設許多企業創新補助計畫（如SBIR、SIIR、CITD），金額從數十萬到上千萬都有。但「這是個封閉體系，多數企業都知道可以申請計畫補助，但高達七成以上的申請公司都被退件，一般公司的送件成功率非常的低」，陳芃棣語重心長地表示送件成功率低的原因，不外乎計畫沒有亮點、曾有相同案例、計畫書不符規範、文件資料不齊全…等。

「有技術、有能力的公司，不見得會寫計畫書。會寫計畫書的，也不見得其技術符合政府補助項目。」而更讓企業困擾的是計畫無從考據，也就是沒有案例可依循，也查不到自己提出的商業模式是否原創。」也正因為發現這樣的「痛點」，帝天公司開發出「政府補助案文字比對與分析系統」。

該系統是由業務經理、高苑數位經營管理系教授陳延宏博士所研發，並自二○二一年取得中華民國專利。這套系統的運作原理在當企業完成計畫擬定後，帝天將計劃輸入該套系統，透過系統比對、大數據分析、爬蟲等方式，以文字、數字的比對，先確認該份計畫與資料庫內建置的既有政府補助案是否雷同。藉由這種方式，第一時間了解該計畫是否為創新計劃。在確認計畫具有獨創性後，第二階段結合外聘專家小組團隊，再度針對計畫內容進行研議及審議，經過專業判斷後，最後再進行送件。

「精準的系統比對」加上產、官、學界組成的「小型專家評委會」，兩個平台的搭配預審查，大幅提升企業的送件成功率，也是帝天的核心技術。藉由這種方式，將過去以「人」為主的企業服務系統化、商品化、數據化、可模組化，這也是帝天得以被櫃買中心青睞，以企管顧問公司進入創櫃板的主要原因。

另一方面，帝天也藉由這種系統化模式，將服務延伸至青年微型創業貸款、企業貸款服務，藉由核心計畫書的判讀研議，評估出送件成功率並給予相關專業建議，可說真正幫青創、中小企業解決最重要的資金問題。

從青年公益出發

打造企業的創業夢

談起自己的創業夢，陳芃棣的眼中就展現出無比的自信，三十歲就順利拿到商管博士學位的他早年其實是軍校出身、以公益服務為志業，並曾於讀書時期屢次獲得公益服務獎。當大家都還在享受大學美好生活時，二十一歲的他就開始了自己的創業之路。同時於二○一五年創立中華國際青年種子協會，專心推廣青年公益，隔年看到許多青年朋友都有創業需求，更進一步成立了國際青年經貿文智發展協會，在公益之餘更協助青年創業。

「在創業及學習過程中，我從學習管理金融到不動產開發，發現組織行銷團隊的重要性。唯有穩健的團隊，才能擴大公司業務規模，並在穩定中繼續追求公司規模成長。」有鑑於此，值得信賴的組織系統及團隊，一直是陳芃棣創業過程中非常重視的一個環節。也因為這樣的堅持，讓其公司持續成長，並因著其傑出的表現，許多社團組織爭相遴聘他為顧問，陳董更以青年之姿成為高苑科技大學金融創新管理中心主任、雲林縣政府顧問。

帝天總經理廖宸葳及業務經理陳延宏與印尼雅加達Universitas Budi Luhur大學主管合作事項。 以精準服務獲得客戶信賴

帝天邁向上櫃之路

帝天雖僅成立兩年多，但在核心系統取得專利前，他們就已經開始做企業輔導服務，這也讓帝天成立之後，業務及營收立刻就達到一定目標，才能在短短時間就取得創櫃板資格。目前透過帝天所輔導成功之案例當由旅遊達人李奇嶽博士所創辦的海外連鎖旅遊集團DoMo（摩境網科）最為知名，取得補助亦達上千萬。若以二○二二年目前情況來看，公司年度業務及營收成長在年終將達到二○○％，較上一年度成長一倍以上，EPS（每股稅後盈餘）也將達到三至五元的水準。企業前景一片看好，穩定朝上櫃發展的目標邁進，也顯示有越來越多的企業獲得政府補助，可說對公司及客戶都是雙贏。

而帝天開發的「政府補助案文字比對與分析系統」不僅止於企業服務，就連學校論文服務亦可觸及，國內近來屢屢爆出政治人物論文抄襲風波。會造成此種情形是目前國內並無建制統一的論文比對系統，目前都採外商開發的「Turnitin」、華藝數位開發的「Symskan」、雲書苑科技的「快刀」，但因非統一系統，購買正式授權又需要花極大經費，學校並無動力及能力來做論文比對。帝天的系統完全可以解決論文比對問題且費用相對較低，在「防抄襲」成為主流共識下，該系統將具有極大未來性。

雖然感覺到這樣的企業服務將是新的藍海市場，但陳芃棣也不著急，相對於市場上的公司在站穩腳步後，都紛紛開拓不同業務服務。帝天選擇的是紮根高雄並專注本業，「高雄距離台北遠，所以才更需要有人來做這樣的服務。」主打青年回鄉與在地化服務，正是這樣的誠意，讓帝天獲得更多的企業信賴，目前台北、台中及高雄都有帝天的服務據點，將可提供各地區企業所需的服務。

而在市場開發方面，事實上台灣產業都是以中小企業為主，而政府補助也大多針對中小企業，專業及系統化的企管服務相當具有產業前景。基於精準服務的原則，帝天選擇與高雄大學、高雄科大、元培科大、高苑科大、雲科大等學校的創新中心做服務連結，並透過口碑式行銷的方式逐漸推廣，穩穩地建置數據基數及客戶網絡。

穩定成長

為青年及中小企業築夢

帝天股份有限公司以專利系統、專家小組、效率化服務，將企管服務產業資訊系統化，成就自己也提升他人。而藉由系統化的服務，更能快速地判斷出客戶企業的發展性及未來性，故在未來帝天也不排除與風投公司合作，精準且快速切入有潛力的產業。另一方面，隨者企業責任逐漸被重視，企業永續經營計畫（永續經營報告書）亦是未來各企業面臨的重要課題，帝天也早就朝向此方向布局，協助企業進行永續經營計畫的擬定。

過去市場上有許多的企管服務業，但大多是「人」為主的差異化服務，帝天股份有限公司憑藉與團隊的合作，開發出系統性、一致性、效率性的企業服務，或許也正因為陳芃棣始終抱持專注本業、目標明確、共享共贏的心情經營企業，讓他能在眾多的同質業者中脫穎而出，成功上創櫃板。而這樣的衝勁、努力及堅持，讓許多的創業青年、有技術的中小企業，更有一個順利築夢的機會！