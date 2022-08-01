人類的永續福祉要靠扁平的世界

今年底前，全球人口將要達到八十億，如何讓所有人在和平世界與國際秩序的環境下，得到溫飽與安居樂業，應該是地球人匹夫有責的，所以各種理論學說百家爭鳴，歸納有單極說、多極說、扁平說。

文．韋伯韜

單極說即霸權穩定論，由美國新自由主義學者金德伯格（Charles P. Kindleberger）與基歐漢（Robert Keohane）自一九五一年提出歷史經濟學並推廣，認為國際秩序必須由大國維持，特別需要當中最強的國家作為「霸權」，因為國際秩序的維持需要成本，包括維持軍事均勢與國際金融秩序的穩定等，故需由霸權國提供經濟學上的國際公共財。此說以導致蘇聯於一九九一年底解體為政策成果最高峰，確立美國獨霸政權、獨立高峰的單極優勢。

蘇聯解體之後，美國在全球呼風喚雨三十餘年，但也難以阻絕維持霸權地位的失誤，美國受累於沉重軍費(二○二二年八一三○億美元)，美元鑄幣權復屢受挑戰(二○二一年第四季度全球美元計價外匯儲備為七•一兆美元，市場份額下降至二十六年以來新低五八•八一％)，國債到達三十一兆美元高峰，作為霸主，成本高昂，逐漸力不從心，諸如兩次波灣戰爭、阿富汗戰爭、次貸金融危機、鴉片氾濫、退出巴黎氣候協定、新冠疫情失控與疫苗管控、國會山莊暴動等。而美國為了追求更好的貿易條件，於是更專注於軍力威嚇以及金融掃蕩，產業更進一步空洞化，社會也瀕臨嚴重對立的崩潰邊緣，近期由於所得趕不上通膨，六成美國人已成為月光族，社會不平到了極端。

多極說認為世界大國應該形成多極化，共同商處世界事務。始自拿破崙戰爭後的一八一五年維也納會議，欲以大國權力平衡與均勢的「歐洲協調」（亦稱大國協商）機制，防止歐洲大陸再度出現拿破崙式獨霸政權挑起戰爭。此舉顯然沒有成功，百年後發生了一戰、二戰，聯合國之後，各國衝突沒有停止過，直到目前的俄烏戰爭、疫情肆虐，獨霸的美國並未能讓世界更為和平，於是多極論再次興起。由於大國係指實力足以抗拒任何其他單一大國而保衛自己的國家，目前美國、歐盟、俄國、中國大陸為其中一極，甚至可加上日本、印度，以共謀世界和平發展。

扁平說由《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）於二○○四年在他的新書《世界是平的The World Is Flat》提出，刮起一陣佛里曼旋風，從大學生到比爾蓋茲，人手一本、洛陽紙貴。他認為網路通訊科技不斷地將每個國家、公司及個人，吸進一個被抹平了的世界，技術創新的週期越來越短，技術民主化越來越明顯，公司或個人不論身處何方，都可以利用最新科技得到想要的資訊，透過全球化過程中得到技術、原料、資金與權力。例如有線電話迅速被手機取代，傳統銀行被網路銀行取代。

由於國家競爭的基礎已不再有差別，國家的治理角色消退，各國政府不應再爾虞我詐，只要和平共存，善用地球資源。人類需要共同努力的就是藉由數學、科學、工程的不斷推進，來維持地球資源的善用與夠用。個人、公司、國家既趨近於平等，「人是生而平等」這個口號才有可能實現，因為人人皆知人是生而不平等的，出生的時間、國家、家庭、父母不同，就會是不同、不平等的一生，所以人們才會嚮往「人是生而平等」。不論哪一個國家，其政府均應全心全意專注於此。

單極說與多極說已在漫長歷史上來回震盪多次，目前的單極狀況又正好走到終端，世界正在尋找出路。扁平說則是在科技水準進步的現今，才能形成並有可能實現，我們應該樂於見到依靠扁平的世界，人類走向平等，人類的永續福祉可望得以維持。