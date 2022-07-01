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卓越雜誌力拼推出卓越電子報正式上線

聯合新聞網／ 卓越

卓越電子報於7/1正式上線！隨著讀者習慣改變，現代人新聞及公眾訊息之接收普遍仰賴電腦、手機等攜帶式3C產品，多家媒體集團也紛紛重視電子媒體。為符時代潮流，並提供民眾一個更好的選擇，奠基於創刊39年卓越雜誌媒體經驗的「卓越電子報」，於2022年7月由社長徐邦浩推動創刊上線！

文/陳建維

卓越電子報以「超凡卓絕、超越巔峰」為創刊宗旨。共同創辦人橫跨媒體、政治、資訊產業，期能打造最具公正性、專業分析報導之電子媒體。目前卓越電子報旗下特約專欄作家多達數十位，分別在政治、財經、國際、醫療的專業面相提供精闢見解。而為了符合時勢脈動、掌握民意，卓越電子報亦與知名民調公司建構大數據民調中心，期能在政治、產經時事上精準掌握民意趨勢，並進一步進行準確分析，以供讀者參考。

另一方面，卓越電子報除以原生新聞為導向，為提供良好之媒體整合行銷服務，並與國內各大電子媒體平台提供共同服務，更與卓越雜誌有專業報導之橫向合作。讓新聞能迅速幅射到廣大受眾，加強新聞能見度。為了達成這個目標，卓越電子報擁有獨立專業之採訪、編輯、攝影團隊，以確保能將最真實、深入的報導忠實呈現。而透過全新型態、專業服務的塑造，讓卓越電子報能大幅提升媒體可信度，讓讀者有更好的選擇！

值得一提的是，得知卓越電子報正式上線後，包括總統蔡英文、國民黨主席朱立倫、身兼民眾黨黨主席的台北市長柯文哲均致贈賀電予卓越電子報，共同來函齊聲祝賀，總統蔡英文期許卓越電子報能攜手用心為營造知性平和之現代化國度而努力、朱立倫則祝福卓越電子報能落實媒體忠實客觀報導的核心價值，進一步導引社會正向力量！

卓越雜誌2022.7號435期
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