世界看似科學昌明，技術進步，人口繁衍，交通發達，人類理應團結和諧、齊心協力，謀求地球的生生不息，解決環境惡化、氣候異常、貧窮落後問題，行有餘力，則應向廣大宇宙進發拓展才是。實則不然，依舊落入歷史窠臼，總有人要做萬國之王，極力同中求異、雞蛋挑骨、你爭我奪，爾虞我詐，將資源用於擴軍、武器、情報、鬥爭，於是天災人禍不斷。進入21世紀，全球範圍的經濟風暴紛至沓來，諸如金融危機、疫情肆虐、戰爭殘酷、通膨顯現，全球景氣同步大幅放緩，世界經濟衰退的訊號愈趨嚴重，全面的「停滯性通膨」愈來愈成為事實，貧窮差距異常擴大，人類苦日子已然難以避免。大國固難脫身，小國也難以獨善。

文 / 韋伯韜

經濟成長方面，世界銀行6月7日預測，由於戰爭與疫情不確定因素，全球經濟動盪，能源、糧食、農工產品供應不穩定，供應鏈運行受創，物價飆漲，升息阻礙投資，波及股市下跌，今年全球經濟成長僅2.9%，較1月的預測大幅下調1.2個百分點，從去年的5.7%攔腰折半，加上前年是-3.3% ，三年平均只有1.8%，世界銀行總裁馬爾帕斯特別指出:「低收入國家面臨天然氣(用於發電和肥料)短缺，很多國家難以避免經濟衰退」，其中美國成長2.5%，中國4.3%，歐盟2.5%，日本1.7%，俄國-8.9%，巴西1.5%，土耳其2.3%，波蘭3.9%，埃及6.1%，印度7.5%。

經濟穩定方面，由物價與所得分配衡量。物價方面，美國5月消費者物價上漲8.6%，是自1981年12月以來最高，歐盟8.1%，英國9.0%，中國2.1%，挪威5.7%，芬蘭與印度7.0%，瑞典7.3%，巴西11.7%，埃及13.5%，波蘭13.9%，俄國17.1%，立陶宛18.9%，古巴23.7%，伊朗39.3%，阿根廷60.7%，土耳其73.5%，敘利亞139.5%，委內瑞拉167.2%，黎巴嫩206.2%，如此高的物價，想想人民如何生活。

所得分配方面，在世界經濟論壇（WEF）的視訊年會前夕，非政府慈善組織「樂施會」（Oxfam International）循例再度發表報告，檢視全球日益嚴重的貧富不均狀況，指出在肆虐全球的新冠肺炎疫情將1.6億人口推入貧窮線下之際，全球前十名首富的資產總額，在疫情間卻增加了一倍，從7000億美元暴增到1.5兆美元，與此同時，全球99％人口的收入，卻因疫情動盪而下降，全球大眾齊心防疫的成果，並沒有平等地嘉惠到每一個人，科技公司及藥廠賺進滿盤滿缽，但許多前線醫護人員、超商員工與快遞員，並沒有獲得與其高風險的工作內涵相匹配的收益，疫情過後使全球中產階級人數隨著產業退場而加速消失，就業不確定性極高，債務高漲，對世界經濟留下恆久傷痕，這份《不平等的殺戮》（Inequality Kills）報告因而抨擊，「這正在撕裂我們的世界。」富者與貧窮者之間的巨大鴻溝到達高峰，全球最富10%人口掌握全球76%的財富，近 50% 的人口只分配到2% 財富。

全球吉尼係數（Gini coefficient，數值由0到，1代表所得分配絕對不平等，全球所得由1人擁有）來到了0.76。以吉尼係數與每戶可支配所得五等分位差距來衡量貧富差距，香港0.542與21.2倍，美國0.484與16.7倍，日本0.310與6.6倍。人心不滿難以長期壓抑，由是知，世界經濟的成長與穩定，都非常不樂觀，可憐老百姓。二十世紀以來，世界經濟平均每十年就會遇到一次衰退，2020年世界經濟甫逢二戰以來最嚴重的下挫，如今才過兩年就要再遇衰退，頻次就太高了，災難就更重了。

美國的經濟困難，表現在高通膨及低成長，這是長期累積的結果，長期依靠軍力護衛的美元鑄幣權，以金融手段輕鬆地循環攫取各國資源，如此即能持續累積財富，因此支撐經濟所需的人力，實際上只需軍隊及華爾街金融人員，其他都可忽視，以至於荒廢了生產、製造甚至公共建設，終究難撐長期經濟成長。

以能源為例，俄烏戰爭後，歐洲石油天然氣價格大漲，美國油商立即將產品轉銷歐洲賺錢，本國缺油的結果，加油站平均每加侖油價(拜登就職時為2.4美元)於6月11日漲破5美元(台幣每公升39.18元)，電力也隨同吃緊與漲價，拜登以緊急命令授權動用國防生產法於清潔能源，然而太陽能發電供應鍊全在新疆，全球占比九成以上，卻是拜登嚴厲宣布禁止進口的。

印鈔的量化寬鬆手段用到極致，幣值不會永遠維持，高通膨也是必然結果，高貧富差距也是必然，如此的經濟社會特色，不僅難以接受他國人民尊敬，本國人民的分裂與不滿也是積累的，重大槍擊殺人事件不斷，只是社會宣洩不滿的一端，學者認為合眾國儼然變成分眾國或裂眾國(From United States to Divided States)。歐盟則飽受邊境戰爭與難民的威脅，能源與糧食的短缺，連自建防衛武力都力不從心。

中國外受美國聯手盟友阻止老二出頭的全力打擊，內受疫情清零封城的挑戰，生產及供應鏈遭遇嚴重威脅而混亂，今年經濟只能維持中低成長，世界工廠反而成為全球供應鏈的短版。而俄國面對激烈戰爭及鋪天蓋地的國際制裁，自是應接不暇。

人類其實也是想要有自省能力的，二十世紀初，一戰的劇烈慘痛，促生了國際聯盟，但只維持了二十年和平，中日戰爭就爆發了，國際聯盟束手無策。1945年二戰結束，成立了聯合國，比國際聯盟還多了維和部隊功能，但七十餘年來，世界上戰爭從來不斷，直到今年二月的俄烏激戰，未見聯合國能做什麼，足見人類智慧尚未能阻止戰爭。

如今媒體與通訊發達，戰事的慘酷現場隨時在出現於世人眼前，千萬難民流離，數十萬軍隊傷亡，數十位以上兩方將軍陣亡，都未曾激起終止戰爭的有效舉措，未曾減輕戰爭對經濟的頓挫與對人民的肆虐，不能不說是人類的莫大悲哀。

迄今，台灣是有福報的，目前GDP有7859億美元，人均3.37萬美元，經濟成長3.9%，物價上升3.4%，吉尼係數0.274，每戶可支配所得五等分位差距6.13倍，當今沒有幾個國家做得到，我們要高度珍惜，謹言慎行，趨吉避凶，持盈保泰，再創一次世界經濟奇蹟。