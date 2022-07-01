跳島遊馬祖 暢享島嶼魅力

馬祖不只有獨特的人文歷史、絕美的自然景致，更有戰地政務解除後開放的軍事建築，都相當吸引旅人的目光，是馬祖無可取代的島嶼印象。

文．黃小玲

以藍眼淚聞名的馬祖，是許多旅人此生必看的美景，藍眼淚更被美國CNN評選為世界十五大奇景之一。但馬祖還有更多好玩的地方，像是八八坑道、芹壁聚落、安東坑道、東引島燈塔、津沙聚落…等，讓你不用出國，就可以跳島遊馬祖，好好享受暢快的假期！

「馬祖國際藝術島」

形塑新印象

而且近年來，馬祖也努力為轉型成一座文化韻律的風格之島而扎根，今年首屆登場的二○二二「馬祖國際藝術島」，由連江縣政府及文化總會共同主辦，是台灣首個以十年為願景的藝術行動，以雙年展為呈現方式，導入藝術與設計的專業，以「文化治理優先」的策略，扎根在地能量，帶領四鄉五島形塑屬於馬祖島嶼的新品牌。

「馬祖國際藝術島」首屆主題「島嶼釀」，透過八個策展計畫、三十九件藝術作品、三個空間建築作品，呈現四十一組藝術家與在地共同創作的路上藍眼淚、風塔、地下工事作品，形塑出馬祖島嶼新印象！

探訪戰地風情

懷古中品嚐美食

馬祖因為曾經是戰地前線，遺留了不少戰地設施和軍事碉堡，可去探訪一下，感受濃濃的軍事風情，頗負盛名的八八坑道就是以前的戰車坑道，現今是馬祖酒廠窖藏美酒的地方，所出品的高粱酒便命名為「八八坑道」，是馬祖酒的一大特色。

而富含人文風情的芹壁村古厝群，是媲美地中海風情的最美石頭屋聚落，引發你的思古幽情，芹壁是馬祖列島中保存最完整的傳統閩東建築，深受國內外建築、文化和藝術界青睞，一座座蜿蜒在山城中的石頭屋斑駁、懷舊，會讓你頓時墜入時光迴廊裡。來到馬祖當然不能錯過當地的美食小吃，著名的老酒麵線、繼光餅、淡菜、魚麵和閩南風情菜色，佐著當地人的熱情，在巷弄中香傳百年，每一樣都讓人垂涎三尺！

馬祖在地人、也是傑出的企業 家—高得石業董事長王綺慧表 示馬祖觀光業已經提升到更高 的層次。

王綺慧為家鄉挹注高檔石材

提升民宿的質感

要深入瞭解馬祖，融入在地的生活，就要入住馬祖頗具特色的民宿，馬祖在地人、也是傑出的企業家—高得石業董事長王綺慧表示，這兩年馬祖的民宿業者向以精品定位的「高得石材」，採購高級大理石作為設計建材有增多的跡象，這意味著馬祖觀光業已經走向精緻、高檔的層次。

土耳其青商會會長張敬偉也表示，經營近三十年的「高得石業」，一直是頂級豪宅御用的石材，貨真價實，和充斥市場的「類大理石」有天壤之別，建築師和設計師也很清楚唯有高檔大理石，才能在其嘔心瀝血巧手下，賦予新的生命！加上這兩年馬祖觀光業已朝深具內涵、貴氣的路線發展，相信疫情過後馬祖將會有一波旅遊高峰，期盼除了現有的立榮航空外，交通部能儘早讓華信航空進駐，讓馬祖有煥然一新的改變。

馬祖有其得天獨厚的美景以及流傳百年的文化，期待未來透過藝術的力量，導入設計思維，將馬祖豐厚的文化肌理，轉化進入生活場域中，以帶動產業創新，豐富遊客的體驗，將馬祖旅遊帶向嶄新的紀元。