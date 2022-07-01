下一個護國神山－中草藥的胚胎工程

一個因緣際會，科技人汪蘭玲巧遇蘭花王子許能舜，從半導體業轉入生物科技業的汪蘭玲，要如何再創台灣新的護國神山？

文．王萬邦 攝影．溫偉廷

來到位於新北市中和的台灣華本，一個一個的胚胎培養瓶，裝著不同的生命期待，不僅展現旺盛的活力，也在改變未來中草藥的發展。一襲簡單樸素裝扮的年輕女士，她是汪蘭玲，一個正在寫中草藥歷史的科技人，也是目前華本生技的董事長，一個緣分讓她體會到了中草藥的神祕浩瀚，一個使命也讓她燃起救世的雄心。

因親人罹癌 結緣中草藥

談到公司創立的過程，汪蘭玲表示，因為妹妹罹癌，長期的化療結果，讓身體相當虛弱，也引起許多的併發症，在一場研討會認識目前公司的執行長，也曾在台灣蘭花產業發展扮演重要推手的許能舜先生，從他那裡拿到一些產品給妹妹服用後，其身體有大幅好轉，連醫生都驚訝說，免疫系統（化療後）怎麼恢復的這麼快！於是我想這麼好的東西應該來推廣，也因而接觸到傳統中草藥的神奇與發展的新科技。

當然，如果只是目前傳統的中草藥萃取技術，還不能引起我的投入，是我從執行長那裡了解到，可以用最新的胚胎工程技術，來更精準地提取中草藥的功效成分，這不僅大大提升中草藥應用的效率，也更環保、道德、友善及節省地球資源。同時，好友鈺鴻公司董事長謝文彬在瞭解許執行長的專業與技術後，深深覺得農業中草藥不只可以在台灣推廣，更能在全球發光發熱。因此，秉持著救人不據私有的理念，也希望為台灣打造下一個護國神山，於是一同大力說服許能舜先生重操舊業，一同擘劃了華本生技，由他擔任執行長，利用其多年在蘭花胚胎培養的觀念技術與人脈資源，要為全世界的醫學發展創造一個新的藍海市場。

西醫用藥

也是傳統藥材找到答案

過去傳統的中草藥食用方法，都是用水加熱萃取，但因藥用植物種植方式、地點不同，無法定性定量，加上土地汙染，重金屬與農藥殘留，成為中草藥的夢靨，因此中草藥在醫學治療上，始終無法佔有一席之地。

然而，我們發現，目前許多西醫無法找到治療方法的病症，都是在中草藥中找到治療的關鍵。華本生技研究顧問徐士蘭表示，現在大家耳熟能詳的阿斯匹靈，就是衍生自柳樹皮中發現的化學物質。

早在兩千四百年前柳樹皮就用來治病，古希臘醫師希波克拉底就用它來治頭痛。直到一七六三年，在牛津大學的沃德姆學院，愛德華．斯通首次從柳樹皮中發現了阿斯匹靈的有效成分水楊酸。所以，中草藥有許多寶貴的臨床經驗有待我們去解碼，但要如何有效找出成分，並且有效率的生產，這就關係著未來中草藥市場及醫學領域上的地位。

華本生技執行長許能舜用最新的胚胎工程技術，更精準地提取中草藥 的功效成分。

華本創立初衷

道德、自然、環保

執行長許能舜表示，道德、自然、環保是台灣華本創立的初衷。舉例來說，中國人最喜歡的中藥材是人蔘，然而我們知道，在東北人蔘種植採收後，之後五年之內土地再也不能種出東西，形成人和大自然在競爭。然而，如果利用過去在蘭花培植時四倍體基因的概念，來做胚胎培植，就能大大節省土地、水資源的耗費，以及避免土地利用競爭造成的自然生態破壞。這也就是目前華本創設的價值與友善土地的使命。

中草藥植物除了種植的資源消耗外，還有萃取方式的問題。許能舜補充到，例如現在的清冠一號，我們拿相關的中藥材煮成，但到底萃取到甚麼成分？化學結構模式甚麼？比例是多少？我們都不清楚。但台灣華本就是想要精準地知道是甚麼成分有用？它的化學式如何？就如同前面提到的阿斯匹靈，我們不是只要知道是柳樹皮，我們還要知道其重要的成分是水楊酸，找到它的化學結構。因此，我們要從相對應的植物胚胎裡，是否能找到這個化學結構的東西？如果能找到，我們就可以從胚胎中將其分離出來，不用再把植物養到大了。再利用四倍體基因的概念，就可以快速複製我們要的分子結構，達到定性定量的目標，這就是台灣華本發展重要的利基所在。

短期著重解碼

中期精準與量產

因應最近新冠疫情，清冠一號所需的中藥材大缺貨。許能舜表示，對此華本就牛刀小試了一下，很快用幹細胞將它複製出來，有了原料，我們就可以生產出和清冠一號相同功效的產品出現。甚至還有過之無不及，因為一般的萃取是要從好幾公升的容易取得幾CC的原料，台灣華本是反向操作，我們從幾CC的胚胎液體中，去複製我們需要的量。所以台灣華本的短期目標，是在研究中草藥植物對人體有哪些功效？其成分物質是甚麼？去做「解碼」的動作。

許能舜指出，當陸續完成解碼動作後，下一步就是要思考市場化的價值，也就是要達到藥用植物成分的精準提取與如何複製量產，將藥用植物邁向精緻農業來發展，這也對台灣的種苗業發展有大步的提升。在精準提取方面，勢必要運用最新的冷萃概念，繼續保留其活性，並利用蘭花四倍體的概念進行量化生產，自動化的流程是不可或缺的。

這些研究的成果，將成為華本重要的生物型資產，未來包括植物胚的鑑價、衍生產品的認證，以及提取技術的專利等。當然也期待政府的法令能夠加快跟上，例如過去牛膝認定為中藥材，牛膝萃取物當然就是藥材，但是牛膝胚胎萃取物是否被認定藥材? 結果經過送審後十個月，食藥署才認定牛膝胚胎萃取物非藥材，但這時間對民間業者來說，是相當大的成本，所以也期待未來對於胚胎應用的法令，有更貼近科學的認定。

延續珍貴品種

朝向ＡＩ智能發展

對於未來的發展，許能舜指出，目前中草藥的發展還停留在健康食品的等級，華本希望，藉由新的組培（組織培養）技術，將中草藥真正走向藥物的開發，這才是華本不可推卸的責任。

除此之外，很多中藥材目前也是瀕臨絕種的，對此汪蘭玲表示，我們掌握到胚胎工程的技術後，就可以用一片葉子、一個胚胎進行復育繁殖，如此就能保留這些珍貴的藥材，就像目前上演的侏儸紀公園恐龍復育的概念。此外，這些藥用植物也不用長成全株，我們只要用他的胚胎去複製培養，再萃取我們要的成分，大大節省種植所消耗的地球資源，包括土地、肥料、水…等等。

另外，我們知道台灣是洗腎第一名，這也和食用中藥材有很大的關係，但是如果是採用胚胎培育的中草藥，就可以摒除生長的農藥及重金屬進入藥材殘留的問題。

全球胚胎代工基地

下一個護國神山

許能舜也指出，AI智能化也是公司必走的方向，過去植物胚胎的生長培育都需要靠人工進行，但隨著辨識晶片的成熟，未來植物胚胎生產自動化已是一個趨勢，由於董事長是科技背景，如何建立自動化的SOP，由機械手臂精準地進行切割、投食（營養液）、摘取、置換瓶器…等，這是華本要領先其他種苗培育業者的優勢所在，這也將讓華本未來可以一躍成為全球舉足輕重的胚胎培養代工產業。

對未來的期望，汪蘭玲表示，未來的中藥房不再是賣一包一包的中藥草，而是一管一管（試管），經過實驗有效成分的中藥草胚胎或是原料，讓中藥草的應用更能精準化，達到西醫要求的定性定量的要求，讓前輩留下來中草藥的智慧，能在華本手中發揚光大，也期許華本讓胚胎工程技術能夠「根留台灣，在全世界開枝散葉」，成為世界一流的胚胎育成中心及代工基地，這絕對會是繼半導體之後，台灣的第二座護國神山。