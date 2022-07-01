對抗新冠病毒的七道防護

從病毒的入侵路徑，架設層層阻攔機制，就能大幅降低病毒入侵機率，以及提升疫後調養恢復體力。

文．王萬邦 攝影．溫偉廷

近來新冠疫情雖然逐漸穩定，但染疫的後遺症—「長新冠」，卻成為目前健康的最大威脅，根據統計，目前有高達四分之三的染疫痊癒者在六個月後，產生疲勞、睡眠障礙、頭暈、呼吸困難等至少其中之一的症狀，因此「長新冠」成為目前最為重要的健康課題。

長年研究中草藥的徐士蘭博士，也針對 新冠病毒的預防及治療做深刻的研究。 長新冠變常態 防、治、癒三目標

台灣華本生技研究顧問徐士蘭，是國立陽明大學微生物暨免疫學研究所博士，專攻免疫學與中草藥。她表示，新冠病毒的感染是有固定的模式，要瞭解其模式，才能確切做到預防與疫後恢復。

徐士蘭表示，我們以精準營養的方式，根據三個目標設計七道防護線。第一個目標就是「防」的概念，就是未病先防，防止感染；第二個目標是「治」，就是已經染疫了，要讓症狀減輕，不要變成重症，也就是治療的概念；第三個目標是「癒」，就是得病之後，能夠快速讓受創的器官癒合，讓身體能夠修養康復。

因此，面對新冠病毒對我們的威脅，我們就根據它的作用（染疫）的機制做出七道防線。而每一道防線，根據他所要具備的功能，提供重要的營養元素。

第一道：生津潤肺

強化黏膜系統的正常與穩定。當病毒進入體內，並不會直接接觸到細胞，而是先碰觸組織表層的黏液，而這些黏液碰到病毒時，會把病毒株包起來，以保護我們的組織細胞。因此，增加表層黏液的分泌量與抗毒能力是相當重要的。

第二道：提升免疫系統

當身體遭受到外來的病毒入侵，最先出動的是先天免疫細胞，它會出來吞噬病毒或是細菌。當免疫系統不健全時，病毒就有機會接觸到我們器官細胞，並進入細胞製造更多的病毒顆粒，對身體造成大量的傷害。

第三道：阻斷結合

如果還有漏網之魚，就要想辦法阻斷新冠病毒的棘蛋白與宿主細胞的ACE2結合；這就是第三道防線。因為新冠病毒無法自行複製，必須仰賴宿主細胞提供病毒複製所需的分子，因此它必須與宿主細胞結合，利用觸角—棘蛋白打開通道進入細胞之內。所以只要將病毒擋在細胞外面，就會被我們的免疫細胞發現，進而將其消滅掉。

第四道：防止病毒增生

當病毒進入器官細胞時，就會大量做病毒株的複製，這時候我們要降低其複製的能力，防止它大量的複製。根據研究發現，病毒在複製時需要一種酵素來做啟動，我們可以利用一些中草藥去抑制這酵素的活性，因此就算病毒進入細胞，但只要複製功能受到破壞，就能有效抑制病毒擴散。

第五道：抑制細胞風暴

當病毒在宿主細胞大量被製造出來之後，從原細胞破殼而出，這時候就會活化免疫細胞，釋放大量的細胞因子來毒殺病毒，產生嚴重的細胞風暴、造成我們身體大規模組織傷亡破壞，因此可以用一些中草藥的元素來抑制身體器官的發炎反應。

第六道：抑制血管炎與血栓

這次新冠病毒的症狀中，我們發現有血管發炎與血栓的問題，這也是造成很多人猝死、器官衰竭，以及重症的主要原因，所以可以放入抗血栓、但非抗凝血的元素，因為抗凝血會讓出血的器官無法凝血，病情會更加嚴重。

第七道：疫後調養

當患者逐漸康復後，我們發現有超過六十％的染疫者復原後，仍會感覺疲勞乏力、睡眠障礙、焦慮抑鬱，甚至經常會健忘、頭暈…等症狀，這就是身體還沒有恢復到完全健康的狀態。所以，要讓體力迅速調整好，還是要提供一些身體需要的營養元素，讓疲勞恢復、讓創傷的器官加速癒合。

徐士蘭強調，並不是一個防線就放一個元素，或是一個元素只針對一個防線有用，在整體營養元素的應用上，運用交互及相輔相成的作用，明確地把我們建構的防線勾勒出來，才能精準明白我們要用哪些營養元素做健康的守護。