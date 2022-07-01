全球性通膨危機大流行

這一波全球性通膨結構與以往不同，不僅造成產業鏈的區域性重組，也改變原有的生活型態，各國都無法倖免，期待在適度調整經濟增長結構，並透過有效的金融政策，能安全地走出這個充滿挑戰性的大通膨時代。

文．李振麟

全球各地面臨通貨膨脹的衝擊揮之不去，不僅影響國家經濟發展，也帶給所有人民基本生活壓力，通膨就如同一位搶劫犯一樣暴力、一位武裝份子一樣可怕，更像一位殺手一樣致命，商品價格不斷上漲打擊所有人，通膨激增不再限於富裕國家，連同新興國家或開發中國家經濟體也受熱浪洗禮，對於貧窮國家傷害最嚴重，不僅無法負擔昂貴房租，交通開銷增加，三餐伙食與生活必需品皆處於不利經濟條件中，生活面臨困境。

新冠病毒和烏俄戰爭

加劇通膨效應

新冠病毒Covid-19已經造成供應鏈混亂，烏俄戰爭又刺激全球商品價格大漲，再加上各國的貨幣緊縮政策，今年全球經濟情勢相當不樂觀。

通貨膨脹的因素很多，現今來自於「新冠疫情」與「烏俄戰爭」所造成的供應鏈中斷，進而引發商品價格惡化，此外短缺勞力與壅塞的交通等情況，都會造成民生物價波動。

二○二二年通貨膨脹成為一個複雜棘手的全球性問題，在「疫情封城管控」、「塞港擁擠延誤」、「全球市場缺工缺料」，以及烏俄戰爭下油價與天然氣高漲導致原物料價格失控，另外在電動車、5G通訊、航太工業、綠能科技等產業瞬間投入，產業鏈供需失序難以平衡。

全球糧食供應中斷

世界經濟成長也明顯趨緩

疫情大流行與烏俄戰爭所造成的工商產業負面影響，也引發糧食危機，農作物大國俄羅斯與烏克蘭糧食出口受阻、惡劣氣候不利耕種、農牧成本增加與保護主義限制等因素，都造成全球糧食供應中斷，糧倉存量逼向警界點，危機是一觸即發，食品價格高漲下對於低收入國家的衝擊更為嚴重。

烏克蘭戰爭干擾前，通膨指數就處於高點，新冠病毒封城結束後，各廠補庫存需求緊張。二○二一年全球貿易快速成長，二○二二年因戰爭開始後逐漸緩慢，後續中國大陸清零防疫，對於生產線造成衝擊，供應瓶頸阻礙了貿易，全球貿易下降又看到更多「需求疲軟」現象，世界經濟成長明顯放緩發酵中，受到「疫情封城」與「資源短缺」衝擊，今日通膨與一九七○年受到石油危機的因素完全不同，因為新冠病毒Covid-19帶來的傷害是「多樣化與不透明」，當今通貨膨脹最大特徵就是「無處不在、難以掌控」。

通膨壓力擴大延燒

全球都難以倖免

全球通膨目前已經從歐美開始延燒到亞洲各國，尤其是能源與食品價格高度擴散，讓亞洲許多消費者感受到生活壓力，物價不斷上升，使得許多中低收入家庭難以承擔，尤其是早餐食材價格，在開發中國家所受到的衝擊最為嚴重，向來通膨率較低的東南亞國家，物價上升動能不斷增加中，與歐美各國一樣承受著生活成本提高的痛苦，南起印度、北到日韓，通膨壓力是同步降臨，無一倖免，在企業難以吸收成本下，將導致消費者物價持續走高。

在缺乏解決通膨政策下，各國都把問題留給中央銀行，雖然央行已執行適度地緊縮手段，但仍不足以控制價格增長，通膨加劇「國家內部」和「國家之間」的不平等而難解，消費指數顯示漲幅最多的是「石油與電力」，也間接推高燃料、交通、食品及民生必需品。歐洲央行認為烏克蘭衝突拖累信心，通膨率將長期維持超過二％目標，物價快速增長並不像過去預測僅是暫時的，昂貴的食品和能源將會拖累經濟，阻礙剛從大流行衰退中復甦的經濟，歐洲央行已將今年區域增速下調至二．八％，先前預估為三．七％。

新型通膨超出決策者思維

經濟正面臨衰退

哈佛經濟學家Kenneth Rogoff表示「目前全球正朝向一個更高通膨的年代，也就是迫使央行必須採用多次升息」，國際貨幣基金組織IMF前首席經濟專家Rogoff表示「以往降低消費物價的策略已逆轉無效，新型通膨完全超出決策者傳統思維，央行必須做出更堅定回應，將利率上調至更高位置，也同時面臨現有熱絡經濟被熄火的風險，全球發展將有可能走回頭路，面臨兩難抉擇，央行受到政治與經濟的雙重壓力顯著增加。」

Rogoff的說明，代表著以往面對金融危機與新冠病毒疫情時，所採用的經濟刺激方案，是無法解決今日的新問題。Rogoff也表示，經濟專家對於正在發生的趨勢過於自滿，要如何在抑制通膨與經濟發展間取得平衡，這是當前所面對的難題。世界銀行發布「全球經濟展望」報告，將二○二二年全球經濟增長下調，聲稱烏俄戰爭加劇疫情造成的破壞，許多國家經濟正面臨衰退與醞釀停滯性通膨。

「全球性通膨」是各國央行所面臨的嚴肅課題，皆採取不同政策應對；美國政府表示通貨快速回升是很明顯的，也會更頑固與持久，美國正在加大力度抗擊這四十年以來從未有的高通膨，而「螺旋式的價格上升」對很多美國人來說是場惡夢，尤其歷經隆納．雷根Ronald Reagan總統與吉米卡特Jimmy Carter總統時代，遭遇過兩位數通貨膨脹的人，高價位削弱所有人的生活標準，在供應鏈問題未解之下，造成租金、燃料、食品與其他生活必需品價位持續堆高，尤其是貧窮的美國人深受其害，根據勞工部資料顯示，近五分之一美國人將八十三％的收入用於房租後，就無法再去承擔燃料、食品等開銷了。

運輸成本增加推升通膨

生活困難民怨四起

高昂的能源價位使糧食工廠經營與貨物運輸成本更高，旅遊需求剛開始回升，但美國五月機票價格飆升三十七．八％不利航空業，運輸成本增加也造成食品與製成品調漲，美國聯儲會正準備以加息方式降低物價，但是全球通膨仍然是不斷逆襲，能否成功有待觀察。「國際貨幣基金IMF」副總裁歌皮娜特Gita Gopinath表示，美國通膨數據可能會長期在聯準會目標之上，存在通膨預期脫錨的風險。

美國通膨年增率連續兩個月突破八％，居高不下的物價引發民怨，導致拜登支持率民調也跌破至三十六％，為上任以來新低，也是歷任總統以來最低位，白宮宣布，總統拜登將與聯準會主席鮑威爾會面，討論美國與全球性經濟問題，特別是對於「通膨」的關注，希望能從新冠疫情與烏俄戰爭影響下穩定恢復，目前聯準會是採以「升息方式」來抑制通膨，但面對與以往完全不同的通膨結構，這項任務極具挑戰。

美國BMO Family Office副投資長Carol Schleif表示，「市場上有太多的不確定因素存在，未來價格也不會出現V型走勢。由於股市受到烏俄戰爭、疫情與全球經濟，以及Fed聯準會政策不確定等影響，股市呈現橫盤走勢一段時間，目前最令所有人擔憂的是能源價格，因為價格確實會影響人們的消費傾向，人們也開始注意到雜貨店裡物價上漲。」

德國政府表示，目前德國通貨膨脹率約為四．九％高位，主要漲幅來自於汽油、柴油，電力以及石油等民生品，平均上漲十八％，有些生活品甚至漲了五十％，德國央行在報告中提到「市場是持續面臨極高的價格壓力。」德國央行調高今年通膨率到七．一％，幾乎翻倍，五月份通貨膨脹率持續飆升，消費者物價指數比去年五月增長七．九％，能源價格比去年五月高出三十八．三％，糧食價格也上漲十一．一％。為近半世紀以來最高通膨數據。

德國央行總裁納格爾Joachim Nagel說，「今年的通膨率比一九八○

年代初更高，物價壓力甚至加劇，如果發展繼續下去，二○二二年的年平均通膨率將超過七％，現在最令人擔憂的是燃油和逐漸上升的食品價格，這對於德國的製造業與民生經濟都造成重大打擊，歐元區的通膨率不會自行下降，必須採取有效的貨幣政策。」

消費物價指數不斷上升

各國都面臨大衝擊

除了進口價格上漲約二十一％，在雜貨帳單上，也增加了六％消費支出，但是商品間的價差很大，如同馬鈴薯增加了四十三％售價，其他食品方面如牛奶，雞蛋，西紅柿，沙拉，洋蔥等價格漲幅也在五％至二十％左右，對於低收入家庭打擊最大，儘管最低工資上漲二十％，仍然是無法彌補更高的生活支出。

英國政府表示，英國目前是面臨嚴重的通膨與糧食危機，通膨率升高至四十多年以來的最高點，有近四分之一的英國人為了省錢是餓肚子，通膨飆高是英國央行近二十五年以來所面臨的最大考驗卻無力阻止，英國三月消費物價指數（CPI）年增率已高漲達七％，四月CPI躍升至九％左右，為一九八二年以來最高水準。

全球經濟在後疫重啟時，所有人都以為通膨飆升是暫時性的，但是出現了俄羅斯入侵烏克蘭事件，將所有能源價推高，貝利表示，「這是一個非常艱困的處境，也是二十五年來對於貨幣政策的最大考驗，尤其是後續烏克蘭衝突造成的糧食價格，更是令人擔憂，這是所有發展中國家將要面臨的最大衝擊。」

歐元區四月份通膨率高達七．五％，創下歷史新高，英國央行於五月初例會將指標利率上調○．二五％至一％，為二○○九年以來最高位，但英國政府表示如果通膨率超過十％，經濟將陷入衰退的雙重打擊，未來幾個月貨幣緊收政策仍然會在適當時執行。

日本保持寬鬆因應通膨

台灣仰賴進口影響較大

日本政府表示，全球通膨激增是各國央行面臨的挑戰之一，各國皆會採取不同貨幣政策以應對，但日銀決心保持寬鬆，通膨上升不僅是供應鏈因素，也因為一些國家在後疫時代需求反彈，與其他國家相比較，日本家庭對於需求與工資增長的要求都比較溫和。

每一個國家供需效應不同，貨幣政策的反應也就不同，唯一共同點就是通膨所帶來的壓力強度和持久性，面臨俄羅斯入侵烏克蘭所引發的地緣政治衝突，推升了大宗商品價格而導致全球通膨上升，戰爭延長引發區域性供應緊張和價格飆升，韓國擬將廢鋼作為戰略物資管理，是否造成全球骨牌效應有待觀察。

地緣政治風險不確定性高，就會導致貿易交易行為縮減進而傷害全球經濟。雖然美國和歐洲央行正在努力以調整「貨幣緊縮步伐」的方式來達成解決飆升的商品價位，對抗「幾十年來未見」的通膨，但是日本央行仍然是決心保持超寬鬆的貨幣政策，日本認為最近的通膨上升將是暫時的，國家脆弱的經濟，目前仍需要貨幣政策支援。

以海島經濟為主的台灣，身處於全球通膨風暴中，無論是糧食作物與能源材料都必須仰賴進口，受到美國聯準會推動升息以抑制通膨因素下，台幣匯率也逐漸走貶近三十元關卡，影響到進口商品價格，尤其是烏俄戰爭下，造成全球天然氣與石油供應鏈重組，也增加了燃料進口成本，並進一步推升電力與瓦斯價位的連鎖反應，並最終轉嫁給消費者。台灣房市當前主要是國內疫情升溫、國際局勢不明，短期客戶看屋量減少，但客戶看屋意願還是很強。

這一波的全球性通膨結構與以往不同，不僅造成產業鏈的區域性重組，也改變原有的生活型態，即使未來戰爭結束後，民生物價也不會輕易再回跌，廠商背負沉重成本壓力，逐漸反應到消費者身上，建築成本上漲，也會影響房屋售價與租金，天然氣調漲更是與生活支出息息相關。

通貨膨脹下，生活中的各項開銷，包含食、衣、住、行等費用大幅增加，為了穩定民生物價，政府更要謹慎應對，適度調整經濟增長結構，並透過有效的金融政策來面對持續加溫的通膨挑戰，唯有在穩定健全的經濟條件中，才能帶領國人安全地走出這個充滿挑戰性的大通膨時代。