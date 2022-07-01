台灣烘焙技術獲世界認可 藝術麵包市場崛起！

台灣已多次在世界烘焙賽事取得成就，也逐漸將我們的文化和創意提升到全球市場，許多烘焙的創意和產品更創造不少國際話題，藝術麵包的市場正開始發酵拓展。

文．錢逢鳴

二○一○年吳寶春代表台灣在世界麵包大賽取得冠軍轟動一時；如今二○二二年，台灣的烘焙好手再次從世界知名的烘焙競賽「二○二二路易樂斯福麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie，Coupe Louise Lesaffre）」脫穎而出，在其餘十個歐洲國家競爭中獲得冠軍。

台灣烘焙產業創新

不亞於其他國家

這次台灣參賽團隊由徐紹桓、李忠威、武子靖等選手組隊而成，在烘焙技術及藝術麵包等領域，幾乎超越了法國、丹麥、荷蘭等歐洲的麵包大國，也多次在世界賽中拿到好成績。

近年台灣許多烘焙配方也都外銷到全球，對於烘焙產業的創新不亞於世界任何國家，當年知名烘焙師吳寶春的麵包也曾在一年內狂賣兩億元，顯示台灣對於烘焙藝術的技巧和創作市場其實早已默默崛起。

前中國小姐投入烘焙藝術

一人年銷六千顆創意麵包

吳昕儒投入烘焙藝術，獨自一人年銷售六千顆創意麵包。（圖／吳昕儒提供）

曾入選中國小姐的吳昕儒同樣也是藝術麵包的創作者，與匈牙利人結婚才開始接觸「歐式麵包」的製作。剛開始也只是單純喜歡手作烘焙，因為擔心小孩的食安問題，所以都選擇最天然、新鮮的食材，想讓家人吃到最健康的麵包和甜點，沒想到在一次的聚會中，朋友們偶然吃到她手作的歐包而知名度大開，竟拜託她製作過年禮盒，且第一筆訂單就突破數百盒，都由她一個人完成所有訂單，也因此開啟自己藝術麵包的市場，至今她獨自一人年銷售超過六千顆創意麵包。

吳昕儒表示，因為喜歡到世界各國旅遊，所以常接觸到許多不同國家的食材、美食和文化特色，讓創作麵包的風格與別人不同，想法也較多元，甚至還標榜可以讓顧客指定麵包的口味、文化和特色，她都可以針對指定的需求特別客製化烘焙。大多數人對於西式點心的印象都是甜點，也擔心糖分過高而無法長期食用，因此還特別研發出鹹麵包、特色鹹派，消費者可以指定任何食材，就算是素的或是肉、魚、海鮮類等特殊食材，她都能將其完美地與麵包結合，不僅口味特殊、且獨一無二，就曾有八十幾歲的夫妻每日都指定吃她的客製化麵包，也曾經遇到一位客人，僅憑印象描述小時候吃過的麵包口味，吳昕儒竟也能做出滿足他懷念的味道，讓顧客大讚「吳寶春可以退休了！」。

台灣多元健康食材的優勢

是藝術烘焙的關鍵

烘焙麵包除了考驗創意和技術含量之外，對於食材多元性及新鮮度的要求也很高。世界知名的麵包國家所使用的麵糰一定是採用「全天然無漂白」成分的原料，以低溫發酵來增加穩定性，以少鹽、少油的方法進行烘焙，不需添加其他的調味就能有最好的味道，再搭配地方的新鮮食材來作巧思的結合。台灣的水果農產相當豐富，品質也是世界知名，也充份具備多元的進口食材，相較於其他國家有更多的創意原料資源，因此催化台灣的烘焙藝術產業。