防疫馬拉松！企業響應捐贈物資搶攻防疫市場

在「與疫共存」的防疫策略之下，防疫產品的需求也大增，各種防疫生醫用品也不斷地研發出來，讓大家能有更多準備來對抗病毒。

文．錢逢鳴

台灣自今年四月開始宣佈「與疫共存」的防疫策略之後，本土確診每日突破數萬例，許多防疫物資的銷量和供應量大增，也擴大防疫物資的銷售市場，博客來銷售顯示，防疫及保健用品整體業績較去年成長三倍，口罩銷量提升約六成，值得一提的是，兒童防疫面罩、保健品、口罩需求也竄升八成，造型可愛的兒童防護面罩業績更成長超過十倍以上。

根據內政部戶政司最新統計，在二○二二年五月底前，全台學齡前兒童（○至六歲）共有超過一二五．三萬人、占全台總人口數的五．四％，雖然目前美國食品藥物管理局（FDA）正在針對五歲以下的幼兒疫苗進行分析研究，有望為學齡前孩童捎來佳音，但在幼齡新冠疫苗尚未確定之前的空窗期，兒童還未施打疫苗、缺乏保護力的議題備受關注，如何守護孩童防疫不漏接，成了父母們當務之急的課題，也創造了防疫市場的大量需求。

納諾科技發起防疫捐助馬拉松 搶攻防疫市場佔有率

納諾集團攜手旗下諾康生醫啟動「後疫防護行動」，於台北市政府發放千份的口腔防護噴霧。台灣企業納諾科技董事長呂鴻圖指出，企業除全力拉升旗下產品的市場佔有率外，也不忘秉持「永續經營、社會關懷為己任」的理念，更帶著家人及公司同事一起到台北市政府附近協助捐贈活動，宣傳對於OHTrust口腔防護噴霧產品有更多的正確認識。

目前累計已捐出逾十萬瓶防疫噴霧，並呼籲各企業單位一起響應「防疫馬拉松」。現階段已捐贈基隆、桃園、台北等所有學齡前兒童、一線警消、醫護人員，以及社會局各單位的社工人員等，總價值超過三千萬元的防疫物資，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等縣市首長都表達感謝。

納諾科技呼籲各企業單位一起響應「防疫馬拉松」。（圖／納諾科技提供）

疫情共存的龐大防疫商機

呂鴻圖表示，諾康生醫看準母嬰市場、後疫情新生活等龐大商機，並擴展口腔防護噴霧的銷售通路，先以捐助代替購買的方式持續強化品牌知名度提升，盼透過積極參與公益活動喚起社會大眾的關懷及重視，也因這波疫情影響讓訂單量暴增。

這次的口腔噴霧是以奈米技術專利「氫氧負離子水溶液」為基底自行研發、生產、銷售的產品，氫氧負離子是日本國際家電品牌所標榜的抑菌因子，諾康生醫與台北醫學大學以專利技術將氫氧負離子開發成水溶液。他說，該成果不僅無刺激與過敏性、方便使用者使用，且不再受環境和家電所限制，消費者可隨手噴口腔，也提供一至六歲學齡兒童另一層保護，讓民眾不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會，讓產品大獲好評。

PCR檢測儀先慈善捐贈

未來再開放民眾購買

近日郭台銘在臉書宣佈其投資富佳生技的家用PCR檢測儀將響應先以「慈善捐贈」為主，未來再開放讓全民購買的銷售策略。郭台銘表示，戰勝疫情不外乎三件事，事前的預防（疫苗）、事中的警戒（檢測）與事後的治療（抗病毒藥）。疫苗與抗病毒藥的購買，我們台灣都逐漸上了軌道，但現在的檢測方式真的趕不上病毒傳播的速度，而這台PCR檢測機就是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。

蔡其昌號召企業界響應捐贈物資

台中醫院院長侯承伯說，過去疫情趨緩時，醫院對於防護衣的需求大約是每日一百五十件，在本土確診數飆升後，重症患者增加，防護衣的汰換次數也跟著增加，至今每日需求已突破約三百件，單日最高也曾消耗近一千五百件的防護衣，需求量大增。而台中醫院屬於應變醫院，每日防護衣庫存量至少需預備二千件。

近日立法院副院長蔡其昌表示，相當感謝醫護團隊在疫情期間守護全民健康，這次因台中醫院防護衣使用量大、消耗迅速，特別號召企業界友人共同發起捐助防護衣的行動，同時也呼籲能有更多人願意提供防疫物資，一起為台灣防疫工作盡一份心力。

許多專家學者都認為新冠疫情在這一次的「共存防疫政策」中，已逐漸接近尾聲，但還是要做好個人防疫的保護，許多企業也因此看準這次的防疫市場，紛紛以捐贈自家產品的方式來搶攻市佔率，防疫產品在未來幾年的需求量也逐漸提升。因此，後疫時代除了電子商務及外送餐飲等需求之外，消費性的生醫產品的市場正在擴大。