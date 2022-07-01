「香格里拉對話」後的兩岸關係走向

因受新冠疫情影響而間隔兩年的「香格里拉對話」，於二○二二年六月十日至十二日在新加坡舉行。台灣沒有官方代表參加，只能「觀棋不語」；但「台灣問題」卻成為這次論壇各方關注的一個焦點。

文．趙春山

實際上，自俄烏戰爭爆發後，「台灣」就不時出現在國際媒體的重要版面上。日本首相岸田文雄在大會發表主旨演講時表示：「今天的烏克蘭，可能就是明天的東亞。」他進一步說明：「『台灣問題』可能會對東亞地區的和平構成迫在眉睫的威脅。」

美中正面交鋒態度強硬

台灣只能身在局外

台灣不是烏克蘭，但都位居地緣戰略要衝，都面對強鄰的安全威脅；兩岸關係和俄烏關係性質不同，但雙方都存在文化、民族和國家認同的爭議，也都受到外力的影響。因此，俄烏戰爭確有可能在台海「複製」，尤其當中美關係和兩岸關係都處在最壞的時刻。

美國國防部長奧斯汀和中共國防部長魏鳳和，針對台灣問題在「香格里拉對話」中的交鋒，可以看成是中美緊張關係的縮影。奧斯汀當時在會上發表談話，表明維持台灣海峽和平及穩定的重要性。奧斯汀指控中國正單方面試圖改變台海現狀，也注意到越來越多來自北京的威脅，像是在台灣附近繞行的中國軍機數量，已超越以往的紀錄

魏鳳和不甘示弱，強調「台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞『以台制華』是不可能得逞的。」魏並且措辭嚴厲地警告：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」

奧斯汀和魏鳳和在言詞上的交鋒顯示，中美在「台灣問題」上還是各自表述，雙方都沒有讓步的跡象；而參與香格里拉對話的美國盟友，也只能隨美國的風向表態。台灣身在局外，根本無法為自己的權益辯護。

中共再度發動經濟攻勢

台灣面臨考驗

我認為中美基於各自內政的考量，短期內不會因「台灣問題」兵戎相見。拜登因國內經濟情勢嚴峻，民意支持度始終低迷不振。民主黨必須面對十一月期中選舉的考驗，因此傳出拜登有意調降對中關稅的說法；習近平為爭取中共「20大」後順利三度連任，希望維持穩定的外部環境。

因此，「香格里拉對話」結束後不久，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，立即前往歐洲盧森堡會面，「台灣問題」是雙方會談的一個重點。雖然基本立場不變，但達成危機管控的共識，希望為「拜習二會」營造有利氛圍。

中美關係的「鬥而不破」，並沒有反映在目前的兩岸關係。就在「香格里拉對話」結束後不久，中共突然以「藥物殘留」為由，宣布暫時禁止我國石斑魚輸往大陸。蔡英文總統對此表達強烈不滿，聲稱不排除向WTO提出申訴。從中共國台辦發言人事後的回應看，對岸這個舉動不會只是「科學」的考量，應有政治因素介入其中。

就綜合性安全的觀點看，台灣對於經濟安全的需求不會低於軍事安全。在中共的杯葛下，台灣被拒於RCEP門外，加入CPTPP也面臨考驗。台灣有意參與美國主導的「印太經濟架構」，但因美方怕刺激中共，未將台灣納入其中；取而代之的是雙方啟動的「台美21世紀雙邊貿易倡議」。但問題是台灣在多邊經濟合作舞台失去的面子，能否從雙邊貿易關係中拿到裡子？

俄烏戰爭目前已進入「消耗戰」的階段，西方國家提供烏克蘭的援助，看來只是杯水車薪。因應中共對台用武，蔡政府準備打一場「不對稱戰爭」、「兵馬未動，糧草先行。」沒有經濟實力做後盾，台灣如何能承受一埸「消耗戰」？

（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）