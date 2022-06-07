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林秉樞是渣男？ 律師稱閱卷才知他與高嘉瑜「相愛相殺」

深耕在地贏得好口碑 圓夢您對家的想像

聯合新聞網／ 卓越
雙捷匯聚，兩站直抵機捷三重站，交通機能非常便利。
雙捷匯聚，兩站直抵機捷三重站，交通機能非常便利。

家是每個人對於美好生活想像的根本，也是凝聚情感的地方，溫馨的住家更是每個人的想望，為衆人打造完美住家的寶石建設，在三重蘆洲深耕超過35年，以精粹醞釀的建築品質，雕琢出完美的建築地景，迄今推出逾3000戶住宅，優異的建築品質口耳相傳，好口碑已深獲住戶的肯定。

文．黃小玲

寶石建設以品質服務、圓滿為基準，秉持著「誠信、踏實、回饋」的原則，深深覺得一個優質的「家」，需要透過專業設計、管理、分工一起用心來營造，所以從土地開發、產品規畫、建築營造到售後服務，寶石建設在每一個環節上都戰戰兢兢、用心擘劃，以全方位專業的垂直整合，讓每一棟建築皆是地標級的代表作，期許以最完美的品質呈現給住戶，致力打造精緻、以人為本的貼心好宅。

品牌是企業永續經營的生命力，寶石建設一路走來始終如一，其重視品質和服務的堅實口碑有目共睹，固若磐石的建築業績更是贏得許多讚賞。尤其屢次與知名建築團隊合作，造就高水準的建築作品，榮獲許多獎項的肯定，如寶石典藏家、寶石上品苑、寶石君品苑等皆為佳評如潮的指標建築，亮眼的表現在業界佔有一席之地。

以豪宅等級用心選材全面提升居住品質，實現您對家的完美期待。
以豪宅等級用心選材全面提升居住品質，實現您對家的完美期待。

發跡於三重的寶石建設，最熟悉此地段的機能和發展前景，今年嚴選在最精華的地段插旗，在三重核心地段推出的卓越日系精品好宅「寶石心富町」已壯闊落成。專案副理王思雯表示，本案坐落在三重區福德北路，310坪的基地在三重市中心是相當稀有、難得一見的璞玉，高樓層視野景觀極佳，可坐享台北101、觀河賞山，繁榮街景一覽無遺！而且與北市僅一橋之隔，加上雙捷匯聚、坐擁開元公園及萬坪河濱公園綠意、重新正義商圈、天台廣場、三和市場，交通與生活機能成熟完善，是北市客移居的首選區段。

本建案採用豪宅級建材，厚實的中空樓板施作及隔音墊，有效減少噪音干擾，營造居家高舒適性；廚房設備搭配林內三機，每戶皆附康乃馨全熱換氣主機及日立頂級變頻冷暖空調，並且設置英國STUDOR正負壓防疫系統，全面提升居住的健康品質。

寶石建設用嚴謹的態度，打造高規格的機能宅，講究每一個細節的完美雕琢，只為成就住戶能擁有堅韌及安心的堡壘，用心的堅持絕對是住戶一輩子的保障，不僅滿足您對家的完美要求，更實現您圓滿富足的人生願景！

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