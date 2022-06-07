2022風雨飄蕩局勢中 台灣十大富豪排行榜

受到Omicron變異株傳染病大流行與俄烏戰爭影響，不僅導致全球供應鏈中斷及國際金融脫序，也使得民眾生活消費縮減，企業投資隨之低靡不振。二○二二年富比士Forbes最新全球富豪排行榜出爐，在這風雨飄搖動蕩局勢中，誰能榮登台灣前十大富豪呢?

文．李振麟

在防疫政策推動下，各國主要城市封控措施執行，不僅重創世界經濟動能，也衝擊各區進出口貿易，另一方面，俄烏戰爭所導致的地緣政治緊張局面，也造成供應鏈瓶頸陷入難以解決的困境。

全球企業集團身陷風雨飄搖的局勢中，唯有精明睿智暨經歷豐富的公司領導者，將是帶領所有成員走出艱困時刻的關鍵力量。

根據富比士最新榜單公佈，二○二二年富比士台灣前十大富豪，第一名頭銜仍然是由「鞋王」張聰淵董事長勇奪榜首，第二名則由家喻戶曉的「旺旺集團」創辦人蔡衍明董事長奪后。

台灣富豪排行榜

第一名 張聰淵

全球Forbes富比士排行 : 181名

事業:運動鞋

總資產 : 108億美元

變化:增加1.98億美元/+1.84%

張聰淵自二○○四年創立「華利實業集團」以來，專業於運動球鞋設計與製造，迄今擁有五十年製鞋經驗以及超過十萬名員工。每年製鞋產能約兩億雙，為全球性的運動鞋製造商，主要代工品牌為Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、HOKA ONE ONE等知名廠商，皆指定委任為其設計與研發製造。「華利實業集團」總是以熱情的工作態度，提供最有彈性與創新的解決方案，滿足客戶的最大利益，最終成為世界級的運動鞋製造商。

台灣富豪排行榜

第二名 蔡衍明

全球Forbes富比士排：304名

事業:食品、飲料

總資產 :75億美元

變化:減少1700萬美元/-0.22%

蔡衍明為「旺旺集團」創辦人，三十多年的食品事業經營有成，以無畏困難的開疆闢土精神，自創米果品牌，全心打造全球最大的米果製造商，擁有「米果大王」封號。

歷經多年耕耘成效，「旺旺」成為跨領域的國際企業集團。除了米果事業，多元化的策略執行，先是進軍牛奶與發酵乳飲料市場，再跨足於糖果、餅乾等休閒食品，後續進軍醫療、餐飲、農業、飯店、房地產、媒體、保險等產業，事業經營有成，總市值超過千億元。

台灣富豪排行榜

第三名 郭台銘

全球Forbes富比士排：366名

事業:電子產品

總資產:66億美元

變化:增加2300萬美元/+0.35%

郭台銘為「鴻海精密集團」的創辦人，台灣知名企業家，以前瞻性眼光，領導台灣產業開闊新商機。鴻海在郭董推動下，創造無數電子科技佳績，「鴻海精密集團」從事於電腦、通訊與消費性電子等3C產品代工，目前是全球評價最高的國際集團，也曾經被美國「財富雜誌」評鑑為全球最佳聲望標竿的十五強電子企業之一，無論是精密電氣連線器、精密線纜及組配、電腦機殼、電腦系統組裝、無線通訊關鍵零組件及組裝、光通訊元件、消費性電子、液晶顯示設備、半導體設備以及合金材料等高科技產品，都深受消費市場信賴與好評。

台灣富豪排行榜

第四名 林書鴻

全球Forbes富比士排：378名

事業:石化產品

總資產:66億美元

變化:增加0萬美元/+0%

林書鴻有著「石化業愛迪生」的封號，投身於石化產業近七十多年，是台灣石化業界的傳奇人物。二○一三年擔任長春集團董事長，多年經營有成，集團旗下擁有二十四間公司，營運項目主要為「長春石化」、「大連化工」以及「長春樹脂」，在台灣、中國大陸以及東南亞地區都設有工廠。

在中國大陸有五個生產據點，為「長春化工盤錦有限公司」、「長連化工盤錦有限公司」、「長春化工江蘇有限公司等單位；在東南亞有三個生產據點，分別為「長連新加坡有限公司」、「長春新加坡有限公司」等，長春集團秉持環境是最珍貴的資產，引進全球最先進技術與設備，提升汙水處理，成為業界典範。另一方面，公司透過「技術交流」與「國際行銷資源整合」，維持健全的財務結構與穩定成長。

台灣富豪排行榜

第五名 尹衍樑

全球Forbes富比士排：484名

事業:零售

總資產:54億美元

變化:增加0萬美元/+0%

尹衍樑是「潤泰集團」董事長，為創辦人尹書田的孫子。在尹衍樑帶領下，逐漸朝向「房地產建築開發」、「金融保險服務」、「生技醫療」以及「零售服務業」等多元經營。近年來也積極投資電動車，成為Gogoro最大股東之一。

潤泰集團起初以紡織起家，後來擴展至建築開發、金融保險、流通事業、醫療服務以及教育等多元化經營。一九七六年成立「潤泰紡織染整工業股份有限公司」，後更名為「潤泰全球股份有限公司」以時尚事業為主體。二○○四年再跨入中國大陸時尚品牌零售市場，成立「利潤耀服裝開發有限公司」，成為一個多品牌的時尚服飾零售商，並吸引消費者跨入全球性時尚潮流，提升穿著品味。

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第六名 林百里

全球Forbes富比士排：485名

事業:電子產品

總資產:54億美元

變化:增加1100萬美元/+0.2%

林百里為「廣達電腦集團」董事長，以三十多年產業經驗帶領集團成為全球最大的筆記型電腦製造廠商之一。

廣達以「台灣設計、智慧製造、全球運籌銷售」為營運主軸，生產與服務據點橫跨亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲及東南亞等地，目前在台灣、中國大陸上海、常熟、重慶以及泰國等地皆設有工廠，為「蘋果、思科、富士通、HP、戴爾」等知名品牌專業設計與服務製造。

台灣富豪排行榜

第七名 蔡宏圖

全球Forbes富比士排行：531名

事業:金融

總資產:51億美元

變化:減少4000萬美元/-0.8%

台灣富豪排行榜

第八名 蔡政達

全球Forbes富比士排行：544名

事業:金融

總資產:50億美元

變化:減少4000萬美元/-0.8%

蔡宏圖為「國泰金控」董事長，蔡政達則為「國泰金控」董事，其父親蔡萬霖二○○四年去世，當時為台灣首富。國泰金控目前是台灣最大的金融機構，登記資本額新台幣一千二百億元，旗下結合「保險」、「證劵」、「銀行」等多樣化金融服務。

蔡宏圖與兄弟蔡政達為台灣金融界富豪，國泰集團在全國擁有二百多棟不動產，每年坐收數十億元租金。其中，蔡宏圖更進一步將旗下集團擴展至酒店以及房地產等領域，也積極向東南亞發展。

台灣富豪排行榜

第九名 蔡明興 (理查德蔡)

全球Forbes富比士排行:547名

事業:金融

總資產:49億美元

變化:減少400萬美元/-0.09%

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第十名 蔡明忠 (丹尼爾蔡)

全球Forbes富比士排行:579名

事業:金融

總資產:47億美元

變化:減少400萬美元/-0.09%

蔡明興是「富邦金控」董事長、蔡明忠則為「富邦銀行香港」主席，同為蔡萬才之子，兄弟兩人經營富邦企業。富邦於二○○一年十二月十九日成立，總部位於台北，這是ㄧ家涉足於「銀行」、「保險」及「證劵」的家族企業，也是亞洲傑出的金控集團。