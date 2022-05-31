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艾群校長發揮所長 導入智慧科技重塑養殖漁業

聯合新聞網／ 卓越
嘉義大學艾群前校長希望智慧科技導入養殖漁業，能落實 「漁電共生」的理念，為養殖漁業升級和環保綠能盡一份 心力。
嘉義大學艾群前校長希望智慧科技導入養殖漁業，能落實 「漁電共生」的理念，為養殖漁業升級和環保綠能盡一份 心力。

雲林縣政府和嘉義大學合作的「智慧綠色漁業產業園區」，匯集許多學界精英和專業人才的心血，嘉義大學艾群前校長，就是這個開發案的學界領頭羊，以其所學專長貢獻良多。

文．黃小玲 攝影．蔡慶隆、廖庭緯

曾任國立嘉義大學校長的艾群，擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校農業工程博士的專業，是這次「智慧綠色漁業產業園區」開發案在嘉義大學方面的領頭羊。

嘉義大學是由嘉義技術學院（前身為嘉農）與嘉義師範學院合併而成，艾校長在其擔任副校長時，決定重新擦亮農業的招牌「沒辦法做第一，但至少可以做唯一。」那些年適逢「智慧農業」熱潮，讓其專業知識得以匯流，澆灌在土地上，發揮自己擅長的事，果然如魚得水。

產官學共同合作

為產業升級而努力

嘉義大學於二○二一年和雲林縣政府簽署「海水智慧養殖系統產製」合作備忘錄，將台西工業區更名為「智慧綠色漁業產業園區」，配合雲林縣長張麗善「一地兩用、地盡其利」的堅持，同時也支持政府推動綠電，將這片工業區活化成下方是漁業養殖，屋頂透過太陽能綠電，提供養殖所需的動能。

園區並導入智慧科技，艾校長表示嘉義大學有七個學院，有水生生物科學系協助養殖，有食品科學系輔助生產後的加工，智慧科技有生物資源學系、生物機電工程學系、電機工程學系、土木與水資源工程學系，因此組成這個團隊和雲林縣政府合作建構「智慧綠色漁業產業園區」，未來也可以產學合作，由業界出題、學界來找答案，共同培育出專業人才、貢獻所長。

過去二、三十年來，嘉義大學的水產養殖系、水生系和養殖漁民的互動十分頻繁熱絡，也了解漁民的心聲，希望能輔助漁民把台西工業區活化起來，創造新的獲利模式，這便是「智慧綠色漁業產業園區」計畫的起源。

為理念奔走協商

期望推動「漁電共生」

關於「智慧綠色漁業產業園區」的計劃，艾校長表示最困難的是法令上的解套，因為台西工業區是工業用地，隸屬於工業局，而漁業養殖則隸屬農委會，但是為了台灣養殖漁業的產業升級，以及太陽能綠電的推動，他們把「漁電共生」的理念讓中央知道，幸而中央也支持，目前可望讓兩個部會達成協商，克服法規上的限制讓「智慧綠色漁業產業園區」成功推動，正向發展共創產、官、學界的三贏目標。

而且因為環境的變遷，海洋的漁獲資源有限，推動室內養殖勢在必行，尤其園區所養殖的都是高經濟價值的魚種，會和目前漁民所養殖的魚種作一個明顯區隔，不會影響到現有漁民的生計和市場，而是透過智慧科技養殖，開拓新魚種和新市場，未來也會外銷國際市場。

「智慧綠色漁業產業園區嘉義大學駐地工作站」在台西海口生活館，由雲林縣長張麗善、艾群校長及嘉義大學李鴻文副校長共同揭牌啟用。
「智慧綠色漁業產業園區嘉義大學駐地工作站」在台西海口生活館，由雲林縣長張麗善、艾群校長及嘉義大學李鴻文副校長共同揭牌啟用。

智慧綠色養殖方式

體現綠能及環保概念

「智慧綠色漁業產業園區」主要規劃室內養殖的方式，透過AI智慧科技精準養殖，包括感測器、水質控制、魚苗控制及預測生產值等。在智慧科技導入方面，艾校長說明從魚苗辨別、大小分級、生命力檢測及數量計算、魚飼料的投放、魚病防治等，都可以透過智慧科技來控制，讓人不禁讚嘆智慧科技的神通廣大。加上園區的動力以太陽能發電為主，養殖的水可回收再利用，魚廢棄物可滋養菜園形成「魚菜共生」，完全朝低耗能及節能減碳的方向來落實，充分體現綠能及環保的理念。

嘉義大學的DNA裡注定有著技職的務實性格，智慧科技的主要目標，就是提供即時正確的資訊與資源合理化分配，未來，艾校長希望能將傳統漁業轉化成工業化的生產模式，並且期望園區能規劃研發中心，有專家系統建立出預測模式，讓智慧科技養殖能更精準。

卓越雜誌2022.6號434期
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