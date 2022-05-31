雲林上場 蛻變成智慧綠色的永續城市

雲林縣政府與嘉義大學此次的官學合作計劃，將促進雲林農業、漁業技術升級到另外一個世代，讓雲林在地農業向前邁進永續經營，此園區願景成為「國際化新漁業示範區」。

文．陳怡瑄

雲林縣府由建設處領銜各單位、齊心協力，為智慧農業4.0建立示範性的發展模式，將土地活化的過程，導入科技的應用，創造農地再生與地方創生的最大價值。

建設處─實現「地盡其利、繁榮地方」

建設處處長李俊興表示，「智慧綠色漁業產業園區」相當多元，與嘉義大學合作「海水智慧養殖系統產製計畫」，將導入智慧設施養殖系統，包括自動監控、雲端智慧養殖、計畫性生產與批次生產規畫等，同時引進二級加工與集運設備，讓產品可以獲得最完善的處理流程。為了充分發揮「智慧綠色漁業產業園區」的經濟效益，同時配合中央政府的智慧農業4.0計畫「智慧生產」與「數位服務」，李處長表示，會以在地產業為發展主軸，台西地區是全台文蛤與牡蠣的主要養殖區之一，虱目魚、白蝦、台灣鯛也相當多，漁業將會是後續發展重點。除了智慧科技，綠色能源也不可或缺，此園區將引進漁電共生、風力與太陽能發電，使台西地區未來能源有更多元綠電發展。

「智慧綠色漁業產業園區」為結合智慧養殖、水產加工、行銷六級產業之低碳與循環產業園區，為能符合現行法令規範，經濟部工業局於去年七月核定智慧綠色漁業產業園區計畫，縣府並於去年十二月啟動智慧綠色漁業產業園區計畫，首期優先推動公有土地進行開發示範區，以實現「地盡其利、繁榮地方」政策。

建置嘉義大學工作站，佈置展覽參觀流程，希望能讓水產養殖業者及民眾更了解雲林縣政府對於「智慧綠色漁業產業園區」擘劃的藍圖。透過嘉義大學師生與雲林縣政府的投入，以工作站作為地方溝通平台，深入地方民眾與養殖業者，針對利用智慧海水養殖推廣，廣泛進行問卷訪談、意見交流與輔導，協助地方解決現有發展所遇到的問題，並作為「智慧綠色漁業產業園區」未來開發參考，發展地方創生，帶來地方繁榮。

李處長進一步指出，針對台商鮭魚返鄉，縣府對台西整體工業區也有相關規畫及政策，將以引進低汙染產業的台商為主。在台西鄉創造就業機會吸引青年回鄉來發展，同時解決傳統漁業競爭力不足、人力老化等問題，共同將台西鄉打造為國際化新漁業示範區、智慧綠色相關產業大本營。

農業處─經驗數據化 經營科技化

農業處代處長蔡耿宇指出，台西工業區轉變為「智慧綠色漁業產業園區」，完整結合綠能與農、漁業，符合未來的產業趨勢，希望透過先進的AI智能監控，注入新的活水，讓科技智慧帶領雲林漁業升級，將「經驗數據化，經營科技化」。

蔡代處長更表示，「智慧綠色漁業產業園區」是農、漁業和科技的結合，是趨勢也是促進產業轉型的動力。藉由創新的官、學計畫，雲林縣政府與嘉義大學合作，結合了學校資源和教授們三十年以上的經驗與技術；在農業方面，以溫控及智能調節設備等監測農產品生長狀況。而漁業方面則是透過，引入智慧海水養殖系統、結合系統化設施養殖技術、自動監控系統等技術，並導入高經濟價值魚種；再利用加工、冷鏈技術，創造園區產製銷一條龍產業鏈。導入AI智能技術後，漁民只需藉由App即能遠端監控養殖池，並以較小空間及較少用水量的友善養殖法，提高產量，相較於傳統戶外養殖，平均漁獲量可達數倍以上。

台北蔬果類貨源，大部份來自雲林西螺果菜市場，單就西螺、二崙所出產的葉菜類，就佔全國產量的三分之一。未來透過「智慧綠色漁業產業園區」的計畫導入初級加工、二級加工及冷鏈儲運、物流，加上養殖所生產的水產品，將完整的農漁原料做最完善加工處理，藉由產製銷一條龍的發展方式，實現一地多用，解決現有農漁業發展所遇到的問題。

環保局長張喬維(左)、城鄉發展處處長林長造(右)

城鄉發展處─翻轉風頭水尾的臨海區

城鄉發展處處長林長造表示，台西區則多為海埔新生地，主要為養殖魚塭。雲林縣政府早先規畫台西區為「台西產業園區」，如今正式定位且命名為「智慧綠色漁業產業園區」。

「智慧綠色漁業產業園區」於台西工業區佔地約一百公頃，同時也是雲林國土計畫的落實的起始點，以「一心二軸三業」為架構願景，擘畫雲林為友善宜居城市。

林處長特別強調，「智慧綠色漁業產業園區」將秉持「因地制宜」的宗旨。倘若「智慧綠色漁業產業園區」成功運營，相信周遭的養殖戶也會跟進加入，為雲林西邊臨海其他地區及雲林全域的各項經濟發展計劃帶來「示範效果」。

從雲林的城鄉發展處角度來評估，未來將可針對不同形態的國土，進行更靈活的規劃應用。像是西螺到莿桐發展出「農業物流經濟產業園區」，且雲林的西螺果菜市場是為全台最大批發市場，當農產品生產過剩時，即可以截切、加工、冷鏈、物流等進行適當保存，透過集中專區，確保市場價格平穩。此一成功的經驗，也有機會讓「智慧綠色漁業產業園區」借鑒、更早邁向成功。

環保局─智慧綠色的永續城市

台西工業區原先為綜合工業區，本身就會帶來很多污染狀況，如今轉型成為「智慧綠色漁業產業園區」，對於附近生態及環境保護會有所助益。

近年來全球熱門的碳中和議題與雲林縣的環境息息相關。環保局長張喬維指出，碳的儲存及利用勢必結合漁業（藍碳）。這次專案發展的「智慧綠色漁業產業園區」緊鄰六輕離島工業區，在六輕離島工業區內含有「廢餘熱」、天然氣接收站的解凍過程中釋放出的「能」，這些餘熱、能，如果供應給「智慧綠色漁業產業園區」供給漁業育苗養殖場，達到恆溫環境的效果。而且園區本身就是智慧養殖池建構，可以考慮結合風電、太陽能、儲能等綠電系統，減少用電負擔，降低碳排放量，值得未來向示範區外的私人養殖推廣，提升養殖收益。

張局長也提到，以雲林農產加工的污染來看，所排放出來的大多為有機類。可以藉由回收使用，將有機廢水、物，導入厭氧發酵，即可做成綠電循環。

另外，傳統的養殖業池底是使用泥土，只能透過換水或是光合菌來抑制，避免水質汙濁，相對上較不環保。若換成室內養殖池底使用水泥或FRP桶材料，善加運用V型池在養殖過程中所產生的糞便及沉積飼料，從底部的儲存池抽走，再將廢水回收後作過濾淨化處理，即可達到水循環再利用。不僅「一地兩用、地盡其利」，亦可保護環境，藉此減少碳足跡，讓雲林縣跳脫僅僅是農業大縣的框架，蛻變成一座智慧綠色的永續城市。