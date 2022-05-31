智慧漁業接軌國際趨勢 兼顧產業升級和環保綠能

舊稱海口的雲林台西鄉是漁業重鎮，縣府為了產業升級願景，邀請國立嘉義大學共同擘劃，打造台西鄉成為國際化、智慧化、綠色化及產業化的新漁業示範區，透過招商引資促進養殖產業升級。

文．黃小玲

台西工業區自一九九一年開始編制為工業區，但並沒有實質開發，張麗善縣長表示，這片逾一千公頃的土地非常珍貴，也是全台面積最大的工業區，一定要好好妥善運用，縣長並強調「一地兩用、地盡其利」，對這個園區有很多想法和規劃，而且現在的能源政策都希望朝著綠色能源來發展，雲林縣的天然氣候非常棒，很適合開發太陽能、風力，但這麼廣大的土地，若只有綠能會有點可惜，希望發揮土地最大的利用價值，結合天然資源，招商引資，讓土地能夠活化，能有機會升值、加值，產生雙乘的效果。

嘉義大學專業輔導

期許養殖產業升級

為了落實開發台西工業區，雲林縣政府於二○二一年和嘉義大學簽署「海水智慧養殖系統產製」合作備忘錄，並將台西工業區重新命名為「智慧綠色漁業產業園區」，至於為何會選擇嘉義大學合作？張縣長表示嘉義大學長期以來對於雲林沿海的漁民非常熟悉，漁民和產官學的合作也非常密切，大家都希望提升漁業的產值，在養殖的過程中也需要很多專業領域的輔導，加上氣候、水質、魚塭變化及菌種的侵害，都會影響到漁民的收入，嘉義大學在學術與實務專業上能幫助水產養殖漁業者，期望能翻轉台西鄉，促進養殖產業升級、改善地方投資環境、實現區域均衡發展。

張縣長致力推動在地產業的興盛和創新，並堅守「三不三要」原則，三不就是不要影響農漁業權益及發展、不要影響觀光產業、不要違反國土規劃，三要則是產業發展及地盡其利、要充分就業及繁榮地方、要尊重民意及保護縣民，在這樣的共識之下，才能讓這片土地發揮它真正的價值，她讚賞團隊用了很多心思去引進大家都能接受的東西，是非常用心及專業的團隊，讓漁業能夠升級又產業化，更能夠科技化。

雲林縣長張麗善

智慧科技多元運用

活絡鄉鎮創造契機

張縣長提到雲林縣對於智慧科技的運用一直不遺餘力，如在台北市政府所舉辦的智慧城市活動中，以打造中台灣AI智慧示範場域拿到創新運用獎，將智慧漁業、智慧農業和所有台灣的智慧城市來作分享，所以這個「智慧綠色漁業產業園區」要打造的藍圖，就是如何將傳統漁業升級，變成智慧科技的漁業，要將生產、製造、銷售合一，系統化地在這個園區完成，牽涉的範疇包含中央所有的法令要通過，地方要如何鬆綁，以及要如何透過教育協助漁民，甚至把青年漁民找回來，注入活水讓地方活絡起來。

因為緊鄰台西的麥寮是全國第五年輕的鄉鎮，就業機會多讓青年願意返鄉發展，但台西卻是人口老化嚴重的鄉鎮，所以一直希望台西能像麥寮一樣，有吸引青年回鄉發展的契機，這是張縣長對「智慧綠色漁業產業園區」的期許。

雲林縣對於城鄉發展非常重視，多次在國際比賽中亮眼展現能見度，如二○二二年北港燈會，就以巷弄燈區主題榮獲繆思設計獎（MUSE Design Awards）金獎，其融合在地深厚文化底蘊和藝文美學的設計，深獲國際評審肯定，張縣長說「在地的文化、愈在地愈國際」，把地方特色展現出來，建構雲林接軌國際，就從嘉義大學在台西生活館成立駐地工作站開始，這裡是一個起點，漁民隨時可以來這裡請教，真正落實和漁民的溝通協調，在地深耕讓漁民了解「智慧綠色漁業產業園區」要如何發展，落實漁業工業化、產製銷一條龍的目標，從一級產業躍升到六級產業，藉以提升漁民本身的效益，幫助地方繁榮和發展。

雲林在台灣扮演糧倉、農漁業和蔬果提供者的重要角色，張縣長強調未來會朝聯合國永續發展目標（SDGs）前進甚至結合，透過綠色典範經濟發展的目標，讓「智慧綠色漁業產業園區」的智慧漁業和所有能源政策接軌，善盡活化土地、產業升級的職責。