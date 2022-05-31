新冠終結者？台灣生技產業成突破疫情關鍵

近二年的新冠疫情讓全球生技產業快速發展，不僅是各種新冠疫苗研究，就連防疫的消毒、防護產品的創新發明都比過去來得多元，台灣在今年的本土疫情大量爆發和與疫共存的策略上，最重要就是抗疫的資源要充足，雖然在過去採取的清零防疫一直表現優異，但如今與疫共存的關鍵將會依賴台灣生技產業的發展。

文．錢逢鳴

其實台灣生技產業在新冠疫情的抗疫表現有一定的成就，至少有四項重點發明讓我們不需仰賴他國的抗疫資源，包括：高端疫苗、清冠一號、家用版唾液快篩機及納米離子水等，甚至有能力可以外銷抗疫產品到全世界，讓全球看見台灣的生醫研發能力。

台灣中藥製成的「清冠一號」

在歐美熱銷

早在二○二一年初，台灣公部門就研發預防新冠肺炎的中藥清冠一號，並在同年的五月份取得衛生福利部核准製造，且外銷到全世界，清冠一號之所以能在歐美拿到銷售許可，歸功於一開始研發就刪掉國外法規禁止的藥材，像麻黃與細辛，讓清冠一號得以打入全球抗疫藥物市場，並從國外紅回台灣。

與西藥相比，清冠一號價格平易近人，處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等十種中藥材，防止輕症患者變重症，提供全球抗疫更安心的解方。

家用版唾液快篩機媲美PCR

台灣自今年四月開始爆發本土案例至今，每日確診數量已突破數萬例，就連台北市長柯文哲及許多醫療專家學者都表示，台灣的PCR量能將無法負擔每日確診人數，因此改採用以快篩劑為主的篩檢策略，但因為快篩劑必須以鼻喉腔的方式進行篩檢，許多老人、小孩對此感到不適，且快篩的準確度並沒那麼精準的情況下，也擔心有誤診的問題。

由郭台銘投資的富佳生技在此時推出「國產家用唾液快篩機（口水機）」，並宣稱只需採集口腔黏膜，最快能在六十分鐘就篩檢出結果，且準確度媲美PCR，大幅度降低了常規做快篩的不適感，對於現階段與疫共存的自主防疫政策有相當大的幫助，並紓緩PCR量能不足的壓力，近日台北市長柯文哲確診後，也首次使用郭台銘的唾液快篩機進行檢測。

納米離子水

可望取代化學消毒水

一般在防疫的保護措施上會大量使用酒精、漂白水、次氯酸水等化學產品來消毒皮膚和環境，但其實這些消毒的成分對於肌膚敏感的人都容易感受到不適，許多醫師強調請勿使用次氯酸水噴灑孩童全身，通常次氯酸水為弱酸性，較常用來消毒家具或物體，不宜直接使用在身體上，對皮膚黏膜有刺激性，如果將次氯酸水吸入呼吸道後，會刺激呼吸道上皮產生發炎反應，嚴重時將導致呼吸道急性發炎、肺損傷及誘發氣喘等問題，大量使用化學成份的消毒液，對於人體其實並不健康。

對此，納諾科技研發的納米離子水以台灣的奈米專利技術研發製成，原物料成份只有水，經由納諾科技與台北大學合作新創的諾康生醫科技公司研發，無酒精、無次氯酸、無添加任何化學物質，無色無味且無刺激性，另用專利技術納離水快速阻隔與抑制常見的十四種細菌與九大病毒。其原理是將水分子團透過電解技術分解再重組形成的離子水，由四至六個水分子組成，且富含OH氫氧根離子，在觸碰到病菌時，就會滲透殺菌後再還原為水，是環保奈米科技在生醫產業的一大應用。

台灣在防疫產品研發上

嶄露頭角

根據實驗檢測結果，諾康生醫的納米離子水在接觸到病菌時，可以有效減少病菌量，達到滅菌、消毒的效果，因其成份只有水，所以對於肌膚敏感的人也不會有過敏問題，即使誤食到口腔或呼吸道，也不會對人體造成傷害，同時保留強大去汙、滅菌能力，在製造過程中也不會產生酸性物質或廢水，是完全環保的一項發明專利，並取得美國食品藥物管理局（FDA）、SGS等認證，也經過長庚大學的實驗證實可以有效抑制流感病毒及腸病毒，因此被看好未來將有機會完全取代化學成分的消毒藥劑。

台灣在全球防疫一直都具有相當大的貢獻，尤其生醫產業在近兩年防疫產品創新研發的表現，讓台灣在國際舞台上嶄露頭角。現在正逢疫情逐漸開放的時候，這些生技產品將成為突破疫情的關鍵資源，可以見得新冠病毒在這一波已接近尾聲，雖然對於今年台灣未受邀世界衛生大會（WHA）而感到遺憾，但我國在全球新冠終結者的地位上，仍擁有不可抹滅的痕跡。