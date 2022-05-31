由韓國的ARIRANG TV 反觀台灣日益淺盤發展的面向

今年開打的俄烏戰爭，讓筆者過去認為值得信賴的歐洲媒體，也以西方的價值觀偏頗地報導戰事。失望之餘，轉向看看亞洲國家的日本NHK和韓國ARIRANG TV對於俄烏戰爭的觀點，是否有以遠離戰事的亞洲人角度，有更中性、理性的觀點，來評論這場影響著全人類，甚至可能引起第三次世界大戰的軍事衝突。

文．陳威霖

然而日本NHK和韓國ARIRANG TV這兩個國際新聞台，出乎意外地沒太多關於俄烏戰爭的報導。可能考慮一旦報導，怎麼都會引起爭議和某一利益方的誤解。

日本NHK電視內容，一如幾十年來的平穩，沒什麼令人驚艷的內容，似乎一如日本一貫的低調，不輕易顯示其國家過人實力所在。 韓國的ARIRANG TV則成為筆者最近這一個月必看的頻道。

以國家利益為中心的韓國

堅定不移大幅進步

今年是ARIRANG TV滿二十五週年。推算其成立的時間，正好是韓國訂定半導體、通訊、汽車、娛樂等行業作為其國家主力產業的一九九○年代。其內容包括向國際推介該國風起雲湧的高科技產業、美不勝收的人文地理及名勝古績、傳統文化及根植於此的新一代文創產業、席捲全球的K-POP及娛樂動態、與韓國息息相關的英文新聞…等等。雖然多數是韓語發音的節目，但是屏幕下方的英文字幕，卻能讓全球懂英文的觀眾去理解和欣賞節目內容。

透過ARIRANG TV，我看見韓國為什麼可以在前年再度成為全球排行第十經濟體的景象。即使韓國政治制度採用相同於許多國家的美式民主選舉，造成政治權力在不同政黨之間的一再更迭，但是每屆領導人和指派的政府官員都效忠國家，循著以韓國國家利益為中心的道路前進，卻是有志一同、堅定不移的。所以面臨近在咫尺的戰爭威脅，全球陷入越來越動蕩的大環境中，韓國人仍舊大步前進，逐漸成為國際上擁有經濟文化雙重影響力的強國。

ARIRANG TV就是韓國努力打造向世界展示自己的窗口，也是他們能吸引外面世界對其了解、投資，與其互動交流的訊息發佈平台。推廣其國內的科技產業及產品，不只是吸引國外市場的銷售通路，也能吸引國外資金的投資夥伴。展現美好的阿里郎面貌，不只是如今勢不可擋的娛樂風潮，也能加深各國人民對其國家的好感度，進而獲得更多國際友人對其國家立場的支持。如今隨著韓流的影響力，韓國的時尚服飾、化妝品，也逐漸擴展到全球市場，特別是那些需要高CP值產品的新興國家。崇拜韓國明星的粉絲們，也成為韓國時尚產品的愛用者。

台灣電視不進反退

老調重彈了無新意

反觀台灣各個電視鏡頭畫質和畫面設計，一經和ARIRANG TV相比，我們像是停留在三十年前的時空當中。幾家新聞台近日也各自為政地增加了國際新聞的播出時段，內容多數是與我國無關緊要的事件，甚至有新聞台極力表達對於他國事務的立場，而非中立客觀的報導。韓國走向國際舞台的同時，台灣卻正在變成本土化的土包子。行政院又編列三百億（相當十億美元）的預算，給加強台語、客語、原住民語言教育，但可以向國際社會好好展現台灣面貌、改善國家外交艱鉅處境的英文電視台似乎遙遙無期。

國內電視節目有大量關於「感動台灣」的內容，仔細看，像是互相抄襲的腳本；老牌餐廳和各地方小吃的二代傳承、老中青年回到家鄉完成個人夢想的創業（簡餐、咖啡館）。大多數節目攝製粗糙、有綜藝明星插科打諢的「非吃不可」推薦，和主持人千篇一律的「古早味」。許多美好生活的「小確幸」元素，值得我們保存，卻是無法維持一個全球第二十幾名經濟體、二四○○萬人的未來。從六十年代開始，一直是製造業王國的台灣，近年來已經這麼少新的科技產業，值得向國人推薦和激勵年輕人了嗎？

產業競爭力薄弱

國家經濟難以發展

曾經與韓國並列四小龍之一的台灣，目前以出口半導體、電子產品為經濟的支柱，佔GDP的比例超過五十％。護國神山台積電，被拆分搬遷到美國、日本和中國大陸已經成為事實。在原有三星電子的伯仲之爭對手之外，已經啟動的美日聯手開發新製程、INTEL急起直追新產線、中國大陸的半導體國策，都將瓜分掉台積電既有的優勢和市場。其他缺乏成為有國際競爭力的自有技術知識產權產品、以代工為主的技術產業，在越南、印度等其他代工國家崛起之後，還能夠支撐國家經濟多久？有機會成為下一座護國神山是哪個產業？

台灣目前金融環境，除了台積電、聯發科這樣少數具備國際競爭力的上市公司，具備良好吸引投資資金和銀行貸款的能力，多數台灣的中小企業要不無法融資，要不只能從興櫃板及二級未上市市場取得散戶資金。二○二一年台灣證券市場有四十幾家新上市公司，融資總額只有二十幾億台幣，平均每家公司只分得五千萬台幣的資金可見一斑。這個金額開家連鎖咖啡館或是餐廳起步，可能很足夠，但是要進入國際科技產業市場遠遠不足，可能連出國門的業務預算（展覽、差旅）都不夠，導致越來越多的行業選擇走向貿易化（空洞化）。

掌控國家絕大多數資金的金控集團，以幾乎零的便宜成本，收購了台灣絕大多數的土地和房地產，而缺乏投資生產事業的意願。他們旗下的投行投資規模，停留在國際市場二十世紀八○、九○年代不超過百萬美元的規模。如此少量創投資金，給學術單位做個有前瞻性的研究都不夠，如何進一步實現產品化、工業化？就像國家太空中心吳主任，曾經向民間募資的三千萬台幣，如何能完成火箭升空的台灣夢？更別提更大夢想的火箭產業鏈。而前幾年，作為國家扶持關鍵技術的國發會，卻投資幾百億基金在技術門檻不高、受限於本土市場規模的APP和網絡行業。

綠能發展是未來趨勢

需高度重視與協助

台灣金融行業和政府單位並不缺乏資金，但是為什麼無法像六○年代做好評估，準確地大舉投向實業生產？舉例而言，在國家極力想發展的關鍵行業中，綠能除了是未來因應國際供應鏈的碳權和碳關稅的重要電力來源（國發會宣佈到二○五○年將佔台灣能源的七十％），也是國家政策扶持的重點產業之一。但是我們看到綠能產業呈現的實際情況，無論是風電，還是光電，沒有一家國內廠商擁有自創或是轉移自原廠的核心關鍵技術；甚至像光電電站系統使用的太陽能模組，是已經落後於國際先進技術幾個世代的產品。

農委會提倡輔導的農電共生、漁電共生的現代化智慧農業4.0，都流於絕大多數業者只有主要建置發電系統、而沒有真種植、真養殖的產製銷的預算規劃。如果主管單位不審慎檢視和管理，不僅很難扭轉金控資金不支持國內綠能業者發展的窘境；未來這些業者取得許可文件，立即轉售給國外投資者的割韭菜模式，將重創台灣的能源轉型和國際形象。

對比國家處境相似的韓國，難道ARIRANG TV創辦後的這二十五年，台灣的政治精英們和企業領導階層，都對國家的前途失去信心，沒辦法再投注足夠的資金和耐心，像王永慶先生、趙耀東先生那樣，腳踏實地發展有潛力的各項產業了嗎？我們翹首期待！