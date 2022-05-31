龍惠農 堅守一地 只為一刻善緣

台北市永康街從日治時代教授宿舍地、文教學校聚集地⋯⋯，歷史脈絡多年來造就的人文薈萃、文化氣息，使得區域特色獨到，因此湧入的觀光客逐年增加，儼然形成了競爭激烈的商圈，然而人文與商業的拔河中，龍惠農成為了人文的一大拉力，他，如何做到的？

文．陳彥竹

疫情肆虐後的永康街，少了人山人海的景象，聽不見各國語言的對話在街道穿梭，留下的是空蕩蕩的馬路，以及一間間顏色鮮豔的連鎖店，這是從捷運站下車後，走進永康街的樣貌，然而穿越各式大看板與招牌後，彷彿進入世外桃源，綠意盎然的店面，由翠綠的樹幹與枝葉包圍著，彷彿與旁邊的公園融為一體，還未進門，已經感受到濃厚的自然與人文氣息。

尋回人情味 帶頭不馬虎

「喝茶！喝茶！這是我們的陳年老茶！」啞舍永康創辦人龍惠農像是見到老友般，端出自己收藏的好茶，深褐色茶湯，色澤黑亮，如此不一般的珍貴之茗，卻大方的與初次見面的我們分享，還未暢談，已經感受到他最在乎的人情味。

為什麼有人膽敢在疫情最嚴重的時期下，在永康商圈中央，扛起昂貴租金、佔地坪數相當大的店面呢？龍惠農笑稱自己是產業新手，所以不知懼怕，如同初生之犢不畏虎般，就踏入了這個時期無人敢碰的餐飲業，然而這只是他謙虛的玩笑話，其實這一番踏入，已是準備完全，並且意義深遠。

龍惠農看的不是要銷售什麼商品，攢多少利潤，而是找回難能可貴的人情味，「我從小住在永康街這一地帶，三十年前的這裡，是散個步隨處可見熟人，張三李四互相關心的溫暖地區。」回想起過往的他，嘴角不自覺上揚，眼神透露出渴望再回到此光景的期待。

一到外地打拼，就是數十年，起床甚至會忘記自己在哪個國家，因為疫情的關係，緩下腳步，多了時間在台灣，也讓他有機緣可以為自己的期盼努力，「客人進來，首先是奉茶，寒暄，真正的關心、認真的認識。」龍惠農提到，要求夥伴要用心交朋友，認識前來的客人，當客人再度光臨，就應該要記住對方，不該只是制式化的服務，行為舉止與字裡行間，都由啞舍永康帶頭做起人情味，「現在的速食文化，讓我們習慣了，也忘了人與人之間的情感互動，大家不是沒有人情味，只是忘記了。」他想要做的，就是一份提醒，一份尋回。

品牌藍底如藍天，門店擺放著各式收藏，像是龍惠農的小樂園，歡迎來到永康街的好友們，到此一聚。

沈默的革命 把細節做到最好

「我最期待看到的場景，就是隔壁三樓的大叔，早晨送完孫子上學後，帶著報紙，來這裡吃上一碗粥，享受一份悠哉。」龍惠農為啞舍永康規劃了正餐時間的清粥小菜、下午的點心豆花、調飲，夜間啜飲小聚的節目，甚至有時朗誦、吟詩、歌唱⋯⋯，無疑是城市中的仙境，一拋世俗喧囂，來到這裡彷彿只有人與人之間的美好分享。

然而美好的內容，不只是純粹的情感，龍惠農也為餐廳間的每一道細節，都視為他的分享，因此所吃到的蔬食，來自於他接洽的小農，烹煮用的油，是自己榨的，醋自己釀、茶也是陳年收藏，而空間的擺設，也放上了過去收藏的古董、美畫，皆來自於他想要把好東西分享給好朋友的真心，因為到訪的每一位客人，都將成為啞舍永康的好朋友。

「短短兩個月，我的國小、國中、高中老朋友們，一個個都已經回來聚了！」龍惠農迎回老朋友，也廣結新朋友的善緣，如同店面空間中，裝潢擺設使用古老與新元素的結合，形成當代復古的氛圍，意味著人情味不分新舊，找回來就是美好的延續。

「不以價錢來計算，用感覺來評估。」是龍惠農再三強調的心之所向，人生沒有預期，隨境而轉，隨遇而安，不張揚理想的他，只想把細節做到最好，讓更多認同的人看見，也能形成一種好的影響，如同一種靜默的革命，踏在競爭之地，堅持把真正純粹的美好，實在真切的食材與人情味，帶進永康街。