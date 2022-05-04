疫情再度崛起 塞港讓供應鏈更緊繃

變種病毒Omicron 崛起，導致疫情迅速升溫，讓原本供應鏈不足的運送更加雪上加霜，塞港問題頻傳，也讓物價波動問題更嚴重，進一步助長了市場通膨效應。

文．李振麟

俄烏戰爭未歇，近日中國大陸受到新冠變種病毒Omicron 崛起，導致疫情迅速升溫，又啟動了「封城」措施，公交車與地鐵停運、居家辦公以及全市範圍內開展三輪全員核酸檢測，不僅影響正常生活起居，也造成工商業營運衝擊，尤其是港口壅塞與供應鏈瓶頸的問題至今仍未改善。

國際航線受到貨櫃吞吐量已經改變

全球貨物量在廠家採取備庫存的思維暴增下，航運供應鏈陷入緊繃，近兩年來歐洲至亞洲區的國際航運路線，受到貨櫃吞吐量影響已經改變，以北台灣主要的航運大港基隆港為例，多數來自於歐洲的大型遠洋貨輪，在新航運線的規劃下，是改採由新加坡至高雄港，再北上上海港或中國大陸其它港口卸貨後，再轉至台北港，最後抵達基隆港卸貨完成。

二○二一年疫情衝擊下，造成航運貨輪受到碼頭工人停工影響，吊櫃與拖櫃延滯，報關問題重重，交貨期難以掌握又無法準時，嚴重衝擊生產線運作，出現有訂單卻沒有原料生產的窘境，成為許多企業大老闆心中最痛的回憶。

然而今年在新變種病毒衝擊下，不僅經濟受到影響，也阻礙了交通運輸，以近期為例，來自於俄羅斯、伊朗以及委內瑞拉的多艘油輪，載運近二二○○萬桶原油，因為日漸惡化的疫情封鎖缺工，使得正常運輸受阻，全部積壓在中國大陸沿海，港邊卸貨時間拉長，衝擊到民生運輸問題。

同時，疫情升溫市場劇烈震盪，封閉防堵式的政策，減少交通工具使用，汽車與飛機燃料消耗下滑，進而拖累石油需求，以中國大陸官方進口紀錄顯示，四月份每日的石油需求量至少減少四十五萬桶，一月與二月份時，每日平均原油需求為一三七○萬桶，煉油利潤縮水，迫使大砍開工率，甚至把已買入的原油再往外賣出，碼頭工人缺工以及貨品報關積壓下，塞港問題隨之再起。

中途站的增加 航程中非預期性延滯難測

貨櫃塞港不僅是拖延了交貨時間，也影響到貿易競爭力，這是所有企業最不希望看到的，歐洲至亞洲的遠洋航線改變，以及中途站的增加，都有機會在航程中遭遇到非預期性延滯。

目前在台灣，除了港口壅塞問題，高雄港的貨櫃排隊北拖運送問題也是急待解決，大批的貨櫃堆積在高雄港三個碼頭，卻出現了貨櫃拖車頭量不敷出的難題，造成貨品即使到了港口也無法交貨的奇景，相對航運瓶頸也促使貨運成本居高不下，深深困擾著企業營運，也進一步助長了市場通膨。原本穩定的供應鏈產生劇變，衝擊國家的經濟發展，政府應記取二○二一年疫情衝擊下所帶來的海陸運輸延滯與塞港經驗，唯有期待政府部門出面有效解決，才能再造更美好的台灣工商業環境。

全球航空撥雲見日 惟亞洲市場嚴重低迷

在航空空運方面，全球已逐漸從新冠疫情中走出來，然而亞洲區域之國際航空市場，目前仍然是處於嚴重低迷階段。國際航空運輸協會(IATA)秘書長Willie Walsh表示，全球航空旅行需求已經有明顯恢復現象，逐漸擺脫因為Omicron變異株大流行的市場衝擊影響。二○一九年新冠疫情剛爆發之時，當時所有人面對此新型病毒皆處於無所適從的情況，國際航空飛航量因此大跌六十％，重創全球航運業。如今二○二二年的航空貨運量比二○一九年水準增長十二％，今年有明顯復甦現象。

雖然全球航空運輸逐漸撥雲見日重返市場，然而亞洲區的跨國飛航量還是未有起色，對比疫情前亞洲區之航運崩跌量達八十八％，中國大陸衰退幅度則達三十五％，其餘地方下降幅度為四十四％至五十二％，現在疫情再起，衰退可能再更加劇，要再現榮景還有一段路要走。