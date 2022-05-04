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買快篩惹民怨...傳蔡總統「中常會震怒」 民進黨、政院回應

你還記得這個女孩嗎？曾發生在台灣教育界最黑暗的歷史

聯合新聞網 / 卓越

具才氣兼美貌的台灣年青女作家林奕含，在出版「房思琪的初戀樂園」一書後，因走不出憂鬱症而選擇自殺，迄今已經五週年了！中國網友在微博上發起一波悼念行動，但是5年過後，這世界有沒有變好一點？又有多少人記得這個女孩呢？

文．徐邦浩

林奕含用自身的經歷寫下「房思琪的初戀樂園」，描述未成年少女被補習班老師誘姦的故事，2017年在台灣出版後，引起社會對於權勢性侵議題的關注。林奕含卻於同年4月27日自殺過世；簡體版則在2018年2月於中國出版並熱賣破百萬，掀起一波搶看熱潮。

然而5年過去了，這件當年引發熱議的事件似乎在台灣被遺忘淹沒掉，反而在對岸中國大量網友在她忌日時在微博上發起追悼，才讓世人又想起這位令人心疼的女孩。只是林奕含用自己血肉鑄就的小說，引領讀者看到了世界的背面，卻無法讓「房思琪」忘卻痛苦，而且性侵、性暴力的案件仍不斷地上演，許多的「房思琪」仍然躲在暗夜裡哭泣害怕，世界並沒有因為一位女孩的逝去而改變多少！

畢竟，要這些「房思琪」與痛苦和解是很殘忍的事，記憶和傷痛更是無法抹去的，不如擁抱「房思琪」的痛苦，幫助她們活在每個當下，逐漸通往人生的開闊地帶。

卓越雜誌2022.5號433期
卓越雜誌2022.5號433期

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