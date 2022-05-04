質感與層次的堆疊 無師自通的「砌畫派」

立體花瓣與葉子的脈絡，及古瓶的肌理紋路，微妙唯肖般的立體視覺效果，令人為之驚豔。陳俐維無師自通展現出獨特油畫技法的「砌畫」，運用調製濃稠油彩，不用畫筆，只用筆刀，在畫布上完成一幅幅讓人心醉的作品。

文．陳怡瑄 圖．陳俐維提供

立體花瓣與葉子的脈絡，及古瓶的肌理紋路，唯妙唯肖般的立體視覺效果，令人為之驚豔。陳俐維無師自通展現出獨特油畫技法的「砌畫」，運用調製濃稠油彩，不用畫筆，只用筆刀，在畫布上完成一幅幅讓人心醉的作品。

油畫中的砌畫派是一項體力活，更是腦力活，要時刻提醒自己保持思路清晰，不能在各種概念中產生混亂。陳俐維表示，砌畫同時也是在為思想服務，要找到屬於自己的繪畫語言。

繁花似錦、浮嵐暖翠，陳俐維的每幅砌畫都是絕美的感官饗宴，栩栩如生又獨樹一格。 獨樹一格的砌畫派

台灣女畫家陳俐維曾赴法國、比利時、德國及日本等地舉辦油畫個展，更獲邀至法國羅浮宮展出，並在二○一六年榮獲法國國際美術沙龍評審團大獎殊榮。陳俐維從小在山區長大、熱愛大自然，她特別喜歡以山川、大地、雲霧、海洋為題材，畫出日夜晨昏之美。

大地對她來說，有如母親的懷抱，透過筆刀表達濃濃敬畏之情，畫中有畫，希望觀賞者能夠發現畫中隱藏的女性形體，感受到其散發出來的恬靜溫暖。而大自然所給予的母性般堅強的生命力與慈愛反哺的初心，引導著女藝術家無窮的創造力，師法天地，自成一體的表現手法和風格，都讓其每一幅作品妙筆生花。

刮出雲開見明月，陳俐維埋在心底的繪畫種子，隨著歲月萌芽茁壯；堅定走上繪畫之路，也回不去了。一觸即發的能量，很快的讓她從一開始接觸水彩、工筆，再轉到油畫，順著自己的心思同中求異。

而陳俐維無師自通的「砌畫」也受到許多人深深著迷、流連忘返，更有朋友提出想讓自家小朋友拜她為師，不過都被婉拒了。陳俐維笑著說到，他們可以看我如何做畫，但教真的沒辦法，我並非不想傳承這份砌畫技巧，是每一幅畫作都是畫過即忘，從「心」開始，我無法框架自己，也無法去拘束手中的筆刀，更不想讓作畫的人失去原有的風格。這套既沒有技法，也沒有章法的砌畫，卻處處充滿陳俐維的理念與想法，讓人過目不忘，讚嘆不已。

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繁花似錦、浮嵐暖翠，陳俐維的每幅砌畫都是絕美的感官饗宴，栩栩如生又獨樹一格，在畫作中遨遊世界。對於陳俐維來說砌畫是工作也是興趣，也是心靈釋放的歸宿，用畫刀創作、用顏料堆疊創造出無限可能。也有人問陳俐維會不會擔心被抄襲？她則豁達地說道，真正有創意的人才不怕被模仿，且我的創意源源不絕的，每幅畫都能延伸出我的精神與理念。

幕然回首，陳俐維的過去充滿了上天的慈悲，以堅定的意志與謙卑的心來成就現在的自己，她享受孤獨也熱愛孤獨，認為學習跟孤獨相處是生命中重要的功課。看似嬌小的身軀，心中卻孕育一個寬廣無垠的世界，在這個空間裡她是幸福的、幸運的、生機無限的、是充滿正能量的。

以畫刀一筆筆勾勒在畫布上，砌出浮雕般的靈動神韻，好似父親的水泥抹刀，構築自己對大自然的記憶。對母親的愛化為柔美的母體，隱於自然風景中，畫中有畫，畫中有話……