陳永盛 大智慧心法公開

二Ｏ二Ｏ年開始COVID-19 疫情肆虐全球，全台有超過一千家的中小企業放無薪假，遠超過國際金融海嘯時期，還有逾三十家的老字號店家倒閉，中小型餐飲店家更不在話下，然而在各家企業裁員、縮時、減薪的同時，麻神創辦人陳永盛馬上決議為夥伴加薪三千元，逆向操作的思維邏輯，到底原因何在？

文．陳彥竹

「你們吃飯了沒？等一下我涮最好吃的牛肉給你們吃！」一進門不是交換名片自我介紹，而是關心我們的胃暖了沒，眼前豪氣又貼心的男人，正是麻神創辦人陳永盛，絲毫沒有大老闆架子，只散發著滿腹經綸的智慧。

會勾魂的麻辣鍋

品好味道 顧好健康

「過去二十八年的素食火鍋經營，表面提供美味，精神面是賣健康。」陳永盛提到素食火鍋起家的他，發現客人的滿足，不只是美味，還有一層健康的價值存在，他認為抓住精神層面的滿足也相當重要，例如畫作課程，不僅是學習技能，更是一種心靈療癒的過程⋯⋯各行各業都有其中的精神層面奧妙。

也因為如此領悟，讓他前進的每一步，也都更懂細細品嚐箇中精髓，而本身就是麻辣鍋迷的他，吃遍全台北市的麻辣鍋料理，深知起源於重慶的麻辣鍋，起初是為了解決地形與氣候帶來的濕氣之苦，因此他細細的研究真正能解決問題的中藥材搭配選用，而非純粹譁眾取寵的麻辣風味調料，「天氣一冷，麻辣鍋生意變好，結果痛風掛號率也成長，這不應該啊」！

「你今天中午去別的地方吃麻辣鍋，是不是整天遇到的人都知道你去吃麻辣鍋，但是你到了麻神，就不會有這個問題！」陳永盛自信的表示，痛風主要原因來自動物性骨頭久熬後產生的普林，而麻神的湯頭毫無動物性骨頭、油脂，味道不上衣服，意味著沒有化學調料的存在，就是他對健康的堅持。

多年的研發，不斷的請友人品嚐，「從沒有例外過，吃到我麻辣鍋的人，一個禮拜之內都會再打電話給我，連續兩年都是這樣。」陳永盛獲得屢試不爽的肯定，自己也獲得了莫大的成就感，發現自己研發了會勾魂料理，然而他不就此自豪停滯，而是更加專精下一個步驟─食材，好還要更好，為自己創造了難以取代的湯頭，像是獲得一手好牌一般，必須謹慎的打。

「這台機器，光是運費就花了兩萬多元，但是我認為值得！」陳永盛開心的介紹起臭氧清洗機，將挑選過的新鮮蔬果，即便已經選用市場上高等品質的蔬果，仍然要進機器再進行一次臭氧清洗，確定沒有農藥的殘留，才可以上桌，即便一台要價不斐，甚至佔了快一坪的空間，「而且經過潔淨後的玉米，還更甜！」在他心中，只要能更健康、美味，就是值得。

逆向思考造英雄

先給安心 再求細心

「鼎泰豐是我的偶像，我無時無刻都在檢視自己，如何奠定更好的企業文化。」即便陳永盛經營已是相當成功，仍每分每秒都謙虛的在學習，從優質企業管理學習，也不斷閱讀經綸道理，甚至是用心體會與夥伴的每一分相處。

「我很珍惜能夠重用的夥伴，我會觀察，也會親自前往夥伴家裡，讓其父母親安心。」像是娶媳婦般，只要被他看重的夥伴，他的承諾會是一輩子，除了從其他夥伴口中打聽評論，還會與家長見面，觀察互動，孝順與善良，是陳永盛用人的第一標準，「我會親自告訴夥伴的家長，請把這麼好的孩子放心交給我」。

然而在夥伴眼裡，這位帶人帶心親力親為的老闆，著實滿分，「疫情剛開始的時候，我們的薪資馬上增加三千元，夥伴們全力以赴達標後，年底再加三千元還有一次員工旅遊。」一位端著肉品的夥伴走進來，邊謹慎進行備料，邊分享著值得驕傲的待遇，這麼一席話，也道出了陳永盛的同理心用意，讓夥伴安心，自然也會細心、誠心。

令人驚訝的是，不只在待遇上給予夥伴安心、成為老闆的目標，陳永盛更是成立了企業基金，將部份盈餘作為緊急紓困金，讓夥伴們在遇到重大急需使用金錢的狀況下，有後盾可以援助，這裡不僅是培訓能力成長的地方，更是溫暖的大家庭。

「過去的我不懂什麼是大智慧，現在的我領悟了，聰明與智慧的一線之隔，就是你的聰明是為己還是為人。」陳永盛將大智慧的領悟時刻提醒自己，當心態放正，處處保有同理心的同時，不需要著急短視的得失，自然會走向好結果，「疫情間辛苦的餐飲業，大家第一時間會思考如何止損，因此快刀斬掉多年培養的枝葉，卻忘記思考他們正準備開花。」這時候的他，反而是為枝葉添加沃土，保護他們即將綻放的時刻。

「其實我自己也很訝異，雖然疫情間因為遵守法令而減少的營業項目，總體營業額確實衰退，但是淨利卻是增加的！」陳永盛提到，在疫情間夥伴們仍努力銷售著湯底罐頭，反倒獲利比起過往更勝成長，也讓他更加確定自己的理念是正確的。

陳永盛正向教導夥伴，女兒陳思媛也極其孝順，自降兩萬元薪水擔任門市經理，成為父親的最佳助手。 中庸之道走長久

努力工作 用心玩樂

「現在給你啞鈴，左右各二十五公斤，你或許吃力，但是來回走沒有問題，但如果一樣是五十公斤，卻換成一邊三十公斤一邊二十公斤，你覺得會如何呢？」陳永盛專注於工作，也沒有忘了給與生活的平衡，對他來說，工作也是一種玩樂，生活亦是，中庸之道的平衡理論，是他多年背負重擔，卻能樂享其中的道理。

走進門市，牆上的大螢幕，播放著率性滑雪、悠游於海洋、近看世界最大鯨鯊的影片，看似國家地理頻道的分享，其實是陳永盛的遊玩紀錄片，「這也是我的中庸之道！」他表示，熱騰騰的麻辣鍋配上冰涼的悠閒視覺，讓口舌胃溫暖，但是心不躁，凡事都有智慧在其中。

秉持著把品牌做好的他，思維與視野放的寬、遠，全球連鎖是基本的目標，但是謹慎的他，不急於擴點，而是建立所有的制度、管理經驗，蓄勢待發，甚至建立起管理系統，讓人員的分工、責任明確、資料建立，能夠有效關心夥伴、改善缺失，精準成長。

也因此起初以私人招待所形式做服務的麻神，一開端就挑戰最嚴苛，把最挑剔的受眾服務好，就是好基礎的奠定，而成果是，訂位數總滿到只能訂半年後的餐期，甚至許多藝人也在百忙之中只能配合麻神的時間，為了享用一客難得的好食，據說郭富城也是常客之一。

現在的麻神集團，不只服務少數饕客，單點模式、年輕人愛的吃到飽形式，陳永盛都要插手，管上麻辣鍋迷的健康，令人期待這份愛管到全世界。