新顥與黑水虻跳出美麗新天地

新顥循環系統公司總經理游振德說：「黑水虻的研究應用發現，為人類社會帶來綠色環保新契機，而在台灣多數養殖業者規模小、產值低。新顥的自動化廠房則可年處理量三千噸以上，堪稱業界之冠。」

文．周郁芹

年處理量三千噸以上

堪稱業界之冠

根據市場研究公司MarketsandMarkets所發布的報告，全球昆蟲蛋白市場從二○一九年至二○二五年的年成長率預估為四十五％，光是「黑水虻」生物材料的市場價值約七十億美元以上。新顥循環系統公司總經理游振德說：「黑水虻的研究應用發現，為人類社會帶來綠色環保新契機，而在台灣多數養殖業者規模小、產值低。新顥的自動化廠房則可年處理量三千噸以上，堪稱業界之冠。」

環境永續意識提升

昆蟲蛋白新選擇

隨著環保、環境永續等意識上升，現在消費者在購買產品時，更多時候會去思考產品背後對於環境所帶來的影響，環境的「永續性」也會成為考量因素之一。動物性蛋白雖為良好的蛋白質食物來源，但飼養禽畜所帶來的環境污染、溫室氣體排放、飼養面積大等問題一直困擾著我們。面對此問題，除了植物蛋白，昆蟲蛋白也成為市場上熱門的新選擇。

總經理游振德，打造立體式養殖。 昆蟲處理有機廢棄物

造物者最巧妙的安排

聯合國糧食及農業組織（FAO）統計，全球平均有超過三成的糧食是被丟棄及浪費的，我們一直都在尋找將其回收再利用的方法，而常見的有機資源再利用技術，包括有沼氣發電、快速發酵、傳統堆肥、高溫高壓溼解，但這其中都存在著二次污染的風險，並且所再生之資源無法充分體現原有機廢棄物中的營養價值。

近年聯合國所推薦透過昆蟲處理有機廢棄物技術在全世界各地大量發展，用生物「轉化」有機廢棄物，使廢棄資源利用最大化，天然又不會造成任何汙染，轉化的資源又能用在生物科技的研發及養殖業，這也是造物者最巧妙的安排。

淨零轉型已經不止是環保課題

鑑於全球二○五○年淨零碳排放浪潮，淨零轉型已經不止是環保課題，更是攸關我國產業競爭力的經濟課題。我國畜禽養殖的排泄物在碳排放佔有相當高的比例，除了二氧化碳的排放外，重金屬排放導致河川及土壤的污染是最為嚴重的。全世界各國都投入相當的人力及物力在研究處理的技術及方法。

總經理游振德（左）、總監張庭瑜。 與蟲共舞 邁向碳中和

新顥循環系統與蟲共舞，近幾年憑藉董事長林秉峰的熱忱，總經理游振德對自動機械化設備的專業素養，從人工養殖開始，經過不斷的實驗、研究與引進聯合國推薦的昆蟲天然處理法，打造出全自動化生物養殖技術廠房，透過總監張庭瑜的運營，希望能打造一座處理有機廢棄物的樣板，協助地方政府，共同解決台灣民生及營利事業廢棄物的清除處理及再生利用，共同達到碳中和新世界的目標。