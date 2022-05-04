雍大集團擘畫中草藥產業 將成各方焦點

各式病毒及新冠疫情肆虐下，伴隨著中藥清冠一號對抗新冠肺炎的效用逐漸被國際認可，讓中草藥產業熱絡起來，過去眾人所熟知的中草藥產地大多在湖北、湖南、四川、青海、西藏、陝西、甘肅一帶，卻很少人熟知幅員更遼闊、開發種植條件更好的新疆，是中藥產地的新藍海！

文．周義豐

為了強化中醫藥發源地的正統性及優勢，並提升中醫藥學更符合現代醫學模式，繼中國大陸中醫藥管理局於今年二月頒布實施多項重大相關政策後，筆者建議規劃主要針對：一、中醫院、藥品質量提升。二、中醫藥應用於公共衛生及健康服務能力。三、中醫、中藥師素質提升。四、中醫、藥學教學傳承及科技創新。五、中藥產業高質量化發展。六、中醫藥健康服務產業。七、中醫藥文化發揚。八、加速中醫藥朝國際化發展。九、深化中醫藥產業改革。十、加強政府扶植中醫藥發展。希望能為中藥草產業發展注入一劑強心針，在可預見的未來，相關產業將在中國大陸一飛衝天，也奠定其中醫藥發源地不可撼動的地位！

「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。」這是過去我們在歷史地理課本上熟悉又陌生的新疆，作為歐亞中心的新疆自古甚少為世人所知，但從詩詞、旅遊資訊中，仍讓人對其神秘之美心生嚮往。原為邊塞之地的新疆，自從國家高鐵網路中蘭新高鐵新疆段正式通車後，從烏魯木齊到北京只需要十六小時，而從新疆到歐洲的歐亞鐵路早已經通車運營，上海生產的產品透過這個專列，十二天即可經由鐵路送達西歐各國。烏魯木齊儼然成為新的歐亞金融、轉運中心，也吸引來自世界各地投資者的目光！

雍大集團丁羅育總經理，跟著愛相隨胼手胝 足，與陳董事長共同打造中醫藥園區的新未來及理念。 精準投入 搶占先機

雖然新疆極具發展動能，但在當地發展的台商可謂少之又少，絕大因素在於過往台商投資都以傳統製造業、科技產業為主，再加上地緣關係、政治因素，多數台商都集中在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、福建等沿海一帶，近年來雖也有不少往湖北、湖南、四川等內陸省份挺進的台商，但都未能引起磁吸效應，湖北、武漢尚且如此，更別提遠至新疆，但相對於人口嚴重外移的中國大陸其他省份，新疆卻反而是個人口快速移入區。

看準新疆發展潛力，台商陳治五先生早在二○一一年就以香港雍大國際控股集團股份有限公司挺進新疆，近年來陳董事長在當地發展觀光產業、精緻農業、房地產業，均有重大進展，其最為人所津津樂道的，便是結合台灣特有的蝴蝶蘭種苗培育，並從德國引進低溫水萃的技術，開發出適合新疆消費者使用的化妝品，近期更將推動一項金額達人民幣八億元的中亞綠農計畫合作項目，使用的相關技術已達國際水平。

此次中國大陸決心加大力度扶持中醫藥產業，雍大集團在中草藥領域本身就具有成熟的種苗組培快繁、種苗脫毒及無毒中草藥種植技術條件，所以早早就看準商機，提出打造中草藥種苗航母計劃的「新疆雍大中草藥品種選育及工廠化組培快繁基地專案」，期望能加速解決中草藥種苗培育的規模化及標準化，並在新疆達到規模化種植、產品研發、加工銷售等產業一體化的目標，其中以建設中草藥種苗工廠化組培快繁基地、標準化中草藥良種繁育基地、智慧溫室等為重要亮點。更在現有基礎上，構建中醫藥文化宣傳教育基地，透過故事介紹、種植參觀、DIY養生糕點製作，達到中醫藥文化傳播的效果，未來將是各方焦點。

跟進時勢 精緻服務

早期第一波台商在內地的成功，主要是拜人力低成本所賜，其中以廣東東莞最具代表性。第二波則是搭上其科技發展的突飛猛進，如深圳、昆山等台灣科技大廠林立便是如此。走入二○二二年的第三波，則是必須靠市場精準定位及時搭上政策列車，提供精緻化的服務方能取得致勝先機。在新疆這片幅員遼闊的土地上，缺的永遠不是機會，而是有沒有搭上這個機會列車的條件及勇氣！