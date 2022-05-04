電動車大亨馬斯克的異想世界

全球首富、電動車特斯拉Tesla執行長伊隆‧馬斯克Elon Musk宣布要以四一○億美元，折合新台幣一兆一九○○億元天價，收購知名社群平台推特TWTR，消息釋出，當天推特股價大漲。

文．李振麟

特斯拉執行長馬斯克表示要以每股五十四．二美元，收購社交網路平台推特TWTR後，隨即遭到持有五．二％股份的推特大股東打臉，沙烏地阿拉伯王子瓦利德Al Waleed bin Talal直言調侃：「這收購價實在太便宜了。」即使推特TWTR股價當時被激勵一度從五．七八％大漲至四十八．五美元。

馬斯克出席TED二○二二會議中再度提到，並不確定收購是否能成功，目的上也與賺錢無關。馬斯克：「今日提出收購推特TWTR，是為了提供社會大眾一個自由言論的包容場所，因為推特缺少了言論自由，唯藉由收購後的主導權才有可能改變內容審查制度，以達到自由言論目的。」

馬斯克崇尚言論自由

馬斯克又說 ：「要測試一個平台是否遵循言論自由其實很簡單，看看某個你不喜歡的人是否能夠在平台說些你不喜歡的話？如果答案是肯定的，那就可以判斷這平台是有言論自由的。」

馬斯克一直都是推特TWTR客戶之一，也擁有眾多粉絲，但他也一樣常被這個平台找麻煩。馬斯克表明收購的原因後，也同樣公布一封曾經寫給推特董事會主席泰勒Bret Taylor的信，信中表示：「相信推特TWTR有潛力與機會成為全球最擁有言論自由的平台，也相信言論自由是民主運作的基本要件。」

推特TWTR董事局對於馬斯克提出的收購想法，認為這裡面充滿嘲諷與羞辱，針對性的敵意思維是不被接受與受歡迎，也就是馬斯克暗指…「推特TWTR是一個獨裁而沒有言論自由的社交網路平台。」對於馬斯克的調侃說詞，推特TWTR董事會不悅並召開大會，最終目的是希望限制馬斯克的持股比例，有效抵禦這種帶有敵意味的動機。

雖然馬斯克身為全球首富，但個人資產多屬非流動性，如果出價被接受，到底要如何籌措資金呢？ 馬斯克表示：「我有足夠資產，會盡可能做到，目前已持有九．一％的推特TWTR股權，除了委託摩根士丹利籌集一百億美元貸款，再以特斯拉股份為抵押品，更進一步擬動用個人資金一○○至一五○億美元。如果董事會不接受，也還有B計畫，目前不便說明。」馬斯克再次強調：「技術上負擔得起，我一點也不在乎經濟。」馬斯克已備妥四百多億美元資金來源，並且正在和推特公司討論協議，目前公司也收到馬斯克的提議版本，討論是否付諸實踐，推特也傾向出售，交易達成將成為私有化公司。

推特TWTR董事會以「毒丸計畫」抵制

馬斯克表示：「社群網路平台推特TWTR中每一位董事的個人利益考量都不同，之前大股東Jack Dorsey離職後，推特董事會的其他股東幾乎沒有任何股份。」為了要抵制馬斯克的收購想法，推特TWTR董事會現在制定了一套新的「股東權利計畫」，以降低敵意併購者的所有權，計畫內容中表示，如果未經事先批准而透過市場機制逐步買入推特股份十五％以上，必須另外再向所有股東支付適當的控制權溢金，此計劃維持二○二三年四月十四日，這個有期限條件的股東計畫，也就是所謂的「毒丸計畫」。

馬斯克在推特TWTR擁有超過九％股份，推特本來要邀請加入董事會，但是馬斯克表示不會成為董事成員。也進一步提出，推特應該要轉變成為一家私營公司，如果推特沒有接受提議，那就會重新考慮這個股東職位，也就是會把手中的股票全部賣掉，馬斯克表示這不是威脅，而是想表達一家公司如果沒有改變未來的可能性，根本沒有意義再繼續為它投資。

美國總統川普在位時，最喜歡在推特TWTR發文，有著「推特TWTR 治國」的封號，川普時常傳遞訊息累積人氣，一天內發文數十次，但內容上充斥著不實與威脅字眼。政權移交期間，新任美國總統拜登上任前，前總統川普就不斷在社群網路上放話，煽動支持者衝入美國國會大廈。推特TWTR當時認為川普有意煽動民眾以危害社會秩序，因此封鎖了川普的帳號，視為斷絕往來戶，前美國總統川普，也以言論自由被侵犯為理由，向佛羅里達州聯邦法院控訴推特TWTR，要求恢復帳號。

言論自由是一種人權的基本表現，在沒有受到任何限制與審查下表達想法，也不需要擔心來自於政府或他人報復，隨心所欲抒發己見，然而一個沒有規範與過度的言論自由，將有可能淪為粗俗與破壞性的攻擊言論，如同誹謗、猥褻以及煽動仇恨，都將造成對於他人的傷害。

馬斯克期望更上一層樓

馬斯克公開指責社交平台推特TWTR沒有言論自由，同樣也讓推特員工對於整體事件感到相當不安與沮喪，甚至於有些人也在平台上表達了馬斯克曾經發表了一些爭議性言論，造成許多人困擾。

社群網路平台使用者常以為在虛擬空間裡，就可以享有比現實生活更多的言論自由，言論自由權在社群網路中更應該要有所規範，秉持著「理性討論」而非「情緒發言」，理性的言論自由本就得來不易，更要受到保障，「言論自由權」與「網路平台秩序」要建立一個平衡點，若言詞無法控制得宜，不僅容易傷害人，也會造成社會動亂，因為前美國總統川普的煽動性發言而封鎖他的帳號就是這的原因。言論自由雖然是基本的人權行使，但是在社群網路中發表任何文字，都應該要為其負責，謹記「權利越大的人，相對責任也就越大。」

馬斯克拒絕接受推特TWTR董事會的職位，也許他認為這個職位所附帶的條件與規則，限制了他喜歡在平台上自由發表意見，因此有了收購的動機?!他還在推特上詢問了八一○○萬粉絲，這家公司是否正面臨「垂死」以及它的總部是否應該是變成一個無家可歸的收容所？

從特斯拉電動車「Telsa」走向人形機器人「Tesla Bot」，再走向特斯拉航太「SpaceX」，到底這位全球首富馬斯克Elon Musk，他心中所希望的言論自由範圍要延伸到什麼境界? 推特TWTR社交平台是否因為有了一位革新思想的大股東，反而更能夠走出寬廣的明天？ 還是馬斯克心中另有一個遠大的計畫，希望先在社交平台上擁有更多的主導權與粉絲量，以實現未來能夠更上一層樓的先機。