羅漢果糖引領健康新時代

現代人的生活素質不斷地提升，生命品質卻日漸低落，許多問題正在逐漸找上門，面對工作壓力、大環境的變遷更讓人力不從心。到底如何能活得自在、住的安心、吃得健康？

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

面對極端氣候，能兼顧節能及低污染的綠建築（Green Architecture）近年成了熱門話題。建築使用環保建材外，更強調「健康」概念，透過建築，能讓在內活動的人們身體更加健康，心情更加愉悅。

力與美的綠建築

昱達國際旗下所代理之產品，均為國際中引領市場走向之品牌，諸如Pilkington皮爾金頓防火玻璃與U型玻璃，Guardian 節能玻璃，Doshin制震阻尼設備。

其中皮爾金頓公司是全世界最大玻璃製造商之一，亦是全球公認玻璃技術的領導者；而皮爾金頓防火玻璃在建築市場也累積了三十幾年製造經驗及技術，成為全世界市佔率最高的專業製造商。由於使用了超白玻璃，透光率可高達八十七％。在防火玻璃業界中，此高透光率獨步全球業界。

昱達國際企業執行長陳銘吉表示，做為地球公民的一份子，我們一再思考如何善盡企業責任，執行具有生活意義的企業活動，針對地球環境保護的議題，開發節能減碳相關的環保產品，為我們的子孫留下一個美好的未來。

也因為有此堅定的願景，陳銘吉結合關係企業中喬莊設計和前衛家具公司的資源與原新建設開發公司董事長張添財攜手合作，從營造到成屋設計提供給客戶一條龍服務，讓綠建築不單只是環保節能，更兼具美學與安全。

張添財表示，創造具備藝術品味的建築才是真正的價值。原新建設公司創立五十年來對於堅持建築美學，從未變過，珍視每一位客戶，不斷地思考如何落實每一個細部的完美，透過設計美學，讓生活呈現無比的美好。

陳銘吉結合關係企業中喬莊設計和前衛家具公司的 資源，與原新建設開發公司董事長張添財攜手合作。 沒有熱量的羅漢果糖

除了綠建築外，陳銘吉也對健康趨勢頗有心得，曾經他因為工作壓力，加上錯誤的飲食，導致體重過重，在因緣際會之下，陳銘吉嚐到了「羅漢果糖」，才知道原來世界上有如此天然健康的代糖，竟然和砂糖味道一模一樣，因此也開始改變飲食習慣，將羅漢果糖帶入生活中，五年內減重了近四十公斤，繼而開始在大中華區進行總代理，進入大健康產業，成立安達麗公司（安達生活品牌）。

事實上，國外食用羅漢果糖已經行之有年，而羅漢果糖的來源就是台灣人很熟悉的中藥材─「羅漢果」裡面提煉萃取的天然糖，在傳統中藥的配方中，很常拿來做涼茶，能夠清熱潤肺，化痰止咳，在中藥的歷史中，羅漢果已經被使用了好幾個世紀，它的甜味不是來自果糖或葡萄糖，而是來自一種稱為羅漢果糖苷（Mogroside）的抗氧化劑，也被稱作「羅漢果萃取物」，且羅漢果萃取物的升糖指數GI為零，卡路里和淨碳水也是零，因此不會讓人血糖增高，甚至還有研究顯示可以降低血糖，因此對於糖尿病患者和想減重的族群來說，都是一個很好的選擇。

回歸人本，陳銘吉也希望將羅漢果糖在地深耕化，融入台灣本土特色，目前也與關西農會合作出羅漢果仙草茶、東港鮪魚鬆、低熱量低GI健康便當等等。在台灣健康風潮下，含糖量高的「手搖杯」總被當成發胖元凶，陳銘吉更計畫加以創新，將羅漢果糖結合手搖飲品牌，讓消費者可以嚐到美味不變，體重不會增加的幸福甜！陳銘吉的用心不只是從技術面著手，同時兼顧美味，讓人吃得開心更放心。

由淺入深，除了民生相關食品，未來也希望和醫療院所合作，將羅漢果糖製作為可口的營養補充品，陳銘吉表示，身為紐約大學（NYU）發明創新創業獎得主（Leading invention, Innovation and Entrepreneurship），未來將持續發揮創新的精神，組建一個全球華人大健康平台，盡好企業的社會責任。