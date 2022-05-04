俄烏戰爭是制度之爭？還是利益衝突？

美國總統拜登把烏克蘭戰爭視為一埸「民主和專制政權之爭」，他在今年三月一日發表的國情咨文中說，歷史已經證明「當獨裁者不為其侵略行為付出代價時，他們就會造成更多的混亂。」拜登堅稱自由世界應追究俄羅斯總統普丁的責任。

文．趙春山

國際關係學者認為，從法國大革命以來，西方思想界即對兩種對外政策的研究途徑（approach）從事廣泛的討論：一種稱為「意識形態途徑」（ideological approach），另一種是「分析途徑」（analytical approach）。前者強調一個國家的對外政策，僅是其國內盛行的政治、社會、宗教等信仰的表達。因此，對外政策可以區分為民主或集權、自由主義或社會主義、愛好和平或侵略等不同類型；後者則假定一個國家的對外政策是由許多因素決定的，包括其歷史傳統、地理位置、國家目標、國家利益，以及安全的需求等。要了解其對外政策，則必須考慮並分析這些因素。

美國自由民主受到挑戰

中共超俄趕美也造成威脅

拜登政府從意識形態和價值觀為俄烏戰爭定位可以理解，因為美國長久用來維持其全球唯一超強地位的軍事、經濟和自由民主三項優勢，現在都面臨嚴重挑戰。美國軍事實力仍領先群倫，但中共正急起直追，「超俄趕美」指日可待；美國仍然是世界最大的經濟體，但受到新冠疫情影響，國內通貨膨脹嚴重，經濟成長受挫。

美國碩果僅存的是自由民主，但根據《紐約時報》中文網的評論，美國國內政治分岐已經達到「足以同南北戰爭相提並論的程度。」民意調查顯示，美國人民對國際事務越來越沒有興趣，對民主的能力也越來越沒有信心。

拜登政府意圖透過民主聯盟，結合歐亞地區志同道合的朋友，匯聚成一股支撐美國世界領導地位的集體能量；但除了受限於國內政治的制約外，民主並未成為促進西方團結的凝合劑。俄烏戰爭就提供一個試金石，對於這個後冷戰時期最為重大的國際事件，各國並非從意識形態來區分敵友，反而是國際現實主義學者所強調的權力和利益。

歐亞盟國「同步不同調」

烏克蘭成最大受害者

在制裁俄羅斯的問題上，美國在歐亞地區的盟國，已出現「同步不同調」的情況。依賴俄羅斯石油和天然氣的歐洲盟友，不願對俄羅斯能源施加更嚴厲的限制。根據國際能源署(IEA) 的估計，歐盟每天的天然氣消費量超過四億美元，其中俄羅斯供應占了四十％左右。歐盟三分之一的石油進口來自俄羅斯，每天約七億美元。

印度雖被視為亞洲「民主的櫥窗」，且是美國印太戰略體系中「四方安全對話」（Quad）的主要成員，但在聯合國表決譴責俄羅斯侵烏、要求俄自烏撤軍，以及俄羅斯在聯大人權理事會的停權等相關議案時，印度都是投棄權票。因為，印度和俄羅斯在經濟和軍事合作方面，一直維持密切的關係。

烏克蘭為了維護自由民主體制，成為這場戰爭的最大受害者。烏國總統澤倫斯基多次在國際埸合抱怨，美國與歐洲民主國家並未提供烏國用來對抗入侵俄軍的足夠支援；換言之，民主未能保障烏國安全。

中俄同被視為威權體制，但為了維護本身的國家利益和國際形象，中共強調獨立自主的和平外交政策。中共並且刻意在俄烏戰爭中保持中立，避免讓俄羅斯與西方這場衝突的矛盾點，直接導向自己。

烏克蘭戰爭應讓那些期待美國會出兵協防台灣的人，提供了足夠的教訓。當年卡特政府標榜人權外交，但為「聯中制蘇」，不惜接受中共「斷交、廢約、撤軍」三項原則，背棄了「堅守民主陣營」的台灣。目前在美國的模糊戰略下，誰能確信美國會提供台灣安全保證？

（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）