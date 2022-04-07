憑三大理念 黃惠玲優雅站上產業巔峰

新冠肺炎疫情蔓延全球兩年多，大眾消費生活發生結構性轉變，依據經濟部統計，光是在疫情後的第一年，二○二一年第二季零售業網路銷售額即達七七五‧九一億元，創新高水準，較二○二○年同期成長三三‧七％，然而這片藍海，同時也暴增了競爭者，早在藍海深耕的購物平台女神黃惠玲，如何在浪潮般湧上的競爭者中，仍優雅站穩巔峰之位？

文‧陳彥竹 攝影‧楊景涵

「你看！這是我們的新辦公室！很有法式風格對不對！」因為疫情兩年不見的久保雅司執行長黃惠玲，事業不斷衝向巔峰，卻絲毫無架子，親切地請我們用安琪拉稱呼她，依舊充滿笑容，散發正向氣息與光芒，開端不談生意，聊的是自己的得意作品，細數辦公室每個角落巧思，除了各藏蘊意，也道出了黃惠玲對生活細節的不將就，以及對於生活美學的品味。

然而看似夢幻、天馬行空的她，卻能如實地將理想一一實現，「求真、求好、求善。」是她從不偏行的人生道路，謹記著初心，讓她並非憑藉一時的機運，而是踏實走向成功。

求真

跨海產學研究 只為頂尖品質

「我很挑剔，所以說產品萬中選一，完全合理！」黃惠玲自信說起擁獲消費者愛戴的原因，來自於自己就是最嚴謹的一層把關，所以自身推薦的好物，對於已經熟識久保雅司的消費者，總是二話不說跟隨，也是她成就感的來源。

過去黃惠玲東奔西跑，不畏一切繁雜，只為獲得對於產品品質、審核代理商極度嚴謹的歐洲國家認同，此舉已經不在話下，她從二○一九年即赴日成立自然物研究所，並且與豐富天然資源的沖繩開啟計畫合作，親自落實在日本學術單位、政府機關的合作。

「你知道嗎！一日食一株，多長命一日的日本長命草，現在可以進口到台灣了！」黃惠玲興奮地說道，要能夠使日本願意將優質產品出口，是一件非常有成就感的事，這項產品，可以說是因為黃惠玲的牽線，才有機會在台灣獲取，經過一連串密切合作，獲得信任與青睞，甚至計畫不分國籍，期望與全世界擁有好資源的地區合作，例如與醫美大國韓國的醫美團隊共同研究保養產品，運用至顱面外科術後保養，「這就是我們要的，醫療等級的保養品，幫助到真正需要的人！」黃惠玲致力為人民的健康研發出好產品。

求好

輔佐農林發展 攜手產業永續經營

談到自然資源的運用，黃惠玲提到台灣礦產資源不多，但是農、林資源卻是富足寶貴的，因此她也著手與農改所、大學永續農業與綠色科技研究學院展開研究計畫。推行產學合作，不僅僅是研發出在地好產品，更能豐富運用、支持台灣農林，走向正向的永續循環經濟。

「我們有兩個門市，其中一個就在公司裡面喔！」黃惠玲不僅深入研究真材實料的產品，更進一步親手實際運用，當然，自家夥伴就愛用的產品，絕對有無庸置疑的品質，門市提供頭皮、髮芳療、產品選購服務，「我們從事美的行業，當然對自己也有一定的要求。」她信心的表示服務夥伴跟服務客人是同等的重要，「因為我們只分享我們自己也愛的東西」！

其中一項因深入研究而大獲好評的代表作─植萃頭皮療法，即便門市位於美髮競爭區域，仍有來自其他美髮店店員為門市常客，「因為我們提供的服務，是別人沒有的！」黃惠玲提到，觀察現今社會環境，不論是受壓力所苦、飲食不正常亦或是造型品氾濫，頭皮受損相當常見，落髮頻繁也只知道各種偏方塗塗抹抹，事實上，真正的從專業修護著手，進而走向脈輪調息，讓身體自然呈現最放鬆的樣貌，才是根本的解決之道。

「他的額頭前面有點鬼剃頭，怎麼辦？」話才剛說完，消費者進門市第一句話像是走進醫院般，並非單純舒壓，而是帶有期望的求救，從頭皮檢測、解說，選取適合的養護流程，門市夥伴的細心服務，讓人讚嘆，除了源頭把關，連落實的流程都滿是功夫。

求善

華麗轉身 只為分享美好

然而除了商品販售與實體落地服務，能夠讓黃惠玲從過去電視購物台經營時代、到網路崛起後視聽習慣更迭，皆能站在產業巔峰的原因，就是她虛心求教的精神，「我的夥伴，從六○、七○、八○、九○年代都有！」她借重上一代的沈穩經驗，也吸收新一代的創意新穎，就連還在念國小的兒子給予建議，都聽進改善，因此即便從電視購物節目，跨入零距離的直播互動，皆是如魚得水。

話鋒一轉，自信驕傲的事蹟，不只這一樁，「很多人稱我為斜槓女王，但我斜槓的不是其他職業，而是斜槓生活！」黃惠玲表示，久保雅司的經營內容，從產品原料源頭研究、尋找菁英商品代理、經營購物平台、直播平台、門市服務，看來可以說是各種不同行業的斜槓，但是對於她來說，每個環節都是相同重要並且在同一時間經營的，並無斜槓分配時間之說，然而對她來說，真正的斜槓，是仍能保持家庭、親子之間的美好生活。

黃惠玲與我們分享起全家歡樂走入台灣各地深山體驗的影片，這份休閒活動，不僅與家人擁有最貼近的互動，也找尋台灣各地植物生態，每一趟吸收自然芬多精與知識的旅程，也都有專業攝影團隊記錄、剪接，並且為影片製作配樂，為了分享這份美好給更多人，連影片呈現，都是一份份感動，感動的不僅是家人情感流露，更是挖掘台灣美好、落實正向的流動。